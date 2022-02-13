О провокациях США и истерии вокруг Москвы: интервью с главой ДНР Денисом Пушилиным
В Донецкой народной республике считают «нелепыми» заявления зарубежных дипломатов и СМИ, предсказывающих скорое нападение России на Украину. Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин назвал такие прогнозы истерией, которую, по его словам, осознают даже в украинском руководстве. В интервью спецкору RT Илье Васюнину Пушилин рассказал, в чём он видит причины обострения ситуации, что могло бы послужить сигналом к налаживанию диалога между Донбассом и Киевом, почему в ДНР закрыли глаза на игнорирование Украиной закона об амнистии и как в республике обстоят дела с выдачей российских паспортов.