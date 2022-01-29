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Чехов Антон Павлович. «Степь». Аудиокнига

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«- Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра – женщина непонимающая, норовит все по благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку на век осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

- А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.»

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Genre/Subgenre: Аудиокниги/Русская классика
Возрастные ограничения: 12+

Features:
Читает: Денис Некрасов
Общее время звучания: 4 ч. 6 мин.
ИДДК, 2012

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G56dmNb_6jk
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