Древнейшая в мире элита: Нomo Capensis и его роль в истории человечества
Как удалось небольшому, сверхвлиятельному сегменту элиты, оставаясь в тени, осуществлять не только фактический контроль над международными финансовыми потоками, но и с древних времён управлять и контролировать развитие человеческой цивилизации. Рассказывает Алексей Комогорцев.
В первой части программы – новые факты об НЛО.
Полное видео по ссылке http://nday.club/v/mm82t1
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