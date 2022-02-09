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Как вернуть весь континент в каменный век: Их план теперь стал ясен. Борис Марцинкевич

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Как высокотехнологичные прогрессивные источники энергии могут в недалёком будущем вернуть нас всех в каменный век. Почему что немцу кризис, то русскому катастрофа. Как за современной энергетической повесткой Запада отчётливо виднеются “уши” архитекторов Нового Мира с его предельно сокращённым потреблением. Кто и зачем во властной верхушке РФ стахановскими темпами продвигает зелёную повестку вопреки всем национальным интересам страны. Об этом и многом другом в материале-расследовании Бориса Марцинкевича.

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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NSSghhFML5I
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