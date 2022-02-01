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“Страна глухих” и углеродный оброк. Ведомство Мишустина в зимней спячке? Борис Марцинкевич

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Каким был бы самый адекватный способ отреагировать на принятие Европой углеродного налога. Что мешает нам это сделать и почему министерство развития Дальнего Востока никак не может начать развивать Дальний Восток. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info/en/
YouTube канал Геонергетика https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Поддержать передачи Б. Марцинкевича и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

#ДеньТВ #Марцинкевич #Газпром #газ #углеродныйналог #Европа #уголь #ДальнийВосток
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=obZr-lA8UXU
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