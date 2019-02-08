Удивительные артефакты

Кто сказал, что Мир нельзя менять в лучшую сторону? Лично на нашем канале перемены эти видны. Возьмем «диванные войска», которым наша в кавычках «правящая элита» дала установку как можно больше развивать негатива в сети, грязи и быдло-поведения. В особенности на тех канал это происходит, где есть свое личное мнение. Не знаю как у кого, но у нас за хамство можно сразу попасть в Черный Список. От чего казенным писарям пришлось прогнутся. Теперь чаще комментарии появляются «все классно, фильм нравиться» и далее выворачивают комментарий какой фильм плахой. То есть заставили и хвостиком перед нами вилять, и быть меньше негативными.Также заметил у них частый шаблон, о чём бы они не писали, но всегда умудряются впихнуть слова «ничего удивительного», «ничего необычного». Зачем эти слова пишутся… а Вы заметили какой светлой энергией Ваше тело наполняет, когда Вы удивляетесь и впечатлены? В этот момент Вы готовы стать изобретателями и первопроходцами. А люди искусства, как понятно, элите и не нужно, ведь тупыми холопами править проще. От того и пытаются сбивать наш запал, мол ничего удивительного, расходимся жевать траву на поляне, как стаду и полагается.А между прочим впечатляющего и удивительного в Мире уйма. О чем и пойдет речь в этом фильме.ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДИАЛОГ С ГИГАНТОФОБАМИГигантофобство в нашем хит-параде занимает особое место. Ведь нас окружает столько свидетельств о том, что в прошлом гигантов было не мало. Архитектура, барельефы, сказы, легенды, былины, религии, гигантские предметы быта. Но, официальное мировоззрение строится так, что вообще ничего не принимается во внимание. Придумывается куча официальных отговорок, размытых формулировок, а порой и комедийных. К примеру «гигантское оружие»:Что нам обычно про них говорят? Что это ружья для уток!И зачем вспоминать про армии великанов, к примеру такая была у пРуского короля, что историей не скрывается, но и не особо афишируется.Ведь эту версию рассматривать не так интересно, как версию «ружья для уток». В самом деле, что мы им кайф ломаем своей реальностью. Ведь их смекалка выглядит довольно весёлой и интересной.Подумаешь заметно, что приклад на данных ружьях небрежно спилен, за то же как весело вместе поорать «переклад обычного размера». Что будет с плечом человека с обычным ростом, если из такого ружья выстрелит? Та чтоб на Вашу жизнь напало побольше счастья, зачем вообще о этом думать?Гигантские мечи?Коллайдером Вас трясони, о каких великанах речь?Просто мечи эти называются двуручными!Но если присмотреться, то многие экспонаты даже для пяти рук великана. Длина крупного на верхней фотографии = 2,7 м.В Псковском Кремле меч довмонта.Одати, длина клинка 220 см.Китайский меч дао:Вот ещё один меч, который очень много спора вызвал в сети, когда многие доказывали что ничего необычного, меч для простого человека, им легко махать.Но сколько споры бы эти не велись, владелец меча Большой Пьер, который был большого роста.Помню показывал этот шлем:Мне таких интересных историй понарассказывали про него, что и тут нет ничего необычного, ведь он без внутренней начинки, которая как шапка была внутри, чтоб, во-первых голова не мерзла, во-вторых чтоб удар меча смягчался. И насколько мне убедительно свои ахренетительные свеже-придуманные истории писали, что наверное сами в них уверовали. А шлем этот принадлежал всё тому же великану Большому Пьеру.А как Вам такая корона?Или такой инструмент? Это из коллекция Креспо, за которого велась большая охота и музей неоднократно поджигался, ведь наш Мир такой свободный и в нем ничего не скрывается, что поджогами пришлось перестраховаться.Как там любят писать о гигантских книгах, буквы обычного размера?Если Вы буквы пишите размером с куриное яйцо и больше, тогда да, действительно буквы для Вас обычного размера.Нам интересно что в них написано, а вот элита на данной фотографии интересуется начальной страницей. Действительно, грех то какой читать книжки, куда лучше полюбоваться оформлением.Ходит слух, что в некоторых библиотеках гигантских книг полно, но не разрешено их брать в руки даже библиотекарям.Зачем в старинных больницах гигантские двери?Вы понимаете, заведующие врачи, они очень занятые люди. От того и сделали такие двери, чтоб к ним на прием удобно было больных ввозить с капельницей.И это я не преувеличиваю, серьезно попадались люди, которые так считают. Куда там предполагать людей с большим ростом:Гигантские двери на х-РА-мах и других зданиях?Ребята, это всё для устрашения!Действительно, залетаем мы толпой в город, чтоб мародерствовать, а тут из этого здания выходит великан и дает нам всем по шеи, а это ведь очень страшно!Или как понять это слова «для устрашения»? Бойтесь враги, у нас есть большие двери?Сомневаюсь, что в прошлом военные боялись больших дверей. Куда страшнее если вылетит Лена, которой береза по-колено, да еще и с матом таким, что целая область слышит. Тут как танк в тумане станешь кротким и беззащитным! Да ещё в руках с таким арбалетом:Один замах и проблема с нападающим агрессором в миг решена.Часто от гигантофобов слышал возражения по лестницам. На самом деле лестницы переделать не такая уж и большая проблема, как в этом случае:Лестница для больших ног и малых.И даже отсюда видно, разницу в обработке поверхности двух разных лесенок.Даже более того, надо меньше лицом торговать и искать — до сих мор много сохранилось старинных зданий, где большие лестницы есть. Тамара Савченко говорила есть такие в Израиле, там чтоб подняться, нужно карабкаться по каждой ступеньке коленями. А как Вам такая лестница в Ольянтайтамбо:А вот ещё одни:Только не нужно писать, что это «водохранилище Роберт-Бурасса». Знаю о этом и так. Да только были споры о этой лестнице и просил людей, которые уверенны что построенном в 1970 году, чтоб они нашли хоть одно свидетельство столь грандиозного строительства. Ответ до сих пор жду. По-мере свободного времени и сам пробовал найти — мои попытки оказались неудачными. Может у кого-то есть ссылка подтверждающая? С удовольствием ознакомлюсь. Всё же 40 лет назад, это не два века, то есть время фотоаппарата и видеокамер.ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛЕТАЮЩИЕ КОРОБИЛВсем нам известно термин «воздухоплавание». То есть, предки не летали по небу, а именно плавали. Чаще это связывается с широкоразвитой технологией дирижаблей, которую запретили. Помните да, крушение дирижабля в Германии, которое нам СМИ отложило в сознание? Удивительно, что сегодня самолеты падают всё чаще, но никто нигде не кричит, как опасны самолеты. Но речь сейчас не о дирижаблях, о «воздухоплавание». А были ли другие летательные средства, по-мимо дирижаблей и схожих с кораблем?На странице Аллы Рубановской нашел такую интересную запись:Допускаете вы, что летучие корабли — это не сказка?Тогда вот вам, конкретные варианты технических средств, как именно они работали — на атмосферном (эфирном) электричестве.Энергию на летучих кораблях вырабатывали те же КУПОЛА, что и на храмах, но но они в основном каркасного типа (без внешней оболочки), и сделаны в виде «маковки». Маковкой ранее назывался купол из двух соединённых пирамидок (по форме коробочки цветка мака).Очевидно, что изготовить такой «купол» намного проще, чем «луковичный». Однако, как мы видим на гравюрах, функции генератора эфирной энергии и та, и другая формы купола выполняли исправно.Не знаю как Вам, а мне публикация Аллы очень понравилась. У Аллы вообще очень много интересных заметок. Если у кого-то есть материал дополняющий данную тему, присылайте, с удовольствием ознакомимся.ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Биполярный вентилятор Эдисона 1892 г.Тоже со стены Аллы Рубановской с её комментарием:Вот это артефакт! Вентилятор — работающий не от сети, а на постоянном токе. А ток получается в системе нескольких катушек индуктивности с замкнутым магнитным сердечником. Винт вентилятора, по идее, должен крутиться ВЕЧНО, а в регламент выводится золотым рычажком. Изящная конструкция, просто блеск! Сам факт существования таких механизмов, чуть более столетней давности, — прям издевательство над тупостью современных акадЭмиков.ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Швейцарская машина «Тестатика»Один из подписчиков подбросил эту бомбовую статью, которая очень дополняет предыдущую главу об электрическом беЗпроводном вентиляторе. Статья классная, даже добавить нечего:В связи с почти полным отсутствием информации на данную тему, мы позволили себе провести компиляцию находящихся в нашем распоряжении материалов, собранных из русскоязычного и англоязычного контента интернета. В качестве небольшого вступления хочется вкратце сообщить собственное мнение о самой машине и некоторые мысли, возникшие в процессе поисков информации.В Швейцарии, в христианской общине-кооперативе, под названием Methernita, созданном в середине прошлого столетия, был изобретен генератор энергии, не потребляющий внешних источников, но поставляющий электричество в течение более 30 (!) лет в количестве, перекрывающем потребности всей общины, включая и производственные мастерские, которые находятся там-же.Попав в поле нашего зрения, тема горячо заинтересовала нас и начались долгие и кропотливые поиски. Проблема усугублялась тем, что информации на русском языке было крайне мало, а англоязычные сайты, на которых можно было что-либо узнать об этом с завидным постоянством исчезали весьма быстро. В том, что сама машина существует, как физическое тело (в реальном исполнении), сомнений не возникло. Как не возникло сомнений и в том, что для проверки существования и работы самой машины на место ее нахождения выезжали многие, весьма известные специалисты, включая и Стефана Маринова, известного своими поисками нетрадиционных источников энергии, и занимавшего весьма серьезный пост в академическом институте.У нас есть отчеты 12 ученых, в разное время приезжавших в общину для обследования и проверки работоспособности «Тестатики». Мы не считаем необходимым приводить эти отчеты здесь, поскольку все они сводятся к тому, что «машина работает, но мы не понимаем — каким образом.»Проблема усугубляется тем, что участники этого кооператива категорически против распространения этого изобретения в силу религиозных убеждений. Впрочем, убеждения могут быть здесь и не… Однако, не претендуя на истину в последней инстанции, мы сочли необходимым выложить для общего обозрения то, что нам удалось выяснить по данной теме.В духовной общине Methernita, Линден в Швейцарии, с 1980-х годов работают устройства, генерирующие 220 Вольт для бытовых нужд поселка. Суммарная мощность систем составляет более 750 Киловатт. Изобретатель назвал свое устройство Swiss M-L converter, Thesta-Distatica, и заявил, что он получил описание конструкции и принципы работы во время медитации. С технической точки зрения, устройство представляет собой модернизированный электрофорный генератор Вимшурста, диски которого способны вращаться постоянно за счет сил электростатического взаимодействия. В конструкцию также входят постояные магниты. Машина с диаметром дисков 20 сантиметров производит около 200 Ватт мощности, большая машина имеет диски диаметром 2 метра и производит около 30 Кватт. Детали описания конструкции могут быть получены от Ted Bart, Haltenstarsse 5A, 8912 Obfelden, Switzerland, или от Швейцарской Ассоциации Свободной Энергии. Развивается и продается группой исследователей «Methernita » CH 3517, Linden, Switzerland. В основе лежит электростатический генератор Вимшурста, который использует стальные или алюминиевые сегменты. Отмечено, что при использовании постоянных подковообразных магнитов в современной версии конвертера, Э.Д.С. значительно увеличивается. Специальный диодный модуль и лейденские банки обеспечивают регулировку частоты за счет резонанса, поскольку они соединены с катушками подковообразных магнитов.В заключение хотелось-бы сообщить некоторые общие соображения о представленном генераторе: Община использует этот генератор, судя по высказываниям на их сайте, с 80-х годов. Учитывая абсолютную заинтересованность самой широкой общественности в даровой энергии, представляется совершенно невероятным, что за 25 лет эксплуатации подобного генератора информация о нем до сих пор находится под неким «занавесом». Закономерен вопрос — А почему?! Отчего до сегодняшнего дня этот генератор не стоит в каждом доме и каждом цеху?! Кто перекрывает поток информации о подобном изобретении? И каким образом это осуществляется?Мы надеемся, что в форуме с помощью конструктивных высказываний участников появится возможность не только обсудить конструкцию Тестатики, но и реально построить рабочую модель, используя взаимообразную помощь, вытекающую из принципов самого форума.Ссылку на полную статью ищите внизу статьи.ГЛАВА ПЯТАЯ. «Паровой» телевизор на голографической проекции?В личку прислал Максим Баев со словами «Что это? Возможно ли статью по данным фото?»Конечно можно. Только я не знаю что это и в интернете информации ноль на этот счет. Могу сказать только то, что и Вы. То есть то, что вижу. И даже более того, уверен что у Вас описать эти механизмы изображенные на фотографиях лучше получится.Лично мне видеться голографическая проекция от паровых двигателей.Другое дело настоящие ли это фотоснимки или художество фотографа? Пока что кроме этих фотоснимков ничего лично я не видел. Но дыма без огня не бывает. Мы уже рассматривали много вещей свидетельствующих что по историческим меркам ещё не так давно развитие было на голову выше по всем показателям. А значит и подобные механизмы могут оказаться не фантастикой.Кстати Эдварда Бейтмана, автора этих фотоснимков, так и назвали фантастом. Но то такое. Жуля Верна тоже историки-современники фантастом называли, а как оказалось? Подводные лодки были не то, что в его время, но и раньше. И кто рылся по подводным лодкам средневековья, тот уже даже дошел до подводных лодок Саши Македонского. Также само фантастами считались художники так называемые руинисты. А как на деле вышло? Мы уже и видео публиковали первой Мировой, где здания рассчитанные на людей очень большого роста стоят именно в таких руинах.От того собственно с удовольствием эти фотографии и публикую, так как в любом случае эта версия имеет права быть. И не удивлюсь, если в будущем и описание подобного всплывет и схемы, и даже документальное видео.ГЛАВА ШЕСТАЯ. НЕБОСКРЕБЫ БЫЛИ ВСЕГДАЭту публикацию мне прислал «Дева», со словами «Говорите раньше не было небоскребов а модели остались».Мы уже рассматривали старинные видео дореволюционного периода, то есть временна империализма и царей, что в Америке города из небоскребов уже стояли, причем многие из них уже и тогда были в грунте. Да еще более того, прошлые небоскребы технологичнее современных.О небоскребах Руси мы ещё поговорим. А вот Вам и стелы Аксума:Официальная описывает их так: «Аксум — город на севере Эфиопии, носящий имя Аксумского царства, морской и торговой державы, которая доминировала в этом регионе примерно с 400 года до н. э. до X века н. э. Средневековые источники иногда ссылались на это царство как на «Эфиопию».Главными аксумскими памятниками являются стелы, цели изготовления которых остаются загадкой по сей день».Конечно для истории загадка наше прошлое и сама история. Историю других планет куда проще описывать и говорить как устроен космос, нежели знать от и до что было и как в прошлом. И историков то, что они вообще ничего не знают о истории ни капли не смущает.Общее количество стел в Аксуме и его ближайших окрестностях, согласно некоторым источникам, составляет более ста семидесяти штук. Из всей массы местных плохо обработанных относительно небольшого размера камней выделяется лишь пара-тройка массивных монолитов.Наиболее впечатляющи стелы, которые находятся в самом городе. Хотя и тут подавляющее большинство составляют почти необработанные монолиты порой весьма скромных размеров. Но есть и весьма внушительные экземпляры.Также впечатляет, конечно, разбитая стела, вес которой оценивается в 500 тонн. Постамент этой стелы куда-то бесследно исчез… Ее длина в целом виде составляла 33,5 м.Но самая «знаменитая» стела — это сохранившийся до наших дней 24-метровый обелиск весом в 180 тонн. В 1937 году, после захвата Эфиопии фашистской Италией, аксумский 24-метровый обелиск был разрезан на три части итальянскими солдатами и вывезен в Рим. Вопреки рекомендации ООН (1947), Италия воспротивилась возвращению обелиска, что вызвало длительный дипломатический спор. Эфиопия считает обелиск национальным достоянием. В апреле 2005 Италия вернула обелиск в Аксум и оплатила расходы по перевозке в размере 4 млн долларов. ЮНЕСКО взялось за повторную установку стелы. В июне 2008 нижняя часть обелиска была установлена, а в июле закончили монтаж всех трех фрагментов стелы… Обелиск установлен на холме, который был превращен древними строителями в трехъярусную платформу, сложенную из массивных плит.Для установки стелы, даже по частям, потребовалось привлечение самого мощного современного строительного оборудования.Обелиски созданы из цельных глыб голубоватого базальта — одной из самых твердых горных пород. Причем такой базальт в Аксум надо было доставлять специально, так как ближайшие выходы этой породы находятся в нескольких километрах от города.Официально стелы датируются первыми веками нашей эры. Однако в самом Аксуме существует предание, по которому их возводили великаны-циклопы, которые умели плавить камень. Они разливали его в длинные деревянные формы, а когда камень остывал, его обтесывали, полировали и затем уже превращали в гигантские стелы.Самой главной загадкой остается прежде всего то, зачем и каким образом перемещался подобный громадный вес. Археологи назвали эту конструкцию «святилищем». Но кому и зачем понадобилось святилище с монолитной крышей размером около 100 квадратных метров (16м х 6м) и весом порядка 300 тонн!?.. Откуда и как доставлялся этот монолит?!..

Источник: http://nashaplaneta.su/news/udivitelnye_artefakty/2019-02-07-63399