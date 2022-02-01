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Сады на земле таёжной, часть 1, 1960

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Фильм рассказывает о возможности выращивания винограда в тайге.

Дальневосточная студия кинохроники, 1960 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FLqzBGQ4Kd0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29475 6123
    Русофил час назад

      выращивания винограда в тайге.
      Зачем?
      А oленей в африке….
      рыбу на песке а мышь в мoре
      гланды через зад
      каммуниздьм аднака

      • 8273 6823
        ЖенечкаРусофил час назад

          Что значит “выращивание”? Он там еще с доледникового периода сам растет. Виноград амурский слышали? Окультурили, селекционировали, срок созревания сто дней. Бери и делай.

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