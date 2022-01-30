1990-1991. Питер Тернли в Москве. Часть 14
01. Агитация за Ельцина
03. Женщина возле Макдональдса
04. Церковь Троицы Живоначальной в Серебряниках
05. Без подписи
06. На рынке
07. ТЭЦ-12 на Бережковской набережной
08. Мужчины читают газеты на показе мод
09. Очередь за яйцами
10. Прием стеклотары
11. Очередь
12. Без подписи
13. Площадь Дзержинского
14. Портрет Ленина на здании в Люберцах
15. Без подписи
16. Медсестры больницы с новорожденными
17. Сергей Бахвалов является заместителем начальника этой больницы
18. Пара целуется на скамейке в парке
19. Диссиденты