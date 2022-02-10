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На полюсе недоступности

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Китайская экспедиция на полюсе недопустности в Антарктиде.
Памятник Ленину был установлен там в 1958-м году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7436602.html
Метки: Антарктика, Китай, Ленин, памятники, фотографии
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