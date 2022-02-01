“Страна глухих” и углеродный оброк. Ведомство Мишустина в зимней спячке? Борис Марцинкевич
Каким был бы самый адекватный способ отреагировать на принятие Европой углеродного налога. Что мешает нам это сделать и почему министерство развития Дальнего Востока никак не может начать развивать Дальний Восток. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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