Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Летучие корабли // Военная приемка

65 0

Главные герои этого выпуска – летающие корабли и катера, парящие над водой и землёй на воздушной подушке. От маленького катера А-8, который может разгоняться до 100 километров в час, до малого десантного корабля проекта Зубр, который в этом классе, является самым большим во всем мире. Уникальные вездеходы, способные передвигаться с огромной скоростью по самой сложной местности с тяжелым грузом на борту, их используют и на Крайнем Севере, и на солнечном юге, в арктических льдах и на непроходимых болотах. Съёмочная группа программы испытает катера на воздушной подушке на воде и на земле, разберется, какие препятствия они могут преодолевать, и покажет, как строятся корабли и катера на воздушной подушке.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Мы в социальных сетях:

https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0pwHIumdFFU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
300 млн.$ от Путина Кадырову
СИСТЕМЫ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ПОДАВЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ
События в Югославии послужили катализатором пробуждения народного духа в России
«Дождь» без денег: США и Евросоюз перекрыли финансирование?
Не поехали. В космос больше не летаем

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru