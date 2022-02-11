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Путь возврата. Художественный фильм (1979)

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Путь возврата. Художественный фильм
По мотивам рассказа М.Слуцкиса “Легкая авария”. Герой фильма вместе с любимой девушкой едет на пикник. По пути они встречают чутких, отзывчивых людей, это помогает влюбленным убедиться в том, что доброта – одно из важнейших душевных качеств человека.

#ХудожественныйФильм
Арменфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1979

Автор сценария – Вадим Меликсетян
Режиссер – Рубен Геворкянц
Оператор – Юрий Бабаханян
Композитор – Арам Сатян
Художник – Александр Шакарян
Актер – Карине Арменянц (Карине)
Актер – Роберт Макарян (Виген)
Актер – Карен Джанибекян (Старик)
Актер – Арусяк Акопян (Внучка)
Актер – Вагинак Милитосян
Актер – Гагик Варданян

#гостелерадиофонд #ВсемирныйДеньДоброты #любовь #мораль #молодежь

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8w6Cz_mL408
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