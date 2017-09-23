Новости Украины и Новороссии 23 сентября 2017

Как Россия относится к Украине

Предлагаю вашему вниманию запись программы одного из донецких телеканалов, программа «Три минуты на ответ». А говорили не три минуты.



Времени на ответ было достаточно.

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Мнение: Прощание с Донбассом

Фото: AP/TASS

После неожиданного согласия Москвы на ввод миротворцев на территорию ЛНР и ДНР появилось некое подобие определенности в будущем этого региона.

5 сентября президент РФ Владимир Путин предложил ввести на линию разграничения украинских войск и сил непризнанных ЛНР и ДНР на юго-востоке Украины корпус международных миротворцев ООН. Пикантность такому заявлению придала его неожиданность. Украина уже более двух лет оглашает мировое политическое пространство жалобными просьбами о вводе «голубых касок», а РФ категорически выступал против.

Правда, Владимир Путин сделал четыре оговорки. По его словам, миротворцы ООН могут появиться в Донбассе — при условии, что их задачей будет обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ. Еще одно требование — «голубые каски» должны находиться на линии разграничения противоборствующих сторон, а не на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Третья оговорка: по словам российского лидера, решение этого вопроса может произойти «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники». И наконец, в-четвертых, как убежден Владимир Путин, для размещения в регионе контингента ООН необходимо установить «прямой контакт» с представителями Донецка и Луганска.

Спустя неделю, 11 сентября, глава российского государства после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель снял одно из своих условий и согласился на присутствие миротворцев по всей территории непризнанных республик. В среде политических комментаторов сразу же родилась идея об очередной «многоходовке» Кремля.

— …Самый принципиальный вопрос для Киева — контроль над границей между непризнанными республиками и границей с Россией. В этом вопросе пока никаких подвижек нет.

— Дело в том, что Москва уже несколько раз пошла на уступки. Первый раз — озвучив эту инициативу. Второй раз — сейчас, согласившись, чтобы на всей территории ДНР и ЛНР действовали эти миротворцы. Но во всем соответствовать только точке зрения Киева — это уже не согласование позиций, а односторонний ультиматум. И если украинцы, не согласившись на такие уступки и встречные шаги Москвы, будут упорно гнуть свою линию, то это даст возможность тем же западным партнерам обвинить Киев в недостаточно конструктивном подходе. И, соответственно, создается вариант, о котором сейчас с неким опасением говорили мои собеседники в Киеве, что пятерка постоянных членов Совета безопасности примет вариант резолюции, предложенный Москвой — где-то поправленный, но, тем не менее, это будет тот документ, с которым Киев будет вынужден согласиться, поскольку у него нет права вето в Совете безопасности, а с нового года и не будет членства.

Вишенка на тортике этих упражнений — избавление хотя бы от европейских санкций, которых по факту в отношении РФ и не существует. Идея «раскола» Запада и игры на этих противоречиях у российских комментаторов в последние несколько лет занимает основное место в их построениях. И в принципе, надо признать, что Москве удавалось почти три года после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе избегать серьезной реакции. Но сейчас ситуация немного изменилась в связи с тем, что США решили действовать в украинском вопросе в некотором отрыве от своих европейских «союзников», введя в августе 2017 года новые и уже более действенные ограничения.

Нельзя сказать, что они наносят фатальный ущерб, но, например, строительство газопровода Nord Stream 2 из-за них оказалось в финансовом плане осложнено:

Новые санкции США против российских экспортных трубопроводов начали мешать строительству «Северного потока — 2» самой угрозой их применения. «[Санкции] делают финансирование таких проектов, как „Северный поток — 2“, практически невозможным», — заявил гендиректор OMV Райнер Зееле. Стоимость второй очереди «Северного потока» оценивается в 9,5 млрд евро. «Газпром» — единственный акционер Nord Stream 2 AG, которая строит этот трубопровод. В апреле 2017 г. «Газпром», Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall подписали соглашение о модели финансирования стройки. Европейские компании обязались предоставить до 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. Часть средств — $ 1,425 млрд (по $ 285 млн каждая) — партнеры обязались выделить в 2017 г. и успели сделать это еще до введения новых американских санкций. На ту же сумму «Газпром» докапитализировал Nord Stream 2 AG.

Таким образом, «Северный поток — 2» получил 30% финансирования. Оставшиеся 70% (около $ 6,5 млрд) «Газпром» рассчитывал привлечь в виде проектного финансирования. В качестве кредиторов рассматривались и европейские банки, но американские санкции ставят их участие под большой вопрос.

Соответственно, газовой корпорации придется надеяться больше на себя, и поэтому ее инвестиционная программа на текущий год уже скорректирована в сторону увеличения до 1,13 триллионов рублей. И это не считая нефинансовых рисков, навроде недавнего демарша Дании, пригрозившей заблокировать прокладку газопровода в своих территориальных водах у датского острова Борнхольм в Балтийском море.

По отдельности все это не выглядит критичным, но в целом — приводит к неизбежному удлинению проекта и его удорожанию. Другая проблема, которая затронула крупнейшие государственные банки России — Сбербанк и ВТБ — это невозможность финансировать предприятия военно-промышленного комплекса страны из-за гипотетической угрозы американских санкций, которые вступят в силу в начале следующего года:

Новые санкции США грозят перекрыть жизненно важный канал для финансирования военно-промышленного комплекса России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четырёх человек, знакомых с ситуацией и пожелавших остаться анонимными. В связи с этим крупнейшие российские государственные банки (Сбербанк и ВТБ) ищут способы, как обойти эти ограничения или минимизировать их влияние на финансирование ВПК.

Посмеяться над этими страхами российских госбанкиров в духе «„Искандеры“ усмехнулись» не получится точно. Все крупные банки РФ, прежде всего, государственные, до сих пор открыто подчиняются постановлениям Нацбанка Украины и плевать хотели на федеральные законы РФ о воссоединении кого-то там с кем-то. Так что затянувшуюся историю с Донбассом решать придется немного быстрее, чем предполагалось.

Окончательная цель действий Москвы обозначена неоднократно — «Донбасс часть Украины», и чередой мелких уступок РФ начал продвигаться к ней более активно. Надежды евразийских аналитиков на «раскол западных элит» выглядят пока немного наивными, ибо ключевая позиция США и их «европейских партнеров» — это «деоккупация» Донбасса и Крыма. И только после этого будет решаться вопрос с санкциями против РФ.

Что касается позиции российского МИД РФ и Кремля и бесконечного говорения про «минские соглашения», их нельзя воспринимать чрезмерно серьезно — этот словесный водопад маскирует довольно волатильные принципы. Собственно, у Москвы и Евросоюза вообще никаких принципов в набившем всем оскомину «украинском вопросе» давно нет. Идея же заставить Киев пойти на федерализацию и признание особого статуса Донбасса не была ничем подкреплена и оказалась пустой.

Поэтому Сергей Лавров, спокойно обсуждающий сейчас с «украинскими и американскими партнерами» условия приема международных миротворцев в Донбассе (противоречит минским соглашениям), еще в апреле 2017 года категорично отрицал такую возможность (противоречит минским соглашениям) и рекомендовал Киеву наладить диалог с «сепаратистами» из Донецка и Луганска…

видео датировано апрелем 2017 года

Станислав Воробьев

P.S

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Миротворцы ООН разместятся в Донбассе «не по российскому сценарию», — Порошенко (ВИДЕО)

Миротворцы ООН должны быть размещены в Донбассе «не по российскому сценарию». Об этом заявил президент Украины Петро Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с премьером Канады Джастином Трюдо. Украинский президент подобострастно подчеркнул, что Киев хочет использовать на Донбассе миротворческий опыт Оттавы. «Конечно, это не будет российский сценарий», — заявил Порошенко, уточнив, что миротворцы ООН должны находиться на всей территории Донбасса, включая границу с Россией. Читайте также: Кремль: Миротворцы ООН на границе Донбасса и России — это нарушение минских соглашений. Об этом речь не идет Порошенко добавил, что миротворческая миссия является «самым коротким путем для установления мира на Украине». ​На своей странице в соцсети лидер Украинского Государства также отметил, что миротворческая миссия ООН станет, по его мнению, «реальным прорывом». «Я верю, что миротворческая операция ООН станет реальным прорывом в мирном урегулировании. В этом стремлении опыт и советы наших канадских друзей были бы для нас очень полезными», — написал Порошенко. Читайте также: Искалеченные «ветераны АТО» полетели в Канаду на «игры непокоренных» (ФОТО)

Хочу нагадати всьому світу: сьогодні більш, ніж 400 українців беруть участь у миротворчих операціях. pic.twitter.com/FKHeorQ1gb — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 сентября 2017 г.

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Хуторянщина: Как Украина воспроизводит клановую модель элит (ВИДЕО)

Брачные торжества семьи Луценко собрали за праздничным столом практически всех представителей украинской власти

Украинские социальные сети оживленно обсуждают подробности свадьбы старшего сына генпрокурора Юрия Луценко, которая состоялась еще 15 сентября, но получила огласку только сейчас. Как оказалось, на ней побывали президент Порошенко, премьер Гройсман, глава МВД Аваков, первый вице-премьер Кубив, экс-премьер Яценюк, киевский мэр Кличко, глава СНБО Турчинов, президентский соратник Кононенко, экс-глава администрации президента Ложкин, министр информационной политики Стець, министр юстиции Петренко, половина Верховной Рады и куча других чиновников первой величины, которые спешили засвидетельствовать свое почтение — не столько молодым, сколько собравшейся вместе Семье. Как это было в фильме «Крестный отец», где представители одного специфического сообщества считали обязательным появиться на свадьбе дочери мафиозного дона. Одним словом, за праздничным столом собрались практически все видные деятели современной украинской власти — ярко продемонстрировав этим, что в результате Евромайдана в стране выстроена классическая клановая модель, которая походит на европейскую демократию не больше, чем Порошенко — на Марлона Брандо. Хорошая свадьба не бывает без драки — поэтому, охранники президента бесцеремонно накинулись на съемочную группу, приехавшую поснимать бесконечную вереницу припаркованных лимузинов. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки — но, как вы наверняка догадались, это не вызвало особого шума в стране победившего достоинства и свободы. Безусловно, такое единение за праздничными столами представляет собой самый явный признак консолидации новой украинской элиты. И это не должно удивлять. Невзирая на склоки и бизнес-конфликты, несмотря на навязчивое желание урвать кусок чужого добра, а при случае — перерезать друг другу глотки, участники прокурорской свадьбы понимают, что они сидят в одной лодке и связаны общей судьбой. Вместе захватив власть, они будут вместе править страной — и так же вместе пойдут на дно, когда эта власть, игриво вильнув хвостом, ускользнет из их потных от страха и спирта рук. Здесь сразу же вспоминается демонизированное словечко «хунта» — которое, на самом деле, означает в латиноамериканской политической традиции систему коллективного управления страной — где лидер дорвавшегося до власти и привилегий клана является всего лишь первым среди поучаствовавших в перевороте партнеров. Кроме того, это очень традиционная ситуация для старой, хуторской Украины, к которой возвращается сейчас наша страна — где на свадьбе у сельского пристава обязательно должны были отгулять голова, писарь, сотский, возный, поп, дьяк и пономарь. Это как бы означало сопринадлежность к сливкам местного общества — ведь именно на таких дружеских попойках за самогоном решались самые насущные деловые вопросы: кого нужно отдать в рекруты, кому присудить победу в споре за огородную межу, и каким новым налогом можно обложить смирных посполитых крестьян в драных штанах. Конечно, времена меняются — и меняются антуражи. В прежние времена властители украинского мира праздновали свои торжества в шинке, привязывая у входа звенящих богатой сбруей коней. Сейчас они съехались в элитный Queen Country Club на хуторе близ Конча-Заспы — где постоянно живет, или имеет загородные дома практически вся близкая к этому клану публика. Но в остальном разницы никакой — украинская власть во всем воспроизводит архаические формы: не только в содержании своей политической линии, не только в своей организационной структуре — но даже внешне, демонстрируя тот самый «генетический код нации», о котором так любят поговорить наши безумные шовинисты. А что любопытных журналистов избили — так за это вы стояли на Майдане, холопы. Утритесь — и больше не лезьте к пирующей знати. Читайте также: «Утритесь, холопы!» — киевский журналист о том, как новая украинская знать отмечала свадьбу сына генпрокурора (+ФОТО) Андрей Манчук Украина.ру

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Ещё раз про российских миротворцев на Донбассе

Если честно, то мне уже поднадоело писать на эту тему. Но поскольку истерики некоторых персонажей не прекращаются, то придётся. Я без имён, но все легко догадаются, о ком идёт речь. Когда Путин выступил с инициативой про введение миротворцев на линию разграничения на Донбассе, узкая прослойка «караул-патриотов» дружно завизжала «Это слив! Теперь на Донбассе устроят геноцид!» Хотя и Путин, и другие российские чиновники и дипломаты, чётко озвучивали (и именно так это было записано в предложенном в ООН проекте резолюции), что предлагается ввести миротворцев исключительно на линию разграничения. Не на всю территорию ЛДНР, не на «российско-украинскую границу», а именно на линию разграничения. То есть как раз отделить жителей Донбасса от ВСУ ещё одним поясом безопасности. Введение миротворцев именно на эту линию позволило бы прекратить обстрелы жилых кварталов. Но именно те, кто больше всех лицемерно плачется про погибших гражданских (пытаясь, понятное дело, возложить вину за них не на режим Порошенко, а на Путина), выступают против этой инициативы. Потому что в случае наступления мира они больше не смогут орать про «слив». Что характерно, аналогичная истерика была в Киеве, среди шестёрок Порошенко. Они тоже мгновенно заявили, что предложение Путина неприемлемо. Для них наступление мира — это тоже смерть. Извините меня, но если две группы, внешне не связанные между собой, синхронно заявляют об одном и том же, то это намекает на общность их интересов. И те, и другие заинтересованы в продолжении войны (они построили на ней свои карьеры и бизнес). И те, и другие заинтересованы в майдане в России. Естественно, и предсказуемо, предложение Путина было отвергнуто и «Украиной» (в кавычках по понятным причинам, потому что она лишена субъектности, и исполняет приказы американских хозяев), и их американскими хозяевами. Мне отдельно понравилось, что Украина требует, чтобы среди миротворцев не было россиян, белорусов и казахов. А «ичкерийцы» и иранцы пойдут? А если серьёзно, то теперь в случае поднятия Порошенко вопроса о миротворцах ему всегда можно сказать «Тебе предлагали — ты отказался». «Свидетели слива», опять же предсказуемо, стали орать «Теперь Путина прогнут на украинский вариант введения миротворцев». Во-первых, а когда это Путина прогибали? Во-вторых, а с какой это стати? И тут нам выкатывают заезженную донельзя пластинку про «У российских элит деньги на западе, и под угрозой их ареста они предадут». Проблема обманщиков в том, что они всегда думают, что вокруг одни дебилы, и только они одни умные. Я даже не буду оспаривать тезис о «продажности элит». Я воспользуюсь элементарной логикой. Вот представьте себе на минутку, что у вас есть крупные активы. И вам уже несколько лет подряд постоянно угрожают их арестом. Неужели вы оставите их в том месте, где до них смогут дотянуться? Правда? Даже откровенно тупой Янукович хранил 90% своих активов в Китае (именно поэтому сколько западные «партнёры» режима Порошенко их не искали, ничего найти не смогли). Неужели вы думаете, что российские элиты тупее Януковича? Тем более, имея перед лицом наглядный пример Фирташа, который вместе со своим партнёром Лёвочкиным поддержал евромайдан, но это его не спасло от ареста и методичного «раздевания». Поэтому если у российских элит и есть какие-то активы за границей, то львиная доля их вложена на Востоке, а не на Западе. А для оставшегося есть «закон Ротенберга», и в случае ареста российских активов за границей наши арестуют западные активы в России. Которых пока больше, чем российских за рубежом. Так что при любом раскладе русские в накладе не останутся. Поэтому хватит уже рассказывать сказки про «дети за границей, капиталы за границей». Даже если и за границей, то вовсе не за той, о которой вы нам сказочки рассказываете. Вон, у Путина дочка китайский учила, а не английский. Читайте также: «Джавелинов» не будет: Трамп принуждает Порошенко к капитуляции? (ВИДЕО) Лично меня всегда оскорбляет, когда меня пытаются купить на убогие лозунги, откровенно не соответствующие реальности. Вся идиотская теория о том, что «Путин очень хочет слить Донбасс, но не может», построена на бреде про «Бургхальтера». Вот только практикой эта теория никак не подтверждается. В связи с этим хочется спросить некоторых нетоварищей. Вот вы нас четвёртый год кормите сказочками про «слив». А слива всё нет и нет. Когда вы перестанете это делать? Или, как Свидетели Иеговы, которые уже несколько раз объявляли конец света, и каждый раз переносили его, когда он не наступал, будете бесконечно тошнить в соцсетях? Я не хочу в 2047 году продолжать слышать тоскливое брюзжание известно кого «Юго-Западный Федеральный Округ сливают». Читайте также: Пентагон показал кадры уничтожения ВВС США истребителя Су-22 в небе Сирии (ВИДЕО) Александр Роджерс, Журналистская правда

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Вас привели на бойню, — сторонник Майдана ужаснулся состоянию украинской медицины

Один из активных сторонников Майдана, доктор Евгений Комаровский написал все, что думает о нынешней украинской медицине. «Еще одно письмо в пустоту… Глас вопиющего. Останавливать процесс самоуничтожения вы не хотите никак… Каждое утро читаю записки из ада. Как в палате площадью 14 кв. м 6 детей и 6 мам. Как мечутся в приемном отделении — ищут врача, чтоб помочь умирающему молодому парню, разбившемуся на мотоцикле. Как ищут обезболивающие — мама кричит, рак кишечника. За то, чтобы привязать ремень к кровати (чтобы мог помочь самому себе сесть после инсульта), — 100 грн. Это в платной палате, которая отличается от бесплатной исключительно тем, что там всего 4 койки, а не 10. „Мы не знаем, бешеная собака или не бешеная“, но вакцины у нас все равно нет. Достанете — будем колоть. Половина бумажек из лаборатории дают повод усомниться в правдивости результатов. Фармакология — царство фуфломицинов и фальсификатов. Редкие адекватно работающие лекарства — как лучик света в глубоком колодце. Вы все думаете, что это шутки, запугивания, пиар? Я вас предупреждал о том, что рядом корь и она придет. Она пришла. Я утверждаю, что нет вопроса — придет дифтерия или не придет. Это всего лишь вопрос времени. Придет обязательно, и тогда вы, в черных очередях к детским гробикам, может быть, услышите, наконец, что противодифтерийной сыворотки как не было, так и нет. Вы что, не от мира сего? Вы думаете, что вас это не коснется? Каждый 3-й из вас умрет от рака. И будете орать, выпрашивая обезболивающее. И скулить, и думать — а чего я молчал, когда не болело?!! Вы надеетесь вырастить ребенка и ни разу в больницу не попасть? Не получится! И будете в обшарпанной палате, в компании из 5 таких же молчаливых/терпеливых/надеющихсячтопронесет, смотреть, как ваше дитя будут колоть по 4 раза в день лекарствами, о которых во всем мире забыли уже давно. И лекарства эти вы там же и будете покупать в личной аптеке главврача. А когда ваши пожилые родители окажутся перед дверью в лучший мир, вы сможете проводить их достойно? Без боли, без мокрой постели, без пролежней? Да, я понимаю, что шансов дожить до старости немного — тут уже до пенсии дожить сложно, но если все-таки доживется, есть ли шансы на легкий уход без страданий и унижений? Вы дружно наплевали на себя. На своих детей. На своих родителей. Вас ведут на бойню, хотя нет, не ведут — уже привели. Вас с каждым днем все меньше. Самые сильные/мудрые убегают. Кто не может убежать — уползает. Умные/осторожные держатся в стороне и пятятся к выходу. Оставшиеся бандиты кричат-подгоняют: раз вам не нравится — валите отсюда! Некие люди, еще трепыхающиеся, готовят законопроекты по реформе медицины. Я не реформатор и не организатор здравоохранения. Я не утверждаю, что эти проекты хорошие/плохие. Я хочу, чтобы государственные люди их рассмотрели и либо приняли, либо сказали: это не годится, надо переделывать! И немедленно занялись переделыванием, поскольку уходит время, а вместе с уходящим временем уходят жизни людей. Но они вообще не хотят об этом говорить!!! ВООБЩЕ НЕ ХОТЯТ РАССМАТРИВАТЬ РЕФОРМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ! Они упорно придумывают все новые и новые запреты и продолжают стравливать людей. Они глубоко убеждены в том, что именно эти запреты являются неотложными, а реформы здравоохранения могут подождать. Да, я мечтаю о том, что будут квоты на процент фуфломицинов в аптеках, квоты на количество внутримышечных инъекций, квоты на концентрацию садистов, с улыбкой на устах говорящих: „ну потерпи“. Но наши специалисты по квотам даже не хотят об этом говорить. Они подбрасывают вам все новые и новые темы для обсуждения, и вы тут же забываете обо всем, перемывая косточки артистам да налоговым начальникам. Забываете о самом главном!!! О детях, стариках, больных, инвалидах. Майдан начался с нетерпимости к насилию. Нельзя бить людей, которые высказывают свое мнение! Именно это „нельзя“ вывело людей на улицы. А теперь стало можно? Вся наша система здравоохранения — это насилие над человеческим достоинством. Если общество спокойно проглатывает игнорирование депутатами самой острой проблемы каждой семьи, значит, общество заслужило таких депутатов. Вы заслужили! Но дети ваши чем провинились? За какие грехи им такие родители/избиратели достались? Я еще раз обращаюсь к депутатам: опомнитесь, пока не поздно! Даже у самого терпеливого терпения есть граница. Даже у самых изощренных издевательств есть предел. Я видел, что некоторые политические силы не дали за рассмотрение медреформы ни одного голоса. Я объясняю вам и вашим избирателям, в чем ваша ошибка. Вносятся законопроекты, с которыми вы категорически не согласны. У вас есть другой взгляд на реформу здравоохранения. Вы анализируете ошибки, предлагаете альтернативы или улучшения и только так — в публичном споре — рождаете истину. Но не говорить об этом вообще — это политическая импотенция. Если вам нечего сказать, так что вы там, в Раде, делаете? Отпустите Народ Мой! Мой народ действительно проживет без социальных сетей и без всего остального, что вы еще надумаете запретить. Но мой народ не сможет выжить без медицины. Еще одно письмо в пустоту… Глас вопиющего. Останавливать процесс самоуничтожения вы не хотите никак… И в этом аду главным достижением считается право съездить посмотреть на то, как живут по соседству!» Читайте также: «Утритесь, холопы!» — киевский журналист о том, как новая украинская знать отмечала свадьбу сына генпрокурора (+ФОТО)

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Флаги ДНР и Новороссии: Тысячи людей в разных странах выходят на акции в поддержку Донбасса и за мир на всей планете (ФОТО, ВИДЕО)

Тысячи людей разных странах выходят на акции в поддержку мира на Донбассе и на всей планете. Об этом «Русской Весне» рассказали в оргкомитете международной акции «Мир без войны». С 21 по 23 сентября сторонники мира, в самых разных странах планеты, проводят единую акцию «Мир без Войны», приуроченную к Международному Дню Мира и направленную против разжигателей вражды и ненависти между народами Земли. Эмблемой международной акции стал Голубь мира, нарисованный гениальным испанским художником-пацифистом Пабло Пикассо для 1-го Всемирного конгресса сторонников мира. Звеньями объединившими людей из разных стран, в одну Международную Акцию, также стали рисунки детей Республик Донбасса, Южной Осетии, познавших на себе, что такое война! Лозунги участников международной Акции абсолютно аполитичны: «МИРУ МИР!», «НЕТ ВОЙНЕ!», «ЗА ЧИСТОЕ НЕБО!», «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА НАРОДОВ!». Месяц назад, сторонники мира уже доказали свою солидарность в борьбе против пересмотра итогов Второй мировой войны и уничтожения памятников советским солдатам-освободителям в Польше. В этот раз мероприятия пройдут сразу в 7 странах мира. В рамках Международной Акции «Мир Без Войны» пройдут следующие мероприятия: 21 сентября, в Международный День Мира, в Италии, культурная ассоциация «Сперанца» провела в Риме сбор школьных принадлежностей для детей Донбасса, при участии полутора тысяч итальянских мотоциклистов, которые подняли флаги ДНР, Новороссии, России, а также знамёна цвета георгиевской ленты (см. видео). А в Неаполе, в этот же день, Движение Интернациональных Антифашистов, провело презентацию рисунков «Дети рисуют мир!» (см. фото). В окрестностях канадского Торонто, 23 сентября, состоится открытие Мемориала Славы, Советскому Воину-Освободителю, победившему фашизм во Второй Мировой войне. 23 сентября в 15.00 в Донецке состоится митинг против стягивания войск НАТО в страны Восточной Европы. В Молдавии, Международная Акция «Мир без войны», пройдёт в городе Кишинёве. Её участники соберутся 23 сентября в 10:00 перед зданием молдавского Парламента. В эстонском Таллине 23 сентября уже второй год подряд пройдёт «Марш Мира». Сбор в 11:30 в парке Шнелли, в завершении пройдёт митинг около здания правительства на Вышгороде. Кроме того, мероприятия в рамках международной акции «Мир без войны» пройдут в германском Кёльне, в Болгарской столице Софии, а так же в греческих Афинах. В России с 21 по 29 сентября 2017 года в детском образовательном центре ГБУ г. Москвы «Воробьевы горы» экспонируется выставка «Дети рисуют мир, или защитите нас от нацизма и мирового терроризма». Она организована в рамках международных проектов «Дети рисуют мир» и «Терроризм — угроза цивилизации» и приурочена к Международному Дню мира (21 сентября) и 75-летней годовщине создания в городе Краснодоне (Украина) в годы Великой Отечественной войны антифашистской патриотической организации молодежи «Молодая гвардия». Читайте также: Сирия: Российские военные ведут огромную работу в южной зоне деэскалации — репортаж РВ (ФОТО)

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В чем претензия к Apple?

Кибернетические организмы



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По писательским делам

Но прошла любовь, завяли помидоры. "Властитель дум" на Украине оказался более не нужен.Впрочем, о каком то вразумлении этой публики говорить не приходится, достаточно на Бабченко посмотреть.

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Россия не откажется от помощи Донбассу

менеджерами

Россия не откажется от помощи Донбассу. https://www.kommersant.ru/doc/3420426 – цинкPS. С учетом того, что большая часть расходов на поддержку ДНР и ЛНР находится вне открытых статей, то и вопрос их распределения и ранее и сейчас определяется произвольно в зависимости от текущих нужд республик.Разговоры о возможности бездотационного существования ЛНР и ДНР на мой взгляд оторваны от реальности на данный момент. Также никуда не денется точечная гуманитарная помощь возят Жучковский https://vk.com/juchkovsky?w=wall151630709_82061%2Fall , ВЕЧЕ https://centercigr.livejournal.com/64726.html или другие организации (но это тоже капля в море, по сравнению с реальными потребностями республик). Существенные проблемы в вопросе самодостаточности экономик ЛНР и ДНР отмечались в недавнем докладе Института Экономических Исследований https://colonelcassad.livejournal.com/3660904.html На практике это выливается в том числе и в глухое недовольство части местного населения деятельностью местных властей. Да и военные периодически отмечают, что вопросы организации государственной помощи реализованы не лучшим образом.Помимо собственно денег и материальных ресурсов, есть старая проблема с эффективнымиуправленческими кадрами.Что конечно не отменяет тенденций связанных с попытками России повысить доходы самих республик, за счет переориентации части предприятий на российский рынок, чтобы они возобновив экономическую деятельность (вчера в Алчевске начали собирать рабочих под грядущей перезапуск комбината, что говорит о том, что в России найдены возможности для сбыта его продукции), могли бы обеспечивать людей работой, а местные бюджеты – налоговыми поступлениями, которые уже формируются без старых схем, когда часть налоговых отчислений уходила в Киев, а рабочие получали зарплаты в гривнах. Без включения имеющихся промышленных предприятий в новые экономические цепочки, этого конечно не добиться, поэтому с весны 2017 года, идет работа по переориентации экономических связей с Украины на Россию. Это же касается и изменения схем по продаже угля с Донбасса, который как уже известно, поступает в Россию и Турцию. И не исключено, что под какой-то другой вывеской – на Украину.Тем не менее, о формировании полноценной и самодостаточной экономики говорить пока не приходится, поэтому вопрос российской помощи остается критичен, при этом гуманитарка тут конечно не самая важная статья.Помимо объективных проблем бытия республик, существуют и субъективные, связанные с коррупцией и ворвоством в самих республиках, когда далеко не все средства доходят по назначению. По хорошему, в кадровом вопросе по "экономическому блоку" там давно назрели перемены, которые затрудняются тем, что политическое руководство республик тесно привязано к подписям под минскими соглашениями. Но вероятно объективная обходимость развития местной экономики, вынудит кураторов принимать в том числе и кадровые решения, которые уже давно назрели и перезрели.Но в любом случае, отказ от экономической поддержки Донбасса, будет равнозначен политической капитуляции на Донбассе, так как республики самостоятельно не выплывут. Поэтому поддержка конечно будет продолжаться, несмотря на тупик минских соглашений, новую жвачку про миротворцев и продолжающуюся позиционную войну.

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На Украине не осталось политиков

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Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины

Мостиский районный суд Львовской области признал виновным в незаконном пересечении государственной границы лидера партии «Рух новых сил», экс-главу Одесской обладминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. «Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины», — зачитал решение судья Юрий Билоус в пятницу вечером. По решению суда Саакашвили должен заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов или 3400 гривен. Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен. Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции. Самого политика на данном судебном заседании не было — он проводил встречи в Черкасской области. Читайте также: Саакашвили — часть проекта ЦРУ против России, — экс-спикер парламента Грузии

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Творчество, война и общество: открылся фестиваль музыки и поэзии «Большой Донбасс»

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Пенсионная реформа Украины беспокоит Всемирный банк

Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоены поправками к пенсионной реформе, проведение которой требуется для открытия нового транша финансовой помощи Украине на общую сумму $17,5 млрд, пишет Reuters. Как сообщил директор Всемирного банка на Украине Сату Кахконен, пересмотренный законопроект, представленный в начале этой недели, был изменен таким образом, что вызывает серьезную озабоченность как во Всемирном банке, так и в МВФ. Как писали «Вести. Экономика», проект госбюджета Украины на 2018 г. предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 7% и курс 29,3 гривны за доллар (сегодня официальный курс — 26,07 грн). Киев ждет и кредитов МВФ. Дефицит госбюджета Украины в 2016 г. составил 2,9% ВВП, а на 2017 г. сверстан с дефицитом 3% ВВП, рост экономики на уровне 3% и инфляцией 8,1%. Миссия Международного валютного фонда посетит Украину в конце сентября для пересмотра параметров программы финансирования страны. Украина хотела получить $4,5 млрд кредитов в этом году, а в 2018 г. — еще $3 млрд. Читайте также: «Джавелинов» не будет: Трамп принуждает Порошенко к капитуляции? (ВИДЕО)

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Женский «марш мира» по-украински

Всегда считала, что предназначение женщины быть хранительницей очага. Ее роль – созидание, а не разрушение. Первый шок испытала в 2014 году, когда ждала от матерей незалежной, чьих сыновей посылают ” на убой” в Донбасс, превращая их в убийц детей и стариков, что они встанут против братоубийственной войны в восставшем регионе. Но… вышли они не против войны, а против того, что их детям выдают некачественные бронежилеты…

Сегодня уже подобное поведение украинской слабой половины не удивляет. Женщина, которая призывает не к миру, а к войне, посылающего своего ребенка разрушать дома и убивать ни в чем неповинных людей, становится всего лишь существом имеющим женские первичные половые признаки. К сожалению, сегодня подобные бесполые существа заполнили украинское государство.

Несколько сотен членов организации «Союз женщин Украины» провели вчера в центре Киева акцию, посвященную Всемирному дню мира.



В ходе шествия от Майдана Незалежности к мемориалу Небесной сотни участницы развернули 65-метровый флаг и скандировали лозунги радикальных украинских националистов: «Слава нации — смерть ворогам!», «Украина понад усэ!» и т. п.

После шествия состоялся молебен у мемориала Небесной сотни, в котором участвовали униаты, а также представители раскольнических УАПЦ и УПЦ КП.

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