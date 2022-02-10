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Андрей Ивашко. Грани познания себя. Буквица

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Что такое Буквица?
Что она в себе несёт, какую систему знаний в себя включает?
Как она связана с русским языком?
С чего начать изучение Буквицы?
Как можно её использовать для саморазвития?

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#буквица #андрейивашко
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JDcrscY1uWk
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