Киев в глухом тупике. РФ признает Донбасс уже в этом году

В Киеве поднялась новая волна паники. В этот раз на удивление серьёзная и даже более или менее адекватная. То есть политологи не выдумывают сказки и пытаются оперировать проверенными фактами, которые приводят многих патриотов в ужас и тут же накрывают подавленным состоянием из серии «шеф всё пропало, всё пропало». В Киеве действительно больше всего боятся, что Москва уже в течение нескольких месяцев признает республики Донбасса и судорожно ищут способы противодействия.

Москва принимает политические решения очень оперативно, и сейчас Кремль стоит на пороге реализации самых страшных для Киева планов. Таким мнением с журналистами издания «Страна» поделился политический эксперт Центра Разумкова Михаил Пашков.

Киев должен считаться с тем, что уже осенью Россия может провести референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках и, вопреки всем возражениям и угрозам Запада, признать их независимость. Вашингтон уже использовал все возможные рычаги давления на Москву, и американцы неоднократно убедились в их бесполезности. У России же сейчас развязаны руки, ибо последним пакетом экономических санкций и серией дипломатических скандалов США поставили крест на возможности прийти к согласию и тесному сотрудничеству.

Пашков напомнил публике, как в 2008 году Дмитрий Медведев принял решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии, заткнув всех противящихся этому «западных партнёров». Ныне у Путина намного больше преимуществ перед Западом, чем было тогда у его предшественника. И одним из главных является именно оперативность и персонифицированность принятия решений.

По словам эксперта, в Киеве прекрасно понимают, что сейчас наступил идеальный момент для решительного хода Москвы в сторону признания ЛДНР и в тихой панике пытаются найти пути спасения. На Банковой вроде даже оперируют точными сроками и готовятся к тому, что максимум до Нового года Москва признает республики Донбасса. Как и следовало ожидать, Порошенко оказался в глухом тупике.