Летучие корабли // Военная приемка
Главные герои этого выпуска – летающие корабли и катера, парящие над водой и землёй на воздушной подушке. От маленького катера А-8, который может разгоняться до 100 километров в час, до малого десантного корабля проекта Зубр, который в этом классе, является самым большим во всем мире. Уникальные вездеходы, способные передвигаться с огромной скоростью по самой сложной местности с тяжелым грузом на борту, их используют и на Крайнем Севере, и на солнечном юге, в арктических льдах и на непроходимых болотах. Съёмочная группа программы испытает катера на воздушной подушке на воде и на земле, разберется, какие препятствия они могут преодолевать, и покажет, как строятся корабли и катера на воздушной подушке.
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