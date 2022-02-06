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Древнейшая в мире элита: Нomo Capensis и его роль в истории человечества

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Как удалось небольшому, сверхвлиятельному сегменту элиты, оставаясь в тени, осуществлять не только фактический контроль над международными финансовыми потоками, но и с древних времён управлять и контролировать развитие человеческой цивилизации. Рассказывает Алексей Комогорцев.
В первой части программы – новые факты об НЛО.

Полное видео по ссылке http://nday.club/v/mm82t1

#ДеньТВ #АномальныеХроники #история #элита #тайны #загадки #НовыйДень
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2myfE9zhCHI
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