Полюс недоступности: как советские учёные осваивали Антарктику

Источник: russian.rt.com

60 лет назад советские полярники первыми в мире достигли Южного полюса недоступности в Антарктиде и основали там временную станцию. Их подвиг смогли повторить лишь в 2007 году. По мнению экспертов, достижение российских исследователей имело колоссальное значение не только с научной, но и с геополитической точки зрения — начав активное освоение этой территории, СССР подтвердил, что является супердержавой. Специалисты из России продолжают успешно работать в Антарктике, проводя важнейшие научные изыскания.



Предположения о существовании обширной земли в южной части нашей планеты возникли ещё во времена античности. Однако возможности подтвердить их не было. Первое судно под командованием голландца Дирка Герритца пересекло Южный полярный круг в 1599 году, случайно отбившись от эскадры в Магеллановом проливе. В XVII—XVIII веках английские и французские моряки открыли несколько островов в южной части Атлантического и Индийского океанов. А в 1773—1774 годах свои корабли на юг направил выдающийся британский путешественник Джеймс Кук.

© Натаниэл Дэнс-Холланд «Джеймс Кук»

Он предпринял две попытки максимально продвинуться в сторону южного полюса, но оба раза наткнулся на непроходимые льды, сделав вывод о полной безнадёжности подобных начинаний. Авторитет Кука был столь велик, что более чем на 40 лет мореплаватели оставили любые серьёзные попытки поиска южного материка.

«Российские Колумбы»

В 1819 году великий российский мореплаватель Иван Крузенштерн предложил морскому министерству направить экспедицию в южные полярные воды. Власти инициативу поддержали. После долгих обсуждений на место руководителя экспедиции был назначен молодой, но уже опытный морской офицер — Фаддей Беллинсгаузен, участвовавший ранее в первом российском кругосветном плавании под руководством самого Крузенштерна. Он отправился в путь на шлюпе «Восток». Вторым кораблём, шлюпом «Мирный», командовал Михаил Лазарев. 28 января 1820 года российские суда в точке 69° 21' 28″ южной широты и 2° 14' 50″ западной долготы достигли берегов Антарктиды. В ходе исследований, проведённых в 1820—1821 годах, экспедиция Беллинсгаузена полностью обошла южный материк.

© М. Семёнов «Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов Антарктиды»

«Это было одно из важнейших открытий своей эпохи — последний неизвестный материк. И открыли его для всего мира именно российские моряки», — рассказал в интервью RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

Однако, по словам эксперта, вплоть до начала ХХ века систематическое исследование Антарктиды было невозможно.

«Не существовало ещё такого флота, который позволял бы совершать регулярные плавания к берегам южного материка и высаживаться на них», — отметил эксперт.

В середине и второй половине XIX века берега Антарктиды посетили всего несколько экспедиций. И только в 1895 году здесь впервые высадилась и перезимовала норвежская экспедиция Карстена Борхгревинка. После этого изучать континент принялись британцы, норвежцы и австралийцы. Между норвежцем Руалем Амундсеном и британцем Робертом Скоттом развернулась гонка за право первым достичь Южного полюса. Победил в ней 14 декабря 1911 года Амундсен. Скотт, сделавший это месяцем позже, на обратном пути погиб. Исследование Антарктиды было весьма опасным предприятием и, несмотря на определённые успехи, вплоть до середины ХХ века оно продвигалось крайне медленно.

Полюс недоступности

«Советский Союз приступил к активным полярным исследованиям в 1930-е годы — в Арктике. Там был приобретён бесценный опыт, но для штурма Антарктиды его всё же не хватало — условия на двух полюсах отличались достаточно сильно», — подчеркнул Стрельбицкий.

По его словам, на постоянной основе люди пришли в Антарктиду лишь в середине ХХ столетия. Использовать материк в военных целях в годы Второй мировой войны недолгое время пытались чилийцы и аргентинцы. Но только после завершения войны на берегах южного материка начали массово появляться постоянно действующие полярные станции.

«Советский Союз получил по репарациям от Германии китобойную флотилию, на которой стартовало промысловое освоение антарктических вод», — рассказал Стрельбицкий.

В 1955 году начала действовать Советская Антарктическая экспедиция. 5 января 1956 года дизель-электроход «Обь» пришвартовался к берегу южного континента и состоялась первая высадка советских полярников в Антарктиде. 13 февраля была основана полярная станция «Мирный». Весной со станции вглубь материка отправился санно-тракторный поезд. 27 мая после 370-километрового похода была создана первая в истории полярная станция, находящаяся в отдалении от берега, — «Пионерская».

В 1956—1957 годах в Антарктиду прибыли вторая и третья советские экспедиции. Участники последней под руководством выдающегося полярника Евгения Толстикова отправились к Южному полюсу недоступности — наиболее удалённой от берегов океана точке, в которой до них не бывал ещё ни один человек.

Антарктический полюс относительной недоступности. Участники экспедиции, возглавляемой Евгением Толстиковым

РИА Новости © Ю. Багрянский

14 декабря 1958 года Южный полюс недоступности был покорён. Полярники построили на этом месте дом, метеорологическую станцию и радиостанцию. На крышу строения прикрепили бюст Ленина и подняли красный флаг. Временную станцию так и назвали — «Полюс недоступности». Рядом с ней полярники подготовили взлётно-посадочную полосу. 17 декабря самолёт Ли-2 забрал со станции четырёх из 18 участников похода. 26 декабря, проведя все необходимые научные работы, советские исследователи законсервировали станцию и отправились в «Мирный».

Повторить подвиг советских полярников иностранцам удалось только в 2007 году. До полюса недоступности добрались британцы, использовавшие тягу воздушных змеев. Советскую станцию к этому времени занесло снегом, но бюст Ленина всё ещё можно было рассмотреть.

Геополитический фактор

«Присутствие СССР, а затем и России в Антарктике чрезвычайно важно с точки зрения геополитики. Начав активное исследование южного континента, Советский Союз в своё время подтвердил, что он является супердержавой и может продвигать свои интересы в любой точке планеты», — отметил в беседе с RT Константин Стрельбицкий.

Согласно международным договорам, Антарктика является демилитаризованной зоной. На её территории нельзя размещать оружие и добывать полезные ископаемые. Однако ряд стран, включая Великобританию, Норвегию, Чили, Аргентину, Австралию и Новую Зеландию уже заявляли о своих претензиях на часть территории Антарктиды. Подобные намёки звучали и со стороны США. По словам экспертов, недра материка богаты полезными ископаемыми, а ледники содержат более 90% мировых запасов питьевой воды.

Российская научная станция «Новолазаревская» в Антарктиде

© Алексей Никольский

«В Антарктиде проводятся важные фундаментальные научные исследования, которые со временем дадут серьёзные практические результаты. В частности, без работ на этой территории было бы затруднительно изучать изменения климата и делать связанные с этим прогнозы. Исследования, которые российские учёные проводят на озере Восток, уникальны. Они позволяют изучить историю изменения климата Земли за последние 400 тыс. лет», — рассказал в беседе с RT директор музея Арктики и Антарктики в 1998—2016 годах, почётный полярник России Виктор Боярский.

По его словам, Россия (а в прошлом и СССР) большую часть времени лидировала по числу антарктических станций и, наряду с Соединёнными Штатами, по объёмам получаемой с южного континента научной информации.

«То, что в Антарктиде нельзя вести военную деятельность и добычу полезных ископаемых, делает атмосферу там более спокойной, а научный обмен — продуктивным. В то же самое время определённое соперничество есть. Возможность содержать станцию и вести научную работу в Антарктиде — знак качества для любого государства», — подытожил Виктор Боярский.

Источник: nstarikov.ru