Считается, что «там» – пространство без космических объектов [6]. Но если «там» ничего нет – значит «там» пустота? Однако Природа не знает пустоты. Как говорил академик А.Б. Мигдал, «пустота – особый объект, ни на что не похожий и потому заслуживающий самостоятельного изучения».

Если Вселенная имеет границы, возникает резонный вопрос: что находится за ее пределами? Другая Вселенная? Или другой мир? Можем ли мы «заглянуть» за границы Вселенной и узнать, что «там», за ее пределами? На данном этапе развития нашей цивилизации физически мы сделать этого не можем. Остается только предполагать и строить различные гипотезы.

Мы живем на планете Земля. Вокруг нас – Вселенная, которой, казалось бы, нет конца . Однако последние исследования говорят о том, что Вселенная имеет свои границы. Установлено, что диаметр Вселенной составляет около 93 миллиардов световых лет, или 28,5 гигапарсек. Это невообразимо громадные размеры, которые с трудом может охватить человеческое сознание. И во всем этом многообразии наша Земля даже не песчинка – атом в безбрежной Вселенной.



В современных физических, астрофизических и космологических теориях еще нет единого, целостного и адекватного образа того, что находится за пределами нашей Вселенной. Оно во всех случаях остается чем-то внешним, посторонним, либо вообще не считается особой, специфической формой материи, либо нарушается внутренняя связь между двумя основными состояниями материи – вещественным и невещественным [7]…

…Вариант 1: Пустота/Вакуум

В любой культуре существуют такие понятия, как Небытие, Ничто, Ноль, Пустота. Все они являются средством, благодаря чему мы способны выразить отсутствие, а также отрицание чего-либо. Ведь утверждая или отрицая что-либо, мы всегда подразумеваем существование одних явлений и процессов, и не существование других.

Говоря о пустоте, обычно представляют пустое пространство без материи. Однако в другом, более абсолютном смысле, под пустотой можно понимать отсутствие не только материальных объектов, но и самого пространства. Возможна ли такая абсолютная пустота? Можно сказать, что возможен некий предел приближения к ней – предел разреженности, у которого, однако, всегда сохраняется некоторый уровень полноты.

Тогда получается, что абсолютной Пустоты быть не может. Возможно большее или меньшее приближение к тому и другому Пределу – что и проявляется в мировом разнообразии явлений, процессов, вещей, живых существ…

Но если не пустота – тогда что же? В результате появилось такое понятие как «вакуум» – пространство, лишенное материи. С древних греческих времен вакуум был частой темой философской дискуссии, но никогда не изучался эмпирически до 17-го века, когда Торричелли произвел первый лабораторный вакуум в 1643 году.

В результате изучения ученые пришли к выводу, что вакуум представляет собой чрезвычайно существенное «нечто», которое порождает все в мире и задает свойства веществу, из которого построен окружающий мир.



Оказывается, что даже внутри твердого и массивного предмета вакуум занимает неизмеримо большее пространство, чем вещество. Таким образом, мы приходим к выводу, что вещество является редчайшим исключением в огромном пространстве, заполненном субстанцией вакуума.



В настоящее время ученым уже известно, что вещество своим происхождением обязано материальной субстанции вакуума, и все свойства вещества задаются свойствами физического вакуума.

То есть именно вакуум представляет собой основу всего существующего. Любопытно, что аналогичную идею в свое время высказал в образной форме академик Г.И. Наан. Он говорил, что основу мироздания составляет вакуумный океан, а все вещественные космические объекты – звезды, планеты, туманности, галактики – это лишь «легкая рябь на его поверхности».

Наука все глубже проникает в сущность вакуума. Выявлена основополагающая роль вакуума в формировании законов вещественного мира. Уже не является удивительным утверждение некоторых ученых, что «все из вакуума и все вокруг нас – вакуум». Физика, сделав прорыв в описании сущности вакуума, заложила условие для практического его использования при решении многих проблем, в том числе проблем энергетики.



По расчетам Нобелевского лауреата Р. Фейнмана и Дж. Уилера, энергетический потенциал вакуума настолько огромен, что «в вакууме, заключенном в объеме обыкновенной электрической лампочки, энергии такое большое количество, что ее хватило бы, чтобы вскипятить все океаны на Земле».

С точки зрения физики, ближе всего к определению «ничто» квантовый вакуум — пространство с нулевым энергетическим состоянием, то есть пространство, в котором отсутствует любая форма энергии и вещества, начиная от элементарных частиц и заканчивая всеми видами излучения. В наблюдаемой реальности такое состояние практически недостижимо, о чем свидетельствует наличие реликтового излучения, а также эффектов темной энергии.

Получается, что понятия «вакуум» и «ничто» очень сильно различаются, поскольку вакуум обладает энергией и натяжением, он может сгибаться и искривляться, а значит это, безусловно, Нечто. Как писал Алан Гут, «в данном контексте предположение о том, что Вселенная была создана из пустого пространства, не более фундаментально, чем предположение, что она была выдута из куска резины».

В ряде философских концепций в качестве основы мира рассматривается «ничто» или «содержательная пустота». При этом подразумевается, что именно «относительное ничто», лишенное конкретных свойств и ограничений, присущих обычных физическим объектам, должно обладать особой общностью и фундаментальностью и, таким образом, охватывать все многообразие физических объектов и явлений.



Философы древнего Востока утверждали, что наиболее фундаментальная реальность мира не может иметь никаких конкретных характеристик и, тем самым, напоминает небытие.



Очень похожими признаками ученые наделяют физический вакуум. При этом физический вакуум, будучи относительным небытием и «содержательной пустотой», является вовсе не самым бедным, а наоборот, самым содержательным, самым «богатым» видом физической реальности. Считается, что физический вакуум, являясь потенциальным бытием, способен породить все множество объектов и явлений наблюдаемого мира.

То есть, на данный момент вакуум признан особым состоянием материи, претендующим на первооснову мира, но мира нашей Вселенной, а не по ту сторону ее границ. Так что данный вариант не подходит.

Вариант 2: Хаос

Понятие «хаос» является одним из наиболее древнейших обобщающих первообразов мироописания, известным еще со времен мифов и космогонии.



Пройдя длительную историю и войдя впоследствии в самые современные учения, это понятие, тем не менее, так и не обрело до сих пор своей терминологической четкости. Специфика и объем этого понятия не были строго определены ни в одной из наук.



Например, в современной физике используются более десяти характеристик хаоса: молекулярный, термодинамический, диффузный, диссипативный, детерминированный, турбулентный и др. виды хаоса, иногда доходя до абсурдности некоторых предлагаемых понятий хаоса. В настоящее время это, скорее, интуитивное представление, чем конкретно-научная интерпретация и его философское осмысление[4].

Попытки дать определение хаосу известны с глубокой древности и нам известны поразительные примеры глубочайшей мудрости, например, древних греков. Именно от них у нас есть это слово – хаос.

Начиная с античности, представления о Единстве мира в Западной культуре были тесно связаны с образом Хаоса. В древнегреческой философии Хаос – это первичное, бесформенное, неупорядоченное состояние мира, которое положило начало всему, даже Небу и Земле.

Термин chaos впервые был принят исследователями религий как отсылка к первоначальному состоянию до сотворения. В нем комбинируются отдельные упоминания первоначальных вод или первоначальной тьмы, от которой приходит новый порядок, и первоначальное состояние рассматривается как смесь противоположностей, таких как земля и небо, которые должны быть разделены божеством-создателем в акте сотворения.



В обоих случаях хаос упоминается как изначальное состояние космоса, и должен быть сформирован Демиургом до того, как мир может начать свое существование.

Действительно, греческое χάος означает «пустота, пропасть, бездна». Он происходит от глагола χαίνω, дословный перевод – «быть широко раскрытым». Это означает, что хаос – это воспринимающее начало. То есть Хаос – первичное проявление бытия в небытии, которое было «открыто созиданием посредством воли и мысли; и стало начальным семенем разума». Значит, мысль и разум лежат в основе нашего Мира, который иначе именуется как разумный хаос, или разум хаоса.

Еще Платон, продолжая развивать мировоззренческие начала Парменида – «Мысль и то, о чем мысль существует, есть одно и то же», заложил начала нового, синтетического познания. Начала «бытия-мысли» Парменида. Платон их синтезировал в идеально-материальной категории, имя которой – «порождающая модель».



Она есть сущее начало творения ВСЕГО. «Порождающая модель создает мир идей, или высших богов, а эти высшие боги создают космос с его видимыми богами (небесными светилами) и все отдельные его части… Совокупное действие космических идей и материи создает все реально существующее, в том числе, конечно и человека… его души и тела» [13].

Итак, за границами Вселенной существует «ничто» или «нечто»?

Описать «ничто» человеческий разум не способен: ведь, по определению, здесь не должно быть ничего, в том числе пространства и времени.

Впрочем, может быть так и должно быть, может быть сама постановка вопроса бессмысленна и на него просто нет ответа? Если же ответ и существует, то искать его нужно не в области физики, а в области философии, религии и того феномена, который мы именуем сознанием.

Два выдающихся современных ученых — пионер квантовой физики Дэвид Бом, ученик и последователь Эйнштейна, и известный нейрофизиолог Карл Прибрам, пришли к выводу, что «весь материальный мир, от снежинок и электронов до баобабов и падающих звезд, является проекцией глубинного уровня мироздания, находящегося за пределами пространства и времени».

Следовательно, получается, что извечно существует разумное «нечто», которое способно воспринимать информацию и соответствующим образом на нее реагировать, т.е. создавать объекты (системы) для проверки истинности вновь полученной информации. Это Интеллект, закодированный в физику Вселенной. А то, что мы называем действительностью, есть лишь холст, ожидающий, пока мы начертаем на нем любую картину, какую пожелаем.

Существование разумного сознания является одной из величайших научных загадок всех времен. Существование самой Вселенной, не говоря уже о развитии органической жизни, уже достаточно смущает, но ученые до сих пор не могут объяснить, почему во Вселенной появились биологические объекты, обладающие самосознанием.

Является ли сознание самодостаточным, чисто физическим, материалистическим явлением или же сознание более универсально?

Существует теория «Квантового Сознания», которая утверждает, что сознание возникает не только из нейрохимических процессов мозга, но имеет более глубокое, первичное происхождение, присущее Вселенной. А также предполагает, что наш разум как бы записывает информацию в ткани окружающего нас мира.

Авторы данной теории Пенроуз и Хамерофф утверждают, что сознание – это невычислимая сила, связанная с фундаментальной геометрией самого пространства-времени. Приверженцы этой теории считают, что сознание возникает в «квантовом вакууме» и не может быть ограничено биологическими организмами.

Описывая данную концепцию сознания, в каком-то смысле можно сказать, что эта теория выходит за пределы современной науки. Тот факт, что данный подход защищается многими известными физиками и учеными, свидетельствует о его легитимности.

Наблюдения квантовой теории говорят нам, что между сознанием и установлением физической реальности существует туманная, но фундаментальная связь. Значит, существует феномен Космического Разума, представителем коего является земной планетарный разум, возникший совсем недавно (по космическим меркам) на нашей Планете.

Сюда же можно отнести и Сознание человека. Исследование этого феномена говорит о том, что внутри сознания времени нет. Так же трудно сказать, существует ли оно и в пространстве, потому что, хотя оно и управляет пространственно-протяженным телом, само оно места в пространстве не занимает. Поэтому трудно определить, наше сознание материально или нет, хотя оно и взаимодействует с материей [4].

Известный современный английский астрофизик П.Девис утверждает, что возникновение «чего-то» из «ничего» не только в принципе возможно, но и реально происходит! Из чего, например, – ставит он вопрос, – возникают мысли, а также идеи? Мысли, без сомнения, существуют реально, рассуждает Девис, а для их возникновения требуется непосредственное участие головного мозга.



Однако мозг обеспечивает лишь реализацию мыслей, но не является их причиной. Сам по себе мозг порождает мысли не в большей степени, чем компьютер – вычисления. Мысли могут быть вызваны (порождены) другими мыслями, а также ощущениями или сведениями, то есть информацией, хранящейся в памяти или поступающей извне. Однако эти соображения не раскрывают природу самих мыслей.

Существует множество теорий сознания. Сторонники каждой из теорий приводят аргументы в пользу той или иной из них, но ни одна из них не может претендовать на универсальность, охватывающую все стороны этого явления, но в каждой из этих теорий есть стороны, присущие сознанию.

Дуализм – это теория о том, что существует две и только две разновидности субстанций: сознание и физические объекты. Основателем данной теории является Рене Декарт, который утверждал, что человек является мыслящей субстанцией, способной усомниться в существовании всего, кроме своего собственного сознания, и что сознание, таким образом, несводимо к физическому миру.

Идеализм — это теория, согласно которой существуют только сознания. Идеалисты утверждают, что объекты физического мира не существуют вне их восприятия (Джордж Беркли, «быть — значит быть воспринимаемым»). Крайним проявлением идеализма является солипсизм, для которого существует только сознание, причем только в единственном числе.

Материализм – это теория о том, что если Нечто существует, то оно имеет физический характер. Сознание – это свойство мозга. Материалисты критикуют как дуалистов и идеалистов, так и бихевиористов, доказывая, что поведение не является сознанием, но внутренней физической причиной сознания.

Двухаспектная теория — это теория о том, что психическое и физическое суть два свойства некоторой лежащей в основе вещей реальности, которая, по сути, не является ни психической, ни физической. Двухаспектная теория отвергает и дуализм, и идеализм, и материализм как представления о том, что существует психическая или физическая субстанции.

Эмерджентная теория — это теория о том, что, хотя сознание и является свойством некоторого физического объекта (обычно мозга), оно, тем не менее, несводимо к физическим состояниям последнего и является особой нередуцируемой сущностью, обладающей уникальными свойствами, подобно тому, как свойства молекулы воды нередуцируемы к свойствам атома водорода и кислорода. Сознание, однако, является обычным реальным объектом, который должен изучаться наукой наравне со всеми прочими.

Как видим, согласно этим определениям, сознание – это:



субстанция (дуализм),



состояние психическое (логический бихевиоризм),



без материального носителя и первично (идеализм),



производное материи и носит физический характер (материализм),



третья реальность, а не физическая и не психическая (двухаспектная теория),



свойство материи (эмерджентная теория).



Наличие сознания в виде Космического Разума хорошо показано в фантастическом романе Станислава Лема, описывающего взаимоотношения людей c разумным Океаном планеты Солярис.

Солярис – спутник системы двойной звезды, который движется по сложной орбите вокруг обоих светил. Диаметр приблизительно на 20 % больше земного, присутствует атмосфера, непригодная для дыхания человека. Первоначально Солярис не привлек внимания ученых, но через несколько лет обнаружилось, что орбита планеты не соответствует законам небесной механики: по расчетам Солярис должен был через некоторое время приблизиться к одной из звезд, а затем упасть на ее поверхность, однако орбита планеты оказалась стационарной.



При последующем исследовании оказалось, что практически всю площадь планеты покрывает океан из живой студенистой субстанции. Этот Океан смог стабилизировать орбиту планеты без каких-либо инструментов, путем непосредственного влияния на метрику пространства-времени.



Сначала выдвигалось множество гипотез о природе, организации и уровне развития Океана, но после ряда исследований ученые сделали вывод, что Океан – существо, обладающее высокоразвитым разумом, и действия по коррекции орбиты планеты он предпринимает вполне сознательно.

Члены экипажа пытаются понять действия Океана, однако не могут этого сделать, поскольку они не поддаются человеческой логике. Люди изучают Океан, но и Океан, как выяснилось, тоже изучает их. Со всей остротой встает вопрос, решить который уже давно пытается наука об Океане: возможен ли в принципе контакт с другим разумом, который не имеет ничего общего с человеческим?

Сведения о феномене Космического Разума можно найти в трудах многих широко известных философов, большинство из которых проявили себя также как выдающиеся математики, физики, химики, естествоиспытатели, историки, писатели, проповедники.



Особо следует отметить удивительно глубокое интуитивное познание мира философами древнего мира и раннего средневековья, явившееся, по существу, предвидением последующих научных открытий, к которым человечество шло через потерю ориентации в мире. Однако именно это обстоятельство, очевидно, и позволило им подойти к познанию мира во всей его глубине, бесконечном объеме и разнообразии:

Гермес Трисмегист. Первый фундаментальный принцип его философии (принцип Ментализма) утверждает: «Все есть мысль».

Древнегреческий философ Эпихарм (550–440 до н.э.) утверждал, что в природе идеи стоят как первообразы (парадигмы), а вещи – это их образы, своего рода копии.

Согласно Анаксагору (500–428 до н.э.) ум заключен в материи, в которой он творит, но не смешиваясь с ней, является чем-то неотделимым.

Аристотель Стагирит (384/383 – 322/321 до н.э.) – ученый–энциклопедист, величайший философ Древней Греции. Он учил о неотделимости идей и мыслей от материи; природа, находящаяся в вечном движении, изменении – органическое, гармоничное целое, отождествляемая им с живой мировой силой, пронизывающей Вселенную как оживляющая теплота (энергия).

Плотин (205–270 н.э.) проповедовал учение о единстве, иерархической организации и развитии Вселенной. В космологии он придерживался мнения, что небесные светила обладают разумом и что Земля тоже одушевлена. Плотин выдвинул учение о структуре бытия как порождении (эманация) Единого Ума, а Идеи обладают своей особой, умопостигаемой материей.

Джордано Бруно (1548 – 1600 н.э.) – величайший философ в истории человечества – учил о бесконечности, единстве и всеобщей гармонии Вселенной, которая есть отражение бесконечной творческой энергии божества.



Причем каждое небесное тело суть живое существо, а Вселенная в целом – живой организм; он положил начало учению о монадах, каждая из которых есть элементарные, простейшие частицы всего живого, комбинации которых создают индивидуальность, физическую и психическую сущность, обладающую ощущением, т.е., пользуясь современной терминологией, – информативной восприимчивостью.

Гегель рассматривал начальную субстанцию как мировой разум. Он развил идею «восприятия сущности Единого как мировой одухотворенной субстанции».

Исаак Ньютон в своих религиозно-философских постулатах утверждал: «Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло произойти никакого разнообразия… разнообразие сотворенных предметов могло произойти только по мысли и воле Существа Самобытного, которое я называю Господь Бог… ОН вечен и бесконечен, всемогущ и всеведущ, т.е. существует из вечности в вечность и пребывает из бесконечности в бесконечность, всем управляет и все знает, что было и что может быть». И далее: «Всякое разнообразие вещей, сотворенных по месту и времени, может происходить лишь от мысли и воли Существа необходимо существующего».

Николо Тесла: «Если вера в Высшее Начало одно из существенных требований, которые ставятся перед религиозным человеком, то в этом смысле, я сказал бы, что большинство ученых – религиозны».

Таким образом, «Мысль и Дух» – в понятийном, сакраментальном смысле есть синонимы, и выше, святее их в Мироздании нет ничего.

Подобный взгляд на Мироздание как разумную сущность высказывают и современные ученые.

Вселенная и Разум – две величайшие загадки природы: таково мнение американского физика-теоретика японского происхождения Митио Каку. В своей книге «Будущее разума» он говорит: «С помощью современной техники мы можем фотографировать галактики, находящиеся за миллиарды световых лет от Солнечной системы, манипулировать генами, которые полностью определяют жизнь, и зондировать глубины атома, но разум и Вселенная по-прежнему не даются, ускользают и дразнят нас. Это самые загадочные и захватывающие из всех известных науке рубежей» [11].

Академик Международной Академии Информатизации, действительный член Нью-Йоркской АН, гранд доктор философии, профессор, действительный член РАЕН, зав. лабораторией Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова Б.А. Астафьев разработал теорию Единой Живой Вселенной.



Он утверждает, что Вселенная – единый живой организм, в котором все элементы объединены в своего рода

ткани и органы, связаны единой «нервной системой» и управляются мозгом Вселенной – ее Сингулярным Центром – Главным Логосом (Творцом), а на уровне галактик – Центральным Логосом Ядра соответствующей галактики.



Из этой теории вытекает, что все космические тела (звездно–планетарные системы, Ядра галактик, Центр Вселенной) составляют единую Вселенскую систему жизни, объединенную на основе принципа обратной связи. Это и естественно, так как всесторонняя обратная связь может существовать только между живыми объектами, но никак не между живым существом и мертвым телом. То есть все обитающие в космосе системы – живые системы [1].

По мнению астрофизика Пола Девиса: «Создается впечатление, что кто-то великолепно все рассчитал прежде, чем сотворить Вселенную… Невероятное ощущение замысла». Первоначальные условия Вселенной и законы физики практически идеально настроены для того, чтобы жизнь получила шанс на развитие.

Академик РАЕН Г.И.Шипов, директор Центра физики вакуума, Космический Разум называет Абсолютное Ничто. Вот дословное его высказывание по этому поводу: «С точки зрения формальной логики, Абсолютное Ничто как бы бессодержательно, и поэтому мы вынуждены его описывать специфическими, гуманитарными терминами, такими, как Сверхразум, ибо этот уровень – со сверх возможностями, и пока – по непонятным нам причинам – он способен из себя создавать первоначальные планы. Вот я и определяю его как Максимальный Устойчивый Уровень Реальности».

То есть Абсолютное Ничто и есть Абсолютное Все!

При этом Шипов настаивает, что это физический уровень, а не мифический или гипотетический. Ученый уверенно утверждает, что все может исчезнуть и исчезает, но этот уровень не исчезает никогда. Он живет всегда. По своей сути этот уровень вечен, с него все начинается и им все заканчивается. Этот Мир – мир планов, законов, отношений ученый называет Миром Высшей Реальности и считает его более устойчивым, чем сама материя.

Российский ученый Л.Цимбал пришел к заключению, что источником рационализма и движения материи является управляющее информационное поле – Высший Разум, – определяющий «стратегические направления» в движении материи.



При этом Цимбал исходит из того, что до нашей эпохи уже существовало бесконечное число циклов «обновления» материи, причем информация обладает способностью беспрепятственно переходить из цикла в цикл, и в мироздании, таким образом, существует бесконечно совершенствующаяся система Высшего Разума, обеспечивающая реализацию все более совершенных материальных образований, оптимально сочетающихся между собой.

Президент Ноосферной общественной академии наук, вице-президент Петровской академии наук и искусств А.И. Субетто считает, что «Вселенский разум является «началом всех начал», то есть тем нечто, что лежит в основе бытия универсума (в религиях такое «начало всех начал», которое одновременно служит и постоянно действующим творцом мира, назвали Богом), или же появляется на определенном этапе космогонической эволюции, делая становящуюся, творящую самое себя, Вселенную разумной (то есть имеющей разум)».

Этот закон действует на всех уровнях проявления материи. Академик РАН П.П. Гаряев и его коллеги экспериментально доказали, что еще до появления на свет целостного организма возникает голограмма.



На основе многочисленных экспериментов, выполненных в Институте клинической и экспериментальной медицины при Сибирском отделении РАН, академик В.П. Казначеев пришел к выводу: «Живое вещество (Душа) сначала проектирует себя в виде голографического полевого образа и на основании именно этого образа строит свое конкретное земное биохимическое тело. Значит, есть две стороны жизни, причем первая – полевая (голографическая) сторона».



Информация, приходящая извне по отношению к эмбриону, заставляет его хромосомы создавать определенный волновой образ. Этот образ-голограмма и диктует делящимся клеткам, когда и куда должны расти руки, ноги, голова.



Волновой образ-голограмма заполняется постепенно материей. В лаборатории Гаряева было практически подтверждено непорочное зачатие. «Значит, кто-то должен был направить волновые голограммы, заставившие простые молекулы собираться в более сложные, вплоть до белков, ДНК и РНК и далее в сложный организм.



И здесь мы неизбежно приходим к идее некоторого Супермозга – могучего разума полевой формы. Именно из вакуума нисходят волны, несущие всему живому генетическую информацию и энергию», – говорит Гаряев.

Обычно мы не делаем различий между понятиями Мир и Вселенная. Но, вероятно, различие все же есть. Мир – это абсолютно все сущее. Если Вселенная включает в себя все сущее, тогда Мир и Вселенная – тождественные понятия. Но если Вселенная произошла из хаоса, то Мир включает в себя нашу Вселенную, другие вселенные, если они существуют, и хаос, если он существует.



Мы же существуем в нашей Вселенной. Следовательно, вокруг нас существует объективная окружающая реальность, которой являются объекты только нашей Вселенной и их действия. А объектами Вселенной являются только Системы и результаты их действий.

Ученый признает, что физическая реальность, созданная А.Эйнштейном с неким новым уровнем реальности, которую религия называет Богом, в действительности обладает всеми признаками Божества. Шипов говорит, что он не знает, «как это Божество устроено, но оно реально существует. Нашими методами его познать, изучить невозможно. …Наука не доказывает, а лишь указывает на существование Бога. Да она и не претендует на большее – науку в основном интересует грубая материя».

По мнению физика-ядерщика, проф. И.Н.Острецова: «Вне Высшего Разума мир создан быть не может. Сценарий развития мира пишет Высший Разум, или, по церковной терминологии, Бог Отец. Значит, весь сценарий прописан. Мир был создан и тем самым заложены определенные законы».

Таким образом, чем больше развивается научный метод, чем больше накапливается научного материала, тем более очевидным становится тот факт, что в нашем мире нет ничего случайного, и что принципы мироустройства основаны на разумном замысле, источником которого может являться лишь Творец нашего мира. Этот вывод звучит определенным диссонансом со стереотипами околонаучного мышления XIX и первой половины ХХ веков.



Тем не менее, он подтверждается целым пластом материала из различных областей естествознания и его приятие общественным сознанием есть лишь дело времени. В то же время представления о мире, сотворенном и предоставленном самому себе в своем дальнейшем существовании, кажутся не очень логичными. Гораздо более вероятным кажется библейская точка зрения, согласно которой Бог является не только Творцом, но и Промыслителем нашего мира.

Герметизм говорит о Боге, как о Великом Универсальном Разуме, от которого все произошло и к которому все возвратится. Все, что существует и не существует, заключено в Боге. Бог есть все. Он – жизненный принцип, присущий минералам, растениям и человеку. Все, что есть во Вселенной, будь то материя или энергия, в основе своей образовано разумом, единственной, бесконечной и вечной энергией, проявляющейся в бесконечно малом и бесконечно большом. Это Великий Разум, сотворивший Себя Сам, который существовал всегда и существует вечно.

Согласно эзотерической онтологии, «без Небытия нет Бытия. Небытие Бога наполняет весь мир, Оно пребывает везде и нигде».

«Какая мысль должна прийти в голову человеку, нашедшему на дороге какой-нибудь слаженно функционирующий механизм, например часы? – размышлял в конце XVIII столетия профессор Кембриджского колледжа Уильям Пэйли, – прежде всего, он должен подумать, что у этого механизма есть свой создатель, обладающий разумом». Этот аргумент профессора Пэйли лег в основу его знаменитой книги «Естественное богословие» (1802).



В ней он утверждал, что, как существование таких сложных механизмов как часы предполагают существование создавшего их мастера, так и организованность и целесообразность нашего мира предполагают существование Творца Вселенной, то есть Бога.

В рамках христианской культуры существовала апофатическая традиция, в основе которой лежала идея об изначальном тождестве Ничто и Бога. Вот как об этом писал византийский богослов Максим Исповедник: «Не думай, что Божество есть и что оно не может быть познано. Но думай, что оно не есть. Поистине таково знание в незнании… Надо понять так же, что Бог – ничто: он не есть ничто из того, что есть сущее».

Другой представитель апофатического богословия, немецкий мистик Мейстер Экхарт трактовал божественное Ничто как основу сущего. Это Ничто выше всякого бытия, являя вечный творческий принцип мира, к которому неприложимы какие-либо определения.

Физик Артур Комптон сказал: «Для меня не сложно принять Бога, потому что там, где есть созидание, должен быть план. Вселенная создана по какому-то плану, следовательно, есть и тот, кто этот план разработал».

Получается, что при столкновении с действительностью нашего мира, материалистическое миропонимание показало свою несостоятельность. Известный астрофизик Роберт Джастроу описал ощущение ученых-материалистов, неожиданно пришедших к пониманию того, что наша Вселенная сотворена Богом, следующим образом.

Ученые, честно следуя научному методу, неожиданно для себя пришли к тем же взглядам, которые с давних времен были присущи богословам – к представлениям о Творце мира. И такой мировоззренческий поворот охватил довольно широкие слои физиков. Один из них Роберт Гриффитс пишет: «Если для дискуссии нам нужны атеисты, я иду искать их к философам. На физическом факультете атеистов не найти».

Отсюда следует однозначный вывод: Разум – не простой космический феномен, а единственный фундаментальный аспект Вселенной.

Согласно Гегелю, «современная физика изучает только один мир – мир инобытия или мир «вне-себя-бытия». В то время как «началом всего сущего является объективно существующая духовная сущность – Абсолютная Идея. Любое развитие начинается с Идеи, которая и есть истинное бытие, отделенное границей от инобытия, «которая существует вечно, потому что она есть «в-себе-и-для-себя-бытие».

Существование Абсолютной Идеи одновременно есть процесс развития и процесс познания. С позиций современной физики, следуя представленному определению понятия «абсолютная идея» – это информация, которая является «единственно существующей подлинной реальностью, первопричиной всего окружающего мира, обладающая самосознанием и способностью творить». В процессе самопознания она разворачивается в самых разных ипостасях, видах, формах, чтобы познать себя во всех возможных проявлениях.

По словам Дж. Джинса, «Вселенная выглядит скорее как великая мысль, чем как великая машина». Во Вселенной все постоянно переживает приливы и отливы, все изменяется и развивается, все рождается и умирает, но главная энергия или Разум постоянно растет и развивается в стремлении к бесконечности.



Все, что есть во Вселенной, будь то материя грубого, физического плана или высших тонких планов, в основе своей образовано Разумом, и когда-то будет уничтожено, но сам Разум, Сознание есть единственная, бесконечная и вечная энергия, проявляющаяся в ничтожно малом или неизмеримо большом, низшем или высшем.

Таким образом, «неживой материи во Вселенной нет, вся она живая!» [3].



С.И. Якушко



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