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Белый террор. Колчак. Часть первая/ Егор Яковлев и Илья Ратьковский

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Илья Ратьковский в гостях у Егора Яковлева продолжает рассказ о белом терроре. На этот раз речь пойдет о карательных практиках адмирала Колчака и его ближайшего окружения, особую роль в котором играл атаман Иван Красильников. В первой части мини-цикла речь пойдет о массовых убийствах, совершенных сибирскими монархистами накануне, во время и сразу после военного переворота 18 ноября 1918 года в Омске.

Аудиоверсия https://t.me/egoryakovleff/1284

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Купить книгу Егора Яковлева «Война на уничтожение. Третий рейх и геноцид советского народа»: https://digital-history.ru/knigi_egora_yakovleva/32654-voyna-na-unichtozhenie-chto-gotovil-tretiy-reykh-dly

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1Wq5vOnxCjU
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