Киев в глухом тупике. РФ признает Донбасс уже в этом году
20:08. 12 сентября 2017 Просмотров - 1,214 21 коммент. Опубликовал: jackomb
В Киеве поднялась новая волна паники. В этот раз на удивление серьёзная и даже более или менее адекватная. То есть политологи не выдумывают сказки и пытаются оперировать проверенными фактами, которые приводят многих патриотов в ужас и тут же накрывают подавленным состоянием из серии «шеф всё пропало, всё пропало». В Киеве действительно больше всего боятся, что Москва уже в течение нескольких месяцев признает республики Донбасса и судорожно ищут способы противодействия.
Москва принимает политические решения очень оперативно, и сейчас Кремль стоит на пороге реализации самых страшных для Киева планов. Таким мнением с журналистами издания «Страна» поделился политический эксперт Центра Разумкова Михаил Пашков.
Киев должен считаться с тем, что уже осенью Россия может провести референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках и, вопреки всем возражениям и угрозам Запада, признать их независимость. Вашингтон уже использовал все возможные рычаги давления на Москву, и американцы неоднократно убедились в их бесполезности. У России же сейчас развязаны руки, ибо последним пакетом экономических санкций и серией дипломатических скандалов США поставили крест на возможности прийти к согласию и тесному сотрудничеству.
Пашков напомнил публике, как в 2008 году Дмитрий Медведев принял решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии, заткнув всех противящихся этому «западных партнёров». Ныне у Путина намного больше преимуществ перед Западом, чем было тогда у его предшественника. И одним из главных является именно оперативность и персонифицированность принятия решений.
По словам эксперта, в Киеве прекрасно понимают, что сейчас наступил идеальный момент для решительного хода Москвы в сторону признания ЛДНР и в тихой панике пытаются найти пути спасения. На Банковой вроде даже оперируют точными сроками и готовятся к тому, что максимум до Нового года Москва признает республики Донбасса. Как и следовало ожидать, Порошенко оказался в глухом тупике.
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Путин не раз заявлял о необходимости сохранения Украины как единой страны или это ничего не значит для автора?
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да, заявлял. а ещё заявлял что, мол ,если хоть с одного русского упадёт хоть волос на украине уж мы-то тогда уж… и прочее бла-бла-бла. но это всё тьфу. заявлял и заявлял. мало ли чего заявлял. выборы на носу, а крымское чудо уже поблекло. сирийское не катит и поэтому нужен новый ажиотаж вокруг персоны. я вот нисколько не сомневался что донбасс это некий козырный туз в рукаве шулера в предвыборных игрищах. просто пришло время его достать
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Всё сразу перекроить в мире ,где власть тысячелетия у паразитов?Санкций уже столько за всё перечисленное тобой,что слабаки уже стонут и стенают,а Путин и так осторожен как никто в этой политической помойке,к тому же у него самый высокий рейтинг не только в России,но и во всём мире.
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россия, с учётом территории, восполняемых и невосполняемых ресурсов, является вполне самодостаточной страной. но осторожный вождь уже 17 лет слазиить с нефтяной иглы и всё никак. вот подцмаешь там какой-то сбитый лётчик, главное помидоры и туристические визы. а лётчиков ещё нарожают. нефиг было летать где попало- осторожность превыше всего
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Надо же какой быстрый,каковы интересно ваши личные успехи в нашей жизни,у такого “сообразительного”?Образование-то,как видно,на нуле.
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дык ж не я один об этом говорю. на те нефтедоллары, когда она была за сотню бакинских, можно было выстроить рай не только в россии, но и на луне. а сейчас, да, поезд ушёл. нефтебаксов тю-тю, забрать их низзя- санкции, поняли что на западе их если и ждут, то только в каком-нибудь алькатрасе. поэтому и цепляется судорожно за власть. но я тебя понимаю, аргументация заканчивается, начинается переход на личности
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Странный рукав у шулера, Какой-то эксперт и Толик увидели чего у него там лежыт. Само по себе признание независимости на туз не тянет, так, валет. Да и тот с самого начала партии на столе лежал открытым. Так, што обвинения в шулерстве от тебя услышаны, жди канделябра в голову.
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для внешнего потребления оно понятно. я говорю о внутреннем электорате. относительно него это некий “козырный туз”, за ради того чтобы ещё 6 лет понаслаждаться жизнью.
да и по странному стечению обстоятельств о “признании” защебетали перед выборами. ок, буим подождать.
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Сейчас и во внешнем мире благоприятные для решения этого вопроса обстоятельства. По мне так, причины не столь важны, сколь прекращение обстрелов. Если ВВП этого добьётся, то скажу ему спасибо (мысленно).
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благоприятные условия были в 2014 году, когда во времена стрелкова украинские военные без боя переходили на сторону повстанцев. 2-3 недели- и не стало бы украины. надо было просто не мешать.
а сейчас.. хмм.. я за то что бы эти территории донбасса прилепили к россии. с этого момента для вована начнётся цунг цванг. по территории россии стрелять это ж, не какие-то там ордилососы. смекаешь? вот и посмотрим на что вовчик способен. если за ради голосов прикрутят донбасс к россии, то., конечно, голосов это прибавит. без тени сомнений. но вот как к этому отнесётся пеця? а, на-ка, одёрнут того из вашингтона, ну-ка дорогой, давай наступай. что тогда? если “злой” госдеп промутит эту схему, то вовочке оч не сладко придётся. 180 дней у него в запасе, если верить высказываниям его западных партнёров
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Давай будим, вроде недолго.
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Москва вынуждена спешить по многим причинам, в т.ч. из-за приближающихся выборов гребца на нашей галере, а особенно из-за хороших перспектив у Тимошенко и Саакашвили придти к власти в Киеве. Эти люди знают, что хотят и умеют добиваться своего. Мишико очень опасен для нашей “элиты”, он не системный и чужой им по духу. Обвинения его в воровстве со стороны Грузии выглядят смехотворно по сравнению с нашими масштабами, к тому же он на деле доказал, что может превратить коррумпированную и воровскую страну в европейскую. Если они добьются успеха вна Украине, а США им помогут, без сомнения, то настроения людей в ДНР и ЛНР изменятся в пользу Киева. Поэтому, пока не поздно, надо провести там выборы, а присутствие миротворцев ООН эти выборы легализирует. Можно надеяться, что теперь ситуация сдвинется с мёртвой точки и обстрелы прекратятся.
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Наркоман штоль!? Завязывай с солями и спайсами. Где этот извращенец-наркоман сделал из Грузии европейскую державу?
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Толик и вы просто поражаете своими рассуждениями,жуть сплошная.Вы Тимошенко и Саакашвили за людей считаете,эту авантюристку,сумевшую отсидеть в тюрьме даже на Украине, и политического клоуна без паспорта?Писать же такое про залитые кровью ЛДНР может только пособник паразитов.
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эт где я такое писал шо сшаакашвили и капительман замечательные люди?)) это во-первых. а во-вторых, лднр в ОРДИЛОСОСов превратил сам кремль. что там в руководстве делают торговцы курями и региональные дилеры “МММ”? ты веришь этим людям? сочувствую
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Может и так.
Но в каких границах признавать?
В действующих или в масштабах
Донецкой и Луганской областей.
Например, будут ли Славянск и
Мариуполь участвовать в референдуме?
Понятно, что кто-то за счет слухов нагнетает ситуацию, подталкивает хунту в Киеве к военной агрессии.
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Слухи или нет-поживём, увидим. По факту признание ДНР и ЛНР мало что меняет. Сейчас ВСУ долбят по непризнанныи республикам, а будут по признанным. РФ введёт войска? Так НАТО сделает то же самое. Нам надо НАТО вна Украине?
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Да! А население Украины стало говорить о том, чтобы снести эту власть вместе с её областными и районными администрациями.
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разумеется ,зачем России такой маленький осколок от своих же земель и в результате остается еще пуще озлобленная украина,мечта врага.УРоссии сейчас ни сил, ни желания кормить Украину, а именно этого все хотят,и не дай бог Путин согласится ,или вынудят обстоятельства.Все эти игры с касками ООН на линии разграничения ,а теперь и в остальных местах(каких?)это заморозка ситуации(выгодной нам,пусть еще поупиваются дружбой с ЕС,до последней копейки)или уступка им.Что,как помело,носится Нетаньху ,их идею нового иерусалима на украине,в теплом месте, никто не опровергает и кто строит мост в Крым и кому?
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Надо понимать разницу типажей:
- Медвед юрист, у него от одного слова компромис ядовитая слюна выделяется;
- ВВП КГБ-шник, он весь соткан из многоходовок и компромисов
Так что не надейтесь, мы ещё долго будем масло из г…на взбивать.
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всегда своебразное толкование у вас и чаще в тютельку.