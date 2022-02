Конец канадской свободы

В Канаде диктаторский режим Трюдо приступил к зачистке мирных протестующих, которые совершили целый ряд ошибок – позволили спрятавшемуся в секретном бункере Трюдо продолжать управлять страной и не захватили акимат Оттавы. Теперь же диктатура переходит в наступление.Канадская полиция задержала организаторов «Конвоя свободы» Криса Барбера и Тамару Лич, а также открыла более 100 контрольно-пропускных пунктов в Оттаве. С помощью этих мер власти надеются «немедленно» положить конец протестным движениям против правительства Джастина Трюдо, которые уже на протяжении нескольких недель сковывают столицу страны, пишет The Washington Post.Канадская полиция начала арестовывать организаторов «Конвоя свободы». Незадолго до этого правоохранительные органы пообещали «немедленно» положить конец демонстрациям, которые на протяжении нескольких недель «парализуют» Оттаву, пишет The Washington Post.Пресс-секретарь «Конвоя свободы» Дагни Павляк подтвердила арест руководителей организации Криса Барбера и Тамары Лич. По её словам, последнюю задержали по обвинению в «пособничестве и подстрекательстве к хулиганству».Накануне в опубликованном в соцсетях видео плачущая Лич предсказывала, что ей «неизбежно» грозит арест и возможное тюремное заключение. Тем не менее она призывала людей присоединиться к протестному движению.«Вы должны знать, что они пытаются спровоцировать нас… завтра будет видно, и я готова ко всему. Я не боюсь, и мы будем держать оборону, — сказала Лич. — Это была по-настоящему сумасшедшая поездка… я просто хочу, чтобы вы оставались сильными».«Пора расходиться, — призвал протестующих, которые до сих пор не поддаются увещеваниям властей, и. о. начальника полиции Оттавы Стив Белл. — Ваше время в нашем городе подошло к концу, и вы должны уйти».По словам Белла, стражи правопорядка укрепляют периметр вокруг Оттавы и планируют сформировать в столице «безопасную зону». Доступ к этой огороженной большой территории будут иметь только местные жители, рабочие и полицейские.Перед арестом лидеров «Конвоя свободы» в городе открыли более 100 контрольно-пропускных пунктов. С их помощью власти стремятся избежать очередного наплыва протестующих, особенно в преддверии долгих праздничных выходных, поясняет издание.Скопление полицейских в центре Оттавы ненадолго прервало гул клаксонов и музыку, которая почти бесперебойно звучала здесь с начала января. Но участники акции, выступающие против ковидных ограничений и правительства Джастина Трюдо, продолжили протест.Полиция раздавала листовки с предупреждением об уголовном преследовании и возможном аресте транспортных средств. В ответ водители грузовиков и их единомышленники на Кент-стрит советовали стражам правопорядка отправлять свои претензии и штрафы в местный туалет.Один из участников протеста 40-летний фермер из Торонто Дэйв Лэнгилл рассказал изданию, что полиция выписала ему штраф на сумму $79 за незаконную парковку. Некоторые хотели выкупить его квитанцию в качестве сувенира, но, по словам мужчины, он надеется использовать её в потенциальной судебной тяжбе дальнобойщиков с правительством.На этой неделе Трюдо стал первым канадским премьером, который применил Закон о чрезвычайном положении. Он расширяет полномочия правительства, позволяя влиять на протесты и отслеживать их финансирование. Банки уже начали замораживать счета, связанные с «Конвоем свободы», получив список имён от Королевской канадской конной полиции, обращает внимание The Washington Post. https://russian.rt.com/inotv/2022-02-18/Washington-Post-v-Ottave-arestovali -цинк https://www.washingtonpost.com/world/2022/02/17/canada-freedom-convoy-ottawa-protest/ – оригинал на английском