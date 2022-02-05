Пожар Москвы 1812 года. Не факт
В начале сентября 1812 года Великая армия Наполеона Бонапарта вступила в оставленную русскими войсками Москву. Император ещё не успел добраться до Кремля, когда над городом начали подниматься клубы дыма. В следующие несколько дней один из крупнейших городов Европы, древняя столица России, сгорел на две трети. В этой катастрофе русские обвинили французов, французы – русских, причём Наполеон даже организовал специальную комиссию по расследованию поджогов. Вслед за современниками о том, кто был виновником пожара, спорили учёные и следующих двух столетий.
Программа «НЕ ФАКТ!» и её ведущий Михаил Башкатов восстанавят ход событий и изучат исторические документы, чтобы ответить на этот важный вопрос.
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