Белый террор. Колчак. Часть первая/ Егор Яковлев и Илья Ратьковский
Илья Ратьковский в гостях у Егора Яковлева продолжает рассказ о белом терроре. На этот раз речь пойдет о карательных практиках адмирала Колчака и его ближайшего окружения, особую роль в котором играл атаман Иван Красильников. В первой части мини-цикла речь пойдет о массовых убийствах, совершенных сибирскими монархистами накануне, во время и сразу после военного переворота 18 ноября 1918 года в Омске.
Аудиоверсия https://t.me/egoryakovleff/1284
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