Протестующие против канадского правительства полностью блокировали центр столицы страны.В Оттаве объявлен режим чрезвычайного положения.На выходных в Оттаве продолжались акции «конвоя свободы»: в знак протеста против коронавирусных ограничений 5 тыс. человек с помощью фур и других автомобилей заблокировали центр города, пишет The Washington Post. Власти канадской столицы объявили чрезвычайное положение, но при этом они подчёркивают, что ситуация «полностью вышла из-под контроля» и требует «поддержки со стороны других юрисдикций и правительственных уровней».На фоне протестов водителей грузовиков, которые уже вторую неделю подряд подрывают нормальную жизнь в Оттаве и с помощью своих машин блокируют движение в центре города, в воскресенье 6 февраля канадская столица объявила чрезвычайное положение, сообщает The Washington Post.В своём заявлении мэр города Джим Уотсон подчеркнул: «Ввод режима чрезвычайного положения говорит о серьёзной опасности и угрозе обществу и безопасности жителей, которую представляют проходящие сейчас протесты, и указывает на необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и правительственных уровней». По словам главы Оттавы, чрезвычайное положение предоставит администрации больше манёвренности.В тот же день в интервью мэр отметил, что протестующие «давят числом» и власти «проигрывают битву». Столичное управление полиции предупредило, что любой, кто будет пытаться оказать «материальную» поддержку участникам митингов, в том числе передавать им бензин, рискует быть задержанным.Как напоминает издание, в прошедшие субботу и воскресенье акции протеста против коронавирусных ограничений их участники, по словам полиции, демонстрировали «чрезвычайно разрушительное и неправомерное поведение»: блокировали дороги грузовиками, запускали фейерверки, выезжали на тротуары и «непрерывно сигналили». В общей сложности в митингах в Оттаве на выходных приняло участие порядка 5 тыс. человек и по меньшей мере тысяча грузовиков и прочих автомобилей, блокировавших дороги. Протестующие называют своё движение «конвой свободы»: акции солидарности прошли и в других городах Канады, включая Торонто, Квебек и Ванкувер.По данным ванкуверских властей, участники митингов бросались камнями и яйцами, пинали машины и рассыпали на дорогах гвозди. Хотя, как ожидается, в будние дни протестующих должно стать меньше, полиция самого многонаселённого канадского города, Торонто, утверждает, что будет продолжать перекрывать дороги в центре, чтобы поддерживать общественную безопасность и держать свободными подъездные пути для работников служб здравоохранения.По наблюдениям The Washington Post, в заявлениях местных властей отётливо ощущается чувство беспомощности. «На данный момент ситуация полностью вышла из-под контроля, потому что всем заправляют личности из протестного движения», — прокомментировал мэр Оттавы в ходе своего интервью. Член муниципального совета Джефф Лейпер охарактеризовал ситуацию как «постыдную оккупацию», которая представляет «реальную угрозу для многих, парализуя движение и оказывая давление на психическое состояние всего города». «На помощь!» — написал политик у себя в Twitter, обратившись к премьер-министру страны Джастину Трюдо и премьер-министру провинции Онтарио, к которой относится город, Дагу Форду.По информации газеты, на момент публикации статьи Трюдо, против которого в основной массе направлены протесты, на призыв не ответил, а Форд в собственном твите пояснил, что руководство Онтарио не может распоряжаться полицией, но предоставило Оттаве всё, что она запрашивала, и продолжит оказывать помощь.Глава полиции Оттавы Питер Слоли называет происходящее «осадой» и настаивает, что таких проявлений демократии он за свою жизнь не встречал. Многих канадцев беспорядки привели в смятение. «Кажется, на этой неделе что-то в Канаде сломалось. Похоже, страна, которая всегда кичилась своими ценностями благовоспитанности и уважения, исчезла, а на смену ей пришло нечто, на вид куда более американское, чем канадское», — написал в своей колонке обозреватель Toronto Star Робин Сирс.Как напоминает The Washington Post, изначально «конвой свободы» начался как протест против требований США и Канады об обязательной вакцинации для дальнобойщиков, ездящих через границу. Однако впоследствии это превратилось в более масштабное движение, выступающее против всех ограничений в сфере здравоохранения.В своём программном документе организация Canada Unity, одна из главных движущих сил протестов, призвала сенат и генерал-губернатора, представителя британской королевы в Канаде, отменить ограничения или устроить отставку правительства — шаги, намного превышающие их полномочия.«Позвольте заверить жителей Оттавы, что мы не намерены здесь задерживаться ни на день дольше необходимого. Наш уход будет зависеть от того, поступит ли премьер-министр правильно: отменит все требования и ограничения наших свобод», — заявила одна из организаторов «конвоя свободы» Тамара Лич.Группа Canadian Anti-Hate Network предупреждает, что ряд организаторов протестов вовсе не являются дальнобойщиками и придерживаются крайне правых взглядов.По данным полиции, из-за протестов жители Оттавы нередко становятся жертвами запугивания и расистских нападок. «Это просто ад. Всё время шум. У нас дома в комнатах пахнет выхлопным газом, собаки напуганы. Кроме того, мы не можем нормально выйти на улицу, чтобы кто-нибудь нам что-нибудь не сказал. Не можем появиться в масках, чтобы до нас не докопались», — поделилась жительница Оттавы Карен Нильсен.Как отмечает The Washington Post, организаторы протестов решили прочно обосноваться на своих позициях до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Участники митингов ставят палатки, походные кухни и даже обустраивают сауны. Глава полиции Оттавы Питер Слоли, которого многие критикуют за бездействие, выражает опасения, что в случае обострения нестабильной ситуации сил правоохранительных органов может быть недостаточно. Тем не менее ранее Трюдо утверждал, что задействовать армию пока не собирается.Издание напоминает, что, согласно опросам, к требованиям по вакцинации общественность в Канаде относилась достаточно благосклонно и здесь фиксируется один из наиболее высоких процентов вакцинированного населения по миру. Канадская ассоциация грузовых автомобильных перевозок от протестов открещивается и подчёркивает, что большинство её водителей привиты. По информации полиции Оттавы, «конвой» получает логистическую и финансовую поддержку как внутри страны, так и из-за рубежа, в том числе в значительной мере — из США. https://russian.rt.com/inotv/2022-02-07/WP-situaciya-polnostyu-vishla-iz-pod – цинк https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/05/canada-ottawa-trucker-vaccine-mandate-protest/ – оригинал на английскомКанадцы, вы невероятные. Однажды, Канада сможет стать свободной страной.