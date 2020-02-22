Верующие пишут слово “Бог” с большой буквы, атеисты — с малой, а в Конституции РФ как напишем это слово?

Вот уже почти месяц народ гудит, обсуждая новость: "Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию РФ упоминание о Боге!"

Глава РПЦ МП считает, что "это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. Речь идёт не только о верующих православных, но и о мусульманах и представителях других конфессий, — пояснил патриарх.

На данный момент в рабочую группу по рассмотрению поправок к Конституции было внесено уже более 200 предложений.

В самой Русской православной церкви призвали всех верующих молиться за то, чтобы в Конституции появилось упоминание о боге. Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Пока ещё этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — процитировал Легойда патриарха Кирилла.

Глава РПЦ отметил, что большинство россиян верят в бога, а потому его упоминание в Конституции будет соответствовать их убеждениям.

«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — сказал патриарх Кирилл.

Источник.

Примечательно, что, говоря о верующих россиянах и Боге, патриарх Кирилл впервые не упомянул в своей речи иудеев. Они вошли у него в ранг "другие" (как "представители других конфессий").

Неужто это знак?!

И ведь надо же такому случиться, как раз сегодня, когда я обратил внимание на этот факт, один из моих читателей задал мне вопрос:

Potentate_a: "Приветствую, Антон! Я встречал у вас в блоге очень интересный вопрос к представителю РПЦ, но, увы, не могу дословно вспомнить его. Не могли бы вы продублировать его для меня. Суть была в том, чтобы узнать, в какого Бога они веруют: в Иисуса Христа или иудейского старозаветного Яхве, которого Иисус называл дьяволом. В своём ответе они ссылаются на "единого бога", но не уточняют, кого имеют ввиду?

Я ответил: день добрый! Сходу и не вспомню, где это было у меня, а если вспомню и найду, то пришлю обязательно. Однако, что нынешних священников спрашивать об этом, ведь в Библии есть чёткий ответ на ваш вопрос. Вот он, цитирую писание:

Евангелие от Иоанна, глава 8:

37. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что слово Мое не вмещается в вас.

38 Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего.

39 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы.

40 А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога: Авраам этого не делал.

41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.

42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня.

43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.

44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

45 А как Я истину говорю, то не верите Мне.

46 Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне?

47 Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога.

Поскольку мой ответ был дан в открытом доступе и его могли видеть все желающие, другой читатель моего блога решил пофилософствовать. И вот что он написал:

Bouchesdurhone: "В отличие от Матфея (Иисус – гибрид типа Диониса, Тесея, и Геракла), и Луки («Святой Дух» — не папа Иисуса, но некий протектор процесса рождения), Иоанн излагает версию природы Иисуса, которая говорит о знакомстве этого автора с понятием «аватара».

Аватара (санскр. अवतार, avatāra IAST, «нисхождение») — термин в философии индуизма, обычно используемый для обозначения нисхождения божества на землю, его воплощение в человеческом облике.

В отрывке выше Иисус обвиняет Иудеев в том, что они не приняли его, как посланного Элем (он же : Элохим, Яхве, Саваоф, Отец). Но суть в том, что кроме призыва к покаянию, и пророчества близкого «Царства Божиего», которое Иудеи понимали как свою гегемонию над всем миром, Иисус ничего достойного внимания не сообщил. Отсюда следует, что задачей авторов евангельского проекта было объяснить тем, кто слушал рассказы «апостолов», причину агрессивного поведения Иудеев, которых якобы обличал, а на самом деле, откровенно провоцировал Иисус".

Я не смог согласиться с такой трактовой Евангелия и написал то, как я вижу эту ситуацию:

Толковать Евангелия, конечно же, каждый волен всяко разно, как ему взбредёт в голову. Однако, если придерживаться некой разумной линии, которая таки явно просматривается на страницах всей Библии, то, во-первых, Иисиус, как человек, свято верил в то, что его Отец — Дух. Более того, он учил всех, что Бог, о Котором в древней Иудее только и говорили, — это на самом деле не кто иной, как Дух! Святой Дух! Нам говорит об этом вот эта строчка: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине" (Ин.4: 24) — слова Христа.

Во-вторых, (причём многие как будто этого факта не видят!), Иисус не просто говорил, а на деле доказывал, что он — сын Бога! Он лечил больных евреев силою Духа, то есть, силою Бога! И все это видели, так как излечение хромых, слепых, прокажённых... происходило прямо у всех на глазах и воспринималось всеми не иначе, как сотворение чуда!

Дать своё объяснение тому, как происходит творимое Христом исцеление людей, Иудеи были не в состоянии. Они сами пребывали в шоке от наблюдаемого. А он в свою очередь объяснял это исключительно тем обстоятельством, что он лечит больных — Духом Божьим! Причём Христос не раз подчёркивал: "Я не один, потому что Отец со Мною..." (Ин. 16: 32). (Мол, "Бог во мне, а я — в Нём").

Иудеи же, объявившие себя "священнослужителями", "слугами божьими", придумавшие ритуал всесожжения во славу некоего Иеговы, (мол, он, Господь, любит запах жжёной плоти, и это всесожжение — благоухание для него (Исх, 29: 18)), ничего подобного, что делал Христос, и близко совершить не могли.

Соответственно, правда была на стороне Христа, ведь он свои слова о Боге подкреплял очевидными доказательствами проявления Его силы!

Причём эта сила Божья была явно благая, животворящая, врачующая болезни... Излечивающая даже проказу и слепоту!

Иудеи же регулярно устраивали евреям демонстрации всесожжения (холокоста — по-гречески) и могли удивить их лишь разрушительным характером силы некоего Элохим Иеговы, который якобы нисходил на землю и проявлял себя в ходе иудейского священнодействия как всепожирающий огонь.

Но, что стоили "иудейские чудеса" в виде всесожжений плоти против тех чудес, что творил силою Духа Христос-Спаситель?! Он воскрешал плоть и излечивал её от тяжких недугов! А других дел (кроме холокоста) в доказательство того, что Иудеи имеют от Бога Иеговы какие-то полномочия, они показать не могли...

Поэтому то Иисус Христос имел полное право сказать Иудеям: "Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину, почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога!" (Ин. 8: 46-47).

В связи с этой уникальной и очень даже правдоподобной историей (это я говорю атеистам) и в связи с тем обстоятельством, что слово Бог толкуется неоднозначно представителями разных конфессий, я предлагаю внести в Конституцию РФ слово Бог непременно с расшифровкой — Дух. То есть, писать так, как Христос объяснял: Бог (Дух)... и далее по тексту.

21 февраля 2020 г. Мурманск. Антон Благин