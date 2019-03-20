Корабль-призрак Ладожского озера

Истории о мрачных кораблях-призраках зародились еще в древности. Среди них множество рассказов о кораблях фантомах, управляемых проклятыми душами. И, пожалуй, самая известная из них легенда о мистическом судне «Летучий Голландец». Но оказывается, у этой истории есть и продолжение.

В 1939 году два финских рыбака задержались на палубе своего рыболовецкого судна. На Ладожское озеро опустилась тихая ночь. Показалась Луна, озарив все холодным светом. Внезапно чуткое ухо одного из них уловило прерывистый звон, который становился все отчетливей. Что-то скрытое и опасное таилось в нем. Оба моряка замерли и тревожно переглянулись. Лодку качнуло тревожной волной, и рыбаки увидели проходящий недалеко от них на малых оборотах небольшой сейнер Юхана Сигварда, не так давно поселившегося в их деревушке. Капитан стоял на носу судна и издавал этот неистовый и пугающий звук. Издалека темных просторов Ладоги как будто в ответ шкиперу прокатился глухой гул, и вода на горизонте на мгновение вдруг вспыхнула ярким светом. Мотобот тут же изменил курс и направился к месту недавней вспышки.

Озеро, которое часто называют Ладожским морем, крупнейшее в Европе. И действительно, хоть и вода в нем пресная, населяют его обитатели морей. Штормовые волны по величине и силе не уступают пятиметровым океанским волнам, а ветер неожиданно меняет направление и силу. Стороны света здесь как бы смещены и поменяются местами. В южной части озеро замерзает раньше, чем в северной части. Необычные арктические эффекты создает и ладожская вода. Местами она мутная или даже болотистая, и здесь же рядом кристально прозрачная. Путешествие по Ладожскому озеру всегда считалось опасным даже среди бывалых моряков. Сегодня дно Ладоги устилают останки кораблей потерпевших кораблекрушения, однако каждый выход в озеро, по словам бывалых моряков, зачастую сопровождается необъяснимым явлением. И не одна экспедиция на дно озера не обходится без трудностей. Как будто озеро не желает отдавать то, что когда-то забрало у человека.

В начале августа 2004 года подводный исследователь Константин Овчинников с командой направлялся к месту подъема очередного артефакта. В густом тумане он чуть не столкнулся с непонятным судном без ходовых огней, которое двигалось прямо по курсу. При этом радар ничего не показывал, а капитан видел силуэт ржавого мотобота, и в последний момент успел вырулить штурвал вправо. После чего он попытался связаться по радиостанции со странным судном, но ответа не последовало. Ржавый мотобот вновь исчез в тумане.

Это не первое появление странного судна в водах Ладоги. Команды пассажирских, грузовых и рыболовецких судов время от времени наблюдают в различных районах озера мрачный не ухоженный мотобот. Обычно его видят в сумраке наступающего света, либо на закате. Но несколько раз встречали и днем. На облупленных проржавевших бортах с трудом угадывается какой-то трехзначный номер. Более того упоминание странных кораблей встречается в рассказах местных жителей на протяжении 60-ти лет. Ничего хорошего появление загадочного судна не сулит.

В августе 1982 года из пионерского лагеря «Ладожский» сбежали три подростка. Они направились к причалу, где стояли корабли. Один из капитанов позвал мальчиков к себе на судно. Старый мотобот был похож на музейный экспонат. Дети перелезли через борт, и судно отчалило от причала. В это время уже весь лагерь искал беглецов. Одна из вожатых заметила уходящий мотобот и ребят на его корме. Дети радостно галдели, а мотобот скрылся в вечернем тумане. На поиски мальчиков увезенных на неизвестном судне были брошены милицейские силы. Пропавших детей искали долго, но тщетно. Не установленным остался и мотобот, хотя следствие проверило все малотоннажные суда Северо-Западного пароходства и даже Ленинградского морского порта. Куда и зачем увозит людей таинственный корабль. Об этом знает только его капитан чернокнижник Юхан Сигвард.

Загадочные события, происходящие на Ладожском озере, привлекают внимание многих исследователей аномальных явлений. Один из них петербургский ученый Юрий Попов уже несколько лет занимается поиском корабля-призрака. На протяжении 50 лет он собирает данные из газет и очевидцев, благодаря которым следует, что история странного корабля берет начало в городе Приозерске, расположенном на берегу Ладожского озера.

Город Приозерск, основанный в 1795 году, на протяжении своей истории переходил то к русским, то к шведам, то к финнам. В 1937 году здесь поселился шведский капитан Юхан Сигвард. Его появление в финском городке вызвало повышенный интерес, который скоро сменился чувством неприязни и страха. Чему кстати имели веские основания. Капитан Сигвард был огромного роста, силен и нелюбим. Всех финнов считал недочеловеками, о чем даже сообщал местным жителям. Поселился он на дальней Мызе, которое имело скверную репутацию. На воскресных церковных службах отсутствовал. Вскоре Сигвард приобрел старый морской мотобот «Господня благодать» и закрасив его прежнее название нанес черной краской цифры «666». Три шестерки - особое число, упоминаемое в Библии, нумерологическое воплощение ставленника сатаны - антихриста. Спустя всего несколько месяцев в конце августа 1937 года произойдут события, которые перевернут жизнь небольшого финского городка.В архивах военно-морского флота Финляндии хранится личное дело капитана Сигварда. В нем написано, что Юхан Сигвард родился в 1893 году, с отличием закончил морскую навигаторскую школу в Гетеборге. В 1923 году вступил в запрещенное общество Великий граф Барбадос. В 1930 году, будучи капитаном судна «Королева Кристина» Сигвард справлял на корабле таинственные обряды. На них собирались самые мрачные и подозрительные люди, каких только можно было представить. Это совершенно не нравилось руководству, и он был уволен из морского ведомства. До 1936 года он проживал в Германии и Венгрии пока не перебрался в финский городок Гетсбольн. Однако капитан не случайно появился в этом городке. Его предки 300 лет назад участвовали в строительстве крепости. Очевидно, какие-то тайны связанные с этой крепостью были известны капитану. Он искал там какие-то реликвии. Поздно ночью, когда город засыпал, Юхан Сигвард отправлялся к старой крепости и что-то искал. Вскоре удача ему улыбнулась. Он нашел небольшую старинную книгу, спрятанную его предками, которые в совершенстве владели тайными знаниями. В этой книге были собраны магические заклинания. Именно эти знания и должны были помочь капитану в деле, которое он задумал. С этого момента Сигвард стал каждую ночь выходить на судне в открытую Ладогу. Но зачем - местные жители могли только гадать. Но то, что не для лова рыбы в этом никто не сомневался. Еще настораживало жителей, что каждый выход мотобота сопровождался странным гулом и небольшими сотрясениями земли. Дальние раскаты грома, гудок паровоза, стон лопнувшей гитарной струны так можно сравнить звук, который происходит на Ладожском озере. Интересно, но характерные звуки слышаться и сегодня. Чаще всего с ними сталкиваются рыбаки, экскурсанты пассажирских судов и яхтсмены. Но так как этот звук происходит достаточно редко, каких-то теорий по этому явлению нет.

Петербургский исследователь аномальных явлений Юрий Попов собрал достаточно полную информацию об этих удивительных явлениях. Он обратил внимание на то, что последние 100 лет они происходят в определенные периоды времени. Финно-угорские народы верили, что каждый год 31 августа нечистая сила собирается на шабаш, который происходит на Ладоге. Однажды 31 августа накануне Дня святого Улуфа, когда по старинным скандинавским поверьям ведьмы и прочая нечисть, собираются на шабаш над Ладогой разразился сильнейший ураган и гроза. Такого буйства стихии не помнили старожилы. Волны повредили городской причал, а порывы ветра валили многовековые деревья и срывали кровли домов. После этого урагана Юхана Сигварда и его странное судно больше никто не видел. Поиски не принесли положительных результатов. Почему же для своего исчезновения капитан Сигвард выбрал такую страшную ночь. Возможно, как и жители Кексгольма, он верил, что Ладога разбушевалась не сама по себе. Это веселились духи озера. Они главные хранители Ладожских тайн и сокровищ. Именно на поиски этих сокровищ и отправлялся каждую ночь Юхан Сигвард.

Отныне судно капитана Сигварда стали называть «Летучим голландцем Ладожского озера». Встреча с кораблем-призраком, идущим на всех прусах в никуда, издавна является для мореплавателей предвестником беды. Скорее всего, Юхан Сигвард повторил судьбу голландского капитана и его судно также опасно, как и мифический «Летучий голландец».

Люди привыкли к тому, что большинство кораблекрушений происходит в океане. Виновниками катастроф как правила становятся штормы, айсберги и коралловые рифы. Однако те кто живет недалеко от Ладоги не понаслышке знакомы и со штормами и с загадочными волнами, достигающими в высоту более 5 м. Эти волны несут гибель, как кораблям, так и людям на берегу. На дне Ладожского озера покоятся около 40 тысяч потерпевших крушения кораблей и судов. Этот список пополняется ежегодно. Причина - сильнейшие ураганы и штормы, которые возникают внезапно для моряков. Местные жители хорошо знакомы с одним природным феноменом, который до сих пор остался почти не исследованным. Он называется три волны. Эти волны совершенно неожиданно возникают на гладкой поверхности озера, и несутся к берегу, сметая все на своем пути. Существует версия, что виной всему подземные толчки, но тогда почему у сейсмологов нет данных о появлении этих толчков. Многие жители верят, что тайна огромных волн скрыта на дне озера и как-то связана с Юханом Сигвардом, его мотоботом «666» и водной нечистью, на службе у которой находится капитан.

За годы поисков Юрий Попов сумел понять, что же случилось 31 августа 1937 года в финском городке Кексгольм. Он нашел в средневековой хронике старинное поверье о том, что тот кто сумеет подчинить своей воле силу хранителей Ладоги, сможет овладеть несметными сокровищами, скрытыми в глубинах озера. Учитывая, что капитан знал о древнем ладожском поверье, решил на практике использовать свои знания. Но вероятно ему не хватило опыта, чтобы полностью починить своей воле духов озера и они погубили его вместе с судном. С тех пор капитан и его проклятый корабль обречены на вечные скитания по Ладоге. С каждым разом его пленников становится все больше и больше. Водные повелители требуют жертв. Последний раз призрачное судно видели на Ладоге зимой 2008 года.

Сегодня, как и много лет назад корабль-призрак для живых представляет огромную опасность. Доказательства этому бесследно пропавшие дети и четверо любителей зимней рыбалки. Однако исчезнувших людей гораздо больше. Просто не всегда находятся свидетели того что несчастные перед тем как пропасть без вести попадали в холодные объятия капитана Юхана Сигварда.

Источник: http://korabley.net/news/korabl_prizrak_ladozhskogo_ozera/2016-08-18-1793