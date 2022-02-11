Полным провалом завершился визит министра иностранных дел Великобритании Лиз (Элизабет) Трасс в Москву, в ходе которого она пыталась нашей стране угрожать и требовать вывода российских войск со своей собственной территории. Ее собеседник – министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал эти переговоры с главой британского МИДа, как «разговор немого с глухим».

Это был первый визит главы МИД Великобритании в Москву с 2017 года, когда министром еще был нынешний премьер Борис Джонсон. Лиз Трасс – та самая чиновница из его кабинета, которая некоторое время назад, будучи с визитом в Эстонии, позировала в шлеме и бронежилете на танке. На своем посту она и раньше постоянно угрожала России, то экономическими санкциями, то политическими демаршами, то «военным ответом».

В Москве Лиз Трас полностью оправдала свою репутацию ястреба и русофоба. Ее встреча с Лавровым почти с порога началась с упреков. Тем не менее российский глава МИД выразил надежду на то, что Трасс приехала улучшать отношения с Россией, которые, по его словам, сегодня находятся на самом низком уровне.

«Великобритания полна решимости отстаивать свободу и демократию в Украине, – заявлении Трасс еще перед отъездом из Лондона. – Я посещаю Москву, чтобы призвать Россию найти дипломатическое решение и дать понять, что ещë одно российское вторжение в суверенное государство будет иметь огромные последствия для всех его участников». Эти же угрозы она не раз повторяла и во время переговоров с Лавровым.







Слушаем, но не слышим

«Вы знаете, мы сегодня подробно об этом поговорили. Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения, в общем-то, упали на неподготовленную почву», – сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой.

Как отметил министр, складывается ощущение, что британские коллеги либо не знакомы с ситуацией, либо полностью игнорируют подробнейшие разъяснения российской стороны по вопросу Украины.

«Это примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет, как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, <…> от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы сегодня приводили, напоминая и о подробнейших разъяснениях, которые по этому поводу давал президент РФ Владимир Путин, другие наши представители», – сказал министр.

При этом Лавров подчеркнул: «Эти заявления делает не только российское руководство, эти заявления делают, например, в Пентагоне, я совсем недавно об этом читал. А там люди серьезные со спутников наблюдают все, что происходит, причем происходит, подчеркну, на нашей российской территории. Подобные же заявления делает министр обороны Украины [Алексей Резников], президент Украины [Владимир] Зеленский призывает не паниковать».







Нет точек соприкосновения

Переговоры министров за закрытыми дверями продолжались два часа. Ключевыми темами стали: уже упомянутая Украина, Белоруссия, Китай и Иран. Затем началась упомянутая пресс-конференция, на которой английский министр продолжила вести себя также нелепо. Принялась грозить России «персональными санкциями», если мы не отведём войска с нашей собственной территории. А вопросы журналистов она попросту игнорировала, с завидным упорством повторяя одни и те же набившие оскомину тезисы западной пропаганды о «российской угрозе», чтобы ей ни говорили.

«Почему Британия поддерживала кавказских боевиков 25 лет назад? Почему британские боевые корабли вторгаются в российские территориальные воды сейчас? Что вы скажете об утечках данных об антироссийских действиях Форин Офиса?», – спрашивали ее журналисты.

На все вопросы Лиз Трасс отвечала, как по шпаргалке: «НАТО — оборонительный альянс, мы работаем с нашими союзниками для общей безопасности. Украина едина и неделима. Россия должна пойти на деэскалацию (отвести войска с собственной территории). Такая абсурдная перепалка продолжалась в ходе всей пресс-конференции.

«Это разговор немого с глухим, — был вынужден печально констатировать Сергей Лавров. – Это, по-моему, первые за долгое время переговоры, когда наш диалог на пресс-конференции полностью соответствует тому, что говорилось за закрытыми дверями. У нас не было никаких личных посланий, никакого обмена конфиденциальными сведениями, ничего».

– Не могу сказать, что (между Москвой и Лондоном) есть точки соприкосновения, – сделал вывод российский министр.







Трасс: Ростов и Воронеж – это не Россия

Об уровне компетенции, а точнее, об элементарном невежестве, британского министра свидетельствует, например, такой беспрецедентный в мировой дипломатической практике казус. Во время переговоров Лиз Трасс заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. Сергей Лавров на это, вполне резонно, ответил, что военные находятся на территории своей собственной страны. Лиз Трасс упорно повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют полное право на территории РФ проводить любые маневры.

После этого Лавров сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?». «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – выпалила в ответ глава МИДа Великобритании.

Вмешаться в неловкую ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая осторожно объяснила своему министру, что речь действительно идет о российских регионах. В посольстве Великобритании в Москве комментировать этот казус отказались.







Отпрыск семьи троцкиста

Так кто же эта дама, которая ведет себя в роли дипломата столь оригинально? Элизабет Мэри (Лиз) Трасс родилась в Оксфорде в семье троцкистов – участников кампании за ядерное разоружение. Во время учёбы в Оксфордском университете руководила ячейкой организации «Молодые либералы», затем пыталась делать карьеру в Партии либеральных демократов, входящей в Либеральный интернационал. Потом вдруг перешла в Консервативную партию. Трудилась на различных должностях в транснациональных компаниях. После ряда неудач на выборах в 2010-м году, наконец, избралась в Палату общин. В следующем году учредила либертарианскую Free Enterprise Group. Потом сменила множество должностей, пока не добралась до престижного поста министра иностранных дел во втором правительстве Бориса Джонсона.

Как могла оказаться человек с таким, прямо скажем, не слишком высоким интеллектом (а некоторые СМИ называют ее попросту, извините, «дурой») на посту министра, догадаться, впрочем, не так уж трудно. Достаточно взглянуть на ее патрона – Бориса Джонсона, который сейчас усиленно пытается усидеть в кресле премьера после скандальной «ковидной» вечеринки.





В танке у российской границы

На международной арене нынешний британский министр ведет себя также экстравагантно, как и ее шеф. Так в ноябре прошлого года во время визита в Эстонию Трасс, нацепив бронежилет, с победоносным видом прокатилась на танке вблизи российской границы. А 21 января, выступая в австралийском Сиднее, сделала следующее оригинальное заявление: «Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали силы вторжения – от монголов до татар. Они страдали от голода, спонсируемого государством. Их стойкость глубока. Если им придётся, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну».

Такое высказывание заставило многих усомниться, а действительно ли эта дама училась в Оксфорде и имеет ли на самом деле хотя бы среднее образование?

Зная такой явно русофобский послужной список британского министра иностранных дел в юбке, возникает вполне закономерный вопрос: а зачем мы вообще таких странных персонажей привечаем в Москве?

Зачем сама она приезжала – понятно, сегодня многие европейские политики стремятся в Россию, чтобы поправить свой домашний рейтинг или заполучить репутацию «миротворца». Но нам-то это зачем? Даем возможность выступить с лекцией в Московском государственном университете и вообще ведем дипломатические переговоры, предоставляя лишний шанс еще раз плюнуть в наш адрес. Ведь заранее ясно, что переговоры с русофобами ни к чему для нас хорошему не приведут. Ведь все разговоры немого с глухим бесполезны. Делаем это только для того, чтобы показать, что худой мир лучше доброй ссоры? Или для того, чтобы еще раз убедиться, что «англичанка всегда гадит»?





