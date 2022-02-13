Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии

О провокациях США и истерии вокруг Москвы: интервью с главой ДНР Денисом Пушилиным

81 0

В Донецкой народной республике считают «нелепыми» заявления зарубежных дипломатов и СМИ, предсказывающих скорое нападение России на Украину. Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин назвал такие прогнозы истерией, которую, по его словам, осознают даже в украинском руководстве. В интервью спецкору RT Илье Васюнину Пушилин рассказал, в чём он видит причины обострения ситуации, что могло бы послужить сигналом к налаживанию диалога между Донбассом и Киевом, почему в ДНР закрыли глаза на игнорирование Украиной закона об амнистии и как в республике обстоят дела с выдачей российских паспортов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SvroJk54PCk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
США и НАТО перешли в боеготовность "номер один" к удару по России
Новости Украины и Новороссии 08 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
Бэкграунд, выпуск-324 за 2 ноября 2013
Единственный положительный вариант выхода Украины из глубокого кризиса

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru