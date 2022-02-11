Британский министр прибыла в Москву с двухдневным визитом 9 февраля. Переговоры с коллегой Лавров сравнил с разговором «немого с глухим». По словам российского министра, отношения Москвы и Лондона оставляют желать лучшего, но вины РФ в этом нет.

«Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», – сказал российский министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой.

Как отметил министр, складывается ощущение, что британские коллеги либо не знакомы, либо полностью игнорируют подробнейшие разъяснения российской стороны по вопросу Украины. «Это примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, <…> от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили, напоминая и о подробнейших разъяснениях, которые по этому поводу давал президент РФ Владимир Путин, другие наши представители», – добавил министр.

При этом Лавров подчеркнул, что не только российское руководство опровергает планы о якобы вторжении на Украину. «Эти заявления делает не только российское руководство, эти заявления делают, например, в Пентагоне, я совсем недавно об этом читал. А там люди серьезные со спутников наблюдают все, что приходит, причем происходит, подчеркну, на нашей российский территории. Подобные же заявления делает министр обороны Украины [Алексей Резников], президент [Украины Владимир] Зеленский призывает не паниковать», – продолжил он.

Однако министр считает, что «встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», — сказал он. Также Лавров отметил, что переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств последний раз проходили почти пять лет назад, в декабре 2017 года. Тогда он встречался с Борисом Джонсоном, возглавлявшим Форин-офис (МИД) на тот момент.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отвечая на слова главы МИД России Сергея Лаврова о суверенитете Москвы над Воронежской и Ростовской областями, думала, что речь идет об украинских территориях. Так сама Трасс объяснила свои слова о суверенитете России над указанными регионами.

«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины», — заявила дипломат. Она признала, что Воронежская и Ростовская области являются частью суверенной России.

Ранее Трасс в ходе беседы с российским коллегой усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — заявила Трасс в ответ на соответствующий вопрос Лаврова. Британскому послу Деборе Боннерт пришлось разъяснить дипломату, что речь идет о российских регионах.

Данный казус прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, ошибочные заявления Трасс относительно истории и географии — не оговорки, а последствия незнания темы.

«Выходит, нашумевшее заявление Трасс о «великой Украине», сражавшейся за свою долгую историю то с монголами, то с татарами, — не оговорка, не неудачный оборот речи, а нечто более глубокое, вытекающее из, мягко говоря, незнания предмета», — написал сенатор в Telegram.

Пушков процитировал поговорку, гласящую, что дипломату следует дважды подумать, прежде чем ничего не сказать. «Трасс, видимо, следует совсем другой заповеди», — заключил Пушков.

По материалам ТАСС, РБК, Lenta.ru, газеты «Известия»