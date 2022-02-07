Упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России. Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, представляя позицию Русской православной церкви (РПЦ) в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Легойда отметил, что представители РПЦ приглашались к обмену мнениями при разработке проекта, «но не нашли пока полного взаимопонимания», и в связи с этим обозначил «принципиальные изменения», которые, по его мнению, нужно внести в документ.

«Мы предполагаем, что в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры, а также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения – это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», – сказал он.

По его словам, из документа в его нынешней редакции не следует, что религиозные объединения имеют прямое отношение к вопросам традиционных ценностей российского общества.

«В диалоге нам было сказано, что это самой собой разумеется и имплицировано. Но мне кажется, что мы живём в эпоху, когда подразумеваемые вещи приводят к созданию проблем. Поэтому всё-таки нам кажется, что то, что имплицитно заложено, должно быть эксплицировано в конечном варианте документа», – указал представитель РПЦ.

«Религиозные убеждения формировали национальное самосознание, традиции, ценности народов нашей страны. Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл. Сама идея традиционных ценностей непосредственно связана с религиозными традициями. Больше ей просто неоткуда взяться. Как для культуролога, для меня этот тезис абсолютно очевиден», – пояснил он.

Вместе с тем Легойда подчеркнул, что «церковь разделяет принцип светскости как невмешательства государства и религиозных организаций в их внутренние дела и считает неприемлемыми какие-либо угрозы дискриминации атеистов или нерелигиозных людей».

В заключение он добавил, что в нормативно-правовой базе РФ уже «имеются указания на особую роль веры, религиозных организаций в жизни нашего народа», а «Основы», по его словам, должны соответствовать Конституции РФ, где есть упоминание Бога.

Стоит отметить, что инициативу уже поддержали мусульмане.

«Обсуждаемый сегодня проект документа востребован самой жизнью общества и давно ожидаем на фоне заметной деградации духовно-нравственной сферы. <…> Тысячелетняя история ислама и наших народов, наша литература, искусство, архитектура – всё пронизано религиозными, духовными основами, и в этом смысле прописать и уточнить словосочетание “вера в Бога” в нашем документе, мы считаем, было бы очень правильным», – сказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в ходе дискуссии.

В своём выступлении он отметил «связь и преемственность «обсуждаемого проекта с документом Всемирного русского народного собора (ВРНС) от 2011 года “Базисные ценности – основа общенациональной идентичности”», в котором уже был сформулирован и предложен для широкого обсуждения примерный перечень фундаментальных ценностей российского общества. По мнению Крганова, положения этого документа можно было бы использовать и при подготовке нового проекта.

«Выражаю твёрдую уверенность в том, что складывающаяся система традиционных российских духовно-нравственных ценностей способна объединить нашу многонациональную, многорелигиозную страну, укрепить наше единство и сплочённость, определить стратегические перспективы стабильного и устойчивого развития нашего общего Отечества», – заключил муфтий.

По материалам ТАСС, РИА Новости