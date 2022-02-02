Нам – виртуальный мир, элите – реальный? Готовится новая реальность. И. Шнуренко
NFT – что это такое, и как работает? Как происходит отработка будущей реальности, и когда виртуальная реальность заменит обычную? Когда современные технологии проникнут даже в самые удалённые уголки России? Об этом говорит независимый эксперт, спикер по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.
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Игорь Шнуренко. “Meta: тотальный эксперимент запущен” https://www.youtube.com/watch?v=ZgmpYLts4Zo&t=932s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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