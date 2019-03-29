На борту корабля-призрака

Декабрьским утром 1872 года к коменданту Гибралтарского порта пришли два офицера — Дэвид Морхауз, капитан корабля «Деи Грация», и его помощник Оливер Дево. Морхауз и Дево рассказали, что нашли в Атлантическом океане дрейфующую бригантину «Мария Целеста», на которой не было ни одного человека — ни живого, ни мёртвого. Вся команда и пассажиры пропали при загадочных обстоятельствах.

Первые неприятности

«Марию Целесту» построили в 1861 году в Канаде и сперва назвали «Амазонкой».Уже первый рейс на «Амазонке» закончился смертью и крушением. Команда должна была забрать древесину в Файв-Айлендс и доставить в Лондон. Но сразу после погрузки капитан Роберт Маклеллан заболел и умер. «Амазонка» повезла древесину в Лондон уже с новым капитаном — Джоном Паркером — и столкнулась с рыболовными снастями в штате Мэн, после чего потопила другое судно в Ла-Манше.

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В 1867 году «Амазонка» попала в шторм, и её выбросило на берег острова Кейп-Бретон. Повреждения были настолько серьёзными, что владельцы предпочли продать корабль. «Амазонка» часто меняла владельцев, пока не попала к Ричарду Хэйнсу.

Хэйнс выкупил её за 1750 долларов, вложил ещё 8825 долларов в ремонт и дал кораблю новое имя — «Мария Целеста» («Мария Небесная»). Но спустя год отдал его за долги, и судно через кредиторов попало к Джеймсу Винчестеру. К 1872 году в бригантину вложили ещё 10 тысяч долларов, и она была готова пуститься в рейс, который навсегда впишет её название в историю.

А в ответ — тишина

На корабль погрузили 1701 баррель спирта, и 5 ноября «Мария Целеста» отправилась в Италию. На борту были капитан Бенджамин Бриггс, команда из семи человек и пассажиры — жена и маленькая дочь Бриггса. Радиосвязи в те времена ещё не существовало, так что, выйдя в плавание, «Мария Целеста» естественным образом теряла всякую связь с сушей. Это был последний раз, когда кто-либо видел Бриггсов и команду.

Одновременно с «Марией Целестой» в Геную вышло другое судно — бриг «Деи Грация», который вёз в Италию нефтепродукты. 5 декабря рулевой доложил капитану Дэвиду Морхаузу, что видит странное судно: похоже, что оно никем не управляется, а в парусах полная неразбериха. Капитан быстро опознал во встреченном корабле «Марию Целесту»: Бенджамин Бриггс и Дэвид Морхауз были давними друзьями — они вместе учились, вместе получали капитанские патенты и вместе ужинали перед тем, как отплыть в Геную.

«Деи Грация» начала подавать сигналы, но безрезультатно. На борту «Марии Целесты» никого не было видно. Тогда капитан Морхауз отправил на судно помощника и двух матросов проверить, в чём дело. Подплыв к бригантине на шлюпке, помощник капитана Оливер Дево начал кричать — тишина. Тогда он с матросами забрался по свисающим тросам на борт, чтобы осмотреться.

На «Марии Целесте» царила жуткая тишина. Штурвал крутился сам. Казалось, что корабль не повреждён, но… всё было не так, как должно быть. Кто-то убрал крышки люков, а створки носового люка снял с петель и бросил на палубе. Разбитый компас валялся возле штурвала. Ящик с навигационными инструментами был сдвинут с места при помощи лома, а на поручнях правого борта виднелись зарубки от топора. Окна кормовой надстройки с капитанской каютой были затянуты брезентом и забиты досками. Все навигационные книги, кроме судового журнала, пропали. Также пропали хронометр и секстант. Одна из бочек со спиртом была полностью пуста.

При этом в каютах был полный порядок. Деньги и драгоценности семьи капитана — всё было на месте. На столе нашли грифельную доску с записью: 25 ноября. «Мария Целеста» должна была быть в шести милях от Азорских островов и в 500 милях от места, где её нашли. Также на корабле не было спасательных шлюпок — одна осталась в ремонте при отправлении, а другую, очевидно, спустили на воду. Но самое главное — Дево и матросы так и не нашли на корабле ни одного человека.

Гибралтарское расследование

Дево вернулся к капитану Морхаузу и доложил о находках. Капитан дал команду подлатать судно и отвести его в Гибралтар: по морскому праву за спасение корабля ему полагалось вознаграждение.Вслед за «Деи Грацией» и «Марией Целестой» в Гибралтар прибыли представители Британского Адмиралтейского суда, чтобы провести официальное расследование. Три месяца «Марию Целесту» тщательно изучали: привлекали военных и гражданских моряков, инженеров, чиновников из Адмиралтейства, водолазов, юристов и детективов Скотленд-Ярда.

Власти США попросили жителей восточного побережья и Карибского бассейна помочь в поисках пассажиров и команды «Марии Целесты».

Следственная комиссия обнаружила много странных и необъяснимых деталей. Так, в бортовом журнале не было записей о плохих погодных условиях или конфликтах на борту. Далее — «Мария Целеста» направлялась на восток, однако при встрече с «Деи Грацией» корабль шёл на запад. Записи о местоположении на грифельной табличке делали не капитан Бриггс и не его помощник — почерк не совпал. Матросы были немцами и не знали английского языка, так что на доске писали либо жена капитана, либо кок. Окна кормовой надстройки закрыли досками и брезентом, видимо, чтобы защитить от воды, но световые проёмы на потолке были намеренно открыты, и вода туда попадала. С корабля исчезли все документы, но не корабельный журнал, который капитан Бриггс должен был в первую очередь взять с собой, если бы команда и пассажиры покинули судно. Адмиралтейская комиссия цеплялась за разные версии, но во всех были нестыковки.Морское проклятие?

Сперва заподозрили владельца «Марии Целесты» — Джеймса Винчестера. Он вёл себя странно: приехал из Нью-Йорка в Гибралтар, но не стал искать Бриггса, жену капитана — свою дочь — и внучку, а наоборот, попросил комиссию закрыть расследование и вернуть ему «Марию Целесту» и бочки со спиртом. Разобравшись со страховой компанией, он получил крупную компенсацию за сорванную поставку — 12 тысяч долларов. Но Винчестер смог доказать, что не виноват. И версия с афёрой не объясняла, что случилось с семьёй Бриггс и командой.

В XIX веке корабли часто грабили пираты. Но бочки со спиртом, деньги и драгоценности, еда и личные вещи команды — все было на месте. Комиссия отвергла и версию с бунтом. Сначала она показалась правдоподобной из-за зарубок на поручнях и окровавленного клинка из каюты капитана. Но оказалось, что Бриггс коллекционировал старинное оружие и вёз заржавевшую саблю в Италию, чтобы там её оценили. И если капитана и его семью убили матросы, то они не оставили бы деньги, драгоценности и груз. К тому же никого из команды после плавания тоже не видели.

Наконец, команда и пассажиры могли покинуть «Марию Целесту» на спасательной шлюпке. Но в судовом журнале не было и намёка на проблемы с погодой или беспорядки на корабле. Комиссию смутило и то, что мелкие предметы — маслёнка или нитки — уж точно бы упали при любой качке, но они аккуратно лежали на столе. Да и общее состояние корабля говорило о том, что в шторм он не попадал. Беглецы не взяли с собой запас еды и воды, семья капитана — драгоценности и деньги, а матросы оставили даже курительные трубки. Кроме того, капитан Бриггс был опытным моряком и не бросил бы «Марию Целесту», чтобы пересесть в маленькую и ненадёжную шлюпку.

Ситуация со шлюпками тоже загадочна. При обнаружении «Марии Целесты» поручни и шлюпка правого борта были сняты, то есть кто-то либо спустил правую шлюпку, либо хотел, чтобы все так подумали. Но ветер в северной Атлантике ближе к декабрю таков, что шлюпку с правого борта спускать нельзя — она тут же разобьётся о борт судна.

Через три месяца комиссия закрыла дело «Марии Целесты» — до появления новых фактов. Корабль год простоял возле пристани — все считали его опасным, — и в 1874 году Джеймс Винчестер продал его одной нью-йоркской компании. Спустя пять лет на «Марии Целесте» заболел и умер ещё один капитан — Эдгар Тузилл. Последним капитаном «Марии Целесты» был Гилман Паркер — он набил судно дешёвым грузом, застраховал его на 30 тысяч долларов и направил на рифы. Команда спаслась, но «Мария Целеста» затонула. Когда афёра раскрылась, Паркер сознался и отказался от компенсации, чтобы не попасть в тюрьму, и вскоре застрелился. Он стал последним капитаном, чья смерть оказалась связана с кораблём.

Обломки же «Марии Целесты» так и не нашли.

Арсений БАТУЕВ

Источник: https://salik.biz/articles/55252-na-bortu-korablja-prizraka.html