Главная » Новости Украины и Новороссии

Паспортизация ДНР и ЛНР

80 0


Согласно заявлению губернатор Ростовской области на конец января 2022-го года российские паспорта по упрощенной процедуре получили более 720 000 жителей ДНР и ЛНР. Из них 365 000 в ДНР. Паспортизация продолжается.



Согласно данным на сентябрь 2021-го года http://gosstat-dnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0921.pdf на территории ДНР проживало 2 227 000 человек. На территории ЛНР проживало https://www.ritmeurasia.org/news–2021-08-01–demografija-novorossii-skolko-ljudej-zhivet-v-l-dnr-i-chto-ozhidat-dalshe-55763 1 420 000 граждан.

Таким образом, из официальных 3 647 000 человек паспортизировано более 720 000. То есть что-то в районе 20% населения ЛДНР. На мой взгляд, помимо рассмотрения вопросов о поставках вооружений в ДНР и ЛНР, желательно рассмотреть вопрос открытия филиалов паспортных столов на территории народных республик для ускорения процесса паспортизации.

Например, Венгрия совсем не стеснялась раздавать свои паспорта в Закарпатье, после чего венгерского консула выгнали с Украины. Как не трудно догадаться, работе паспортных столов на территории ЛДНР помешать будет куда как сложнее. Любые истерики из Киева по этому поводу можно считать несущественными.
Само собой, это не означает, что фильтр в виде паспорта ДНР или ЛНР исчезнет. Сначала паспорт республик, затем паспорт России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7408256.html
Метки: ДНР, донбасс, донецкая народная республика, лнр, Луганская Народная Республика, Новороссия, паспорт рф, паспорта
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Если войны не будет или второй донецкий референдум
Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2019
Новости Украины и Новороссии 16 июня 2020
Новости Украины и Новороссии 22 июня 2016
Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru