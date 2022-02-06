Москва беднеет – ещё один гигант переезжает в Сибирь
Одна из крупнейших энергетических компаний мира российская «РусГидро», которая управляет большинством гидроэлектростанций страны, переезжает из Москвы в Красноярск. Аналогичные решения уже приняли и другие крупные компании, так что впору говорить о тенденции. В этом выпуске расскажем почему вдруг Сибирь становится такой привлекательной, что такое четвёртая волна переселения и как она связана с новым ресурсным суперциклом.
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Премьера фильмов: https://www.youtube.com/watch?v=Cqv2gnTadN0
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ВсеГО хорошеГО! Красноярск лидирует среди городов миллионников по уровню фактического загрязнения атмосферы.
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