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Нам – виртуальный мир, элите – реальный? Готовится новая реальность. И. Шнуренко

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NFT – что это такое, и как работает? Как происходит отработка будущей реальности, и когда виртуальная реальность заменит обычную? Когда современные технологии проникнут даже в самые удалённые уголки России? Об этом говорит независимый эксперт, спикер по теме искусственного интеллекта, основатель СМИ о высоких технологиях Игорь Шнуренко. Ведущая – Анна Скок.

Книги И. Шнуренко https://den-magazin.ru/utm/963
Встречи с авторами “ДеньТВ” https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1ai/index.php?route=events/all/home
Книги издательства “Наше Завтра” https://den-magazin.ru/utm/964

Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/
“Наше Завтра” в TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJEPgDhx/
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Игорь Шнуренко. “Meta: тотальный эксперимент запущен” https://www.youtube.com/watch?v=ZgmpYLts4Zo&t=932s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6k9QAiREAWQ
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