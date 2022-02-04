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Биороботы и Свободные. Игорь Шнуренко

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Чем характеризуется свободный человек? Прежде всего, проявлением Воли. Но именно Волю, как и сознание, не признают за человеком трансгуманисты, технократы-цифровизаторы, и примкнувшие к ним представители антиэлит.

Человек, взломанный биотехнологиями и системами искусственного интеллекта, уже сегодня становится послушным и исполнительным. Его интересы программируются и ограничиваются местом, где поспать, едой и развлечениями. Правда, в цифровом мире, управляемым машинами, он сам становится не нужен.

Как произошло, что многие люди дали себя взломать и потеряли человеческие качества?
Как происходил процесс отрицания сознания и свободы?
Как происходит программирование человека?
Что делать, чтобы не стать жертвой этих процессов?

Об этом поговорим в эфире нашего радио.

Сегодня у нас в гостях Игорь Шнуренко – писатель, философ, независимый эксперт и спикер по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях, сценарист. Автор книг «Homo Fractus/Человек взломанный», “Демон внутри. Анатомия искусственного интеллекта”, “Убить Левиафана”, “Начальник башни”, “Солнечный ворон”, автор ютюб-канала “АнтиТьюринг” и телеграм-канала “Убить Левиафана”.

Ресурсы Игоря Шнуренко:

https://www.youtube.com/channel/UC7iRiHgDeGIf3oyyFN_lK0g
https://t.me/igorshnurenko
https://shnurenko.ru/

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
#биороботы #человек
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qOTtzZ6fQ70
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