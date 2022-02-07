Политэкономия марксизма.
“Политическая экономия (1954), под редакцией проф. Островитянова — знаменитый учебник наглядно иллюстрирует направление советской экономической мысли 30-50-х годов XX века. В книге дается подробный обзор основных различий между капиталистической и социалистической индустриализацией. Также учебник описывает законы распределения материальных благ в обществе на различных ступенях исторического развития, основы производственных отношений капиталистического общества. Книга написана понятным языком, отличается простотой и точностью описаний экономических понятий, законов и явлений.”
https://stalins-bukvar.ru/catalog/marksistsko_leninskaya_literatura/
Клим Жуков. Политэкономия марксизма.
Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/w992gt/Politekonomiya.mp3