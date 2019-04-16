Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2019

Кремль рассматривает сценарий предоставления жителям ДНР и ЛНР российского гражданства по упрощенной процедуре, рассказали источники РБК. Для реализации этого плана необходим указ президента.

После второго тура президентских выборов на Украине, который назначен на 21 апреля, Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа президента Владимира Путина уже подготовлен, сообщил РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, знакомый с подготовкой документа.

Кто и как сможет получить паспорта

По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет.

У российских силовиков и чиновников за прошедшие месяцы была серия совещаний с сотрудниками миграционных служб ЛНР и ДНР по этой теме, добавил источник РБК в Следственном комитете России (представители этого ведомства участвовали в совещаниях).

Близкий к руководству ДНР источник подтвердил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик. По его информации, основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта. «Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган), — рассказал собеседник РБК. — В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт ДНР, а у кого нет».

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг говорит, что данные о выданных паспортах ДНР есть в районных миграционных службах. «Не думаю, что нужно такую информацию дополнительно собирать в принципе», — сказал он РБК.

Член Минской контактной группы, советник главы ЛНР Родион Мирошник также сказал, что не видит необходимости «собирать по бюджетным учреждениям что-то, что есть в миграционной службе».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать информацию о проекте указа об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отказался от комментариев.

РБК направил запросы в МВД России и ДНР. В пресс-службе МВД ЛНР не ответили на звонки РБК.

Сколько паспортов ДНР и ЛНР уже выдано

По информации МВД ДНР на начало 2018 года, более 150 тыс. жителей непризнанной республики получили ее паспорта. В МВД ЛНР на конец 2017 года говорили о выдаче 100 тыс. республиканских паспортов. Численность населения обеих республик, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек. Как показало расследование РБК в начале 2017 года, владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц.

Закон, предоставляющий президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта. Принятые поправки позволят предоставлять российское гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом. Источники РБК говорят, что новый президентский указ нужен для конкретизации лиц, которые смогут получить гражданство в упрощенном порядке в ДНР и ЛНР.

Как давно готовилась выдача российских паспортов

Слухи о возможной выдаче российских паспортов в непризнанных республиках муссируются ежегодно, но в 2019 году о таком сценарии открыто заговорили российские официальные лица и некоторые деятели непризнанных республик. В середине февраля 2019 года депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил порталу News Front, что в соответствии с подписанным президентом законом жители Донбасса смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство.

В начале марта о готовящейся паспортизации ДНР и ЛНР сообщал со ссылкой на источники экс-секретарь Совбеза ДНР и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он предположил, что в случае военного обострения наличие гражданства у сотен тысяч жителей непризнанных республик «даст возможность правительству России заявить о необходимости выполнить свой долг по защите своих граждан по аналогу Приднестровья».



Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Позже о будущей паспортизации написал на своей странице во «ВКонтакте» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. «С начала апреля — по вполне заслуживающим доверия сведениям — будет издана серия указов президента РФ, существенно упрощающих получение гражданства „отдельными категориями иностранных граждан“. (В одну из этих категорий попадут жители республик.) Процедура будет значительно упрощена и сокращена по времени», — рассказал Стрелков. Он отмечал, что в первую очередь возможность получить российский паспорт появится у чиновников и силовиков самопровозглашенных республик.

В середине марта о скором упрощении процедуры получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР сообщал военкор и автора проекта War Gonzo Семен Пегов со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР. С таким утверждением он выступил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

О возможной выдаче паспортов говорила и украинская сторона. «Руководящий состав так называемой народной милиции ЛНР был проинформирован о том, что после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным жители „ЛДНР“, которые уже имеют „паспорта ЛНР и ДНР“, смогут получать паспорта граждан РФ», — сообщал в январе нардеп Рады Дмитрий Тымчук.

Зачем России паспортизация Донбасса

Александр ​​Ходаковский оценивал историю с паспортизацией как инструмент влияния России на Украину в зависимости от итогов президентских выборов: «Уже и бланки изготовили, и нашим министрам внутренних дел поставили задачу подготовить базы данных, и даже на федеральных СМИ устами неофициальных лиц тему подсветили, но не объявили официально и как бы оставили место для маневра».

Сценарий российской паспортизации ЛНР и ДНР — это элемент торга Москвы с Киевом вокруг будущего Донбасса, говорит источник РБК, близкий к Кремлю.

Введение упрощенного порядка предоставления гражданства для жителей республик Донбасса — ответ на давний запрос живущих там людей на нормализацию жизни, объяснил источник РБК, близкий к внешнеполитическому ведомству. Этот шаг может закрыть гипотетическое окно возможностей для переговоров, которое откроется в случае смены власти в Киеве, однако игнорировать надежды жителей республик нельзя, говорит он.

Политолог Вадим Самодуров замечает, что тема паспортизации Донбасса поднималась неоднократно и без этого шага усилия России по поддержке республик Донбасса «выглядят половинчато и нерешительно». «Но три года назад издержки от „паспортизации“ республик перевешивали любые политические и прочие выгоды, поэтому осторожность и прагматизм российских властей понятны и оправданны, — рассуждает он. — Сейчас „паспортизация“ уже вряд ли может усугубить санкционное давление».

По мнению Самодурова, паспортизация является скорее рабочим сценарием Кремля в случае кризисного развития событий в регионе.

Какие риски есть у этого сценария

Реализация подобного сценария сразу после выборов будет говорить о том, что Москва не рассматривает всерьез перспективу конструктивных переговоров с Владимиром Зеленским в случае его победы, полагает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Это нарочито враждебные действия и стратегический вызов для Зеленского, в программе которого говорилось о мире в Донбассе», — считает эксперт. Кроме того, среди рисков сценария паспортизации он называет введение очередных санкций Запада в отношении России.

Информация о паспортизации Донбасса перед вторым туром украинских выборов, скорее всего, сыграет в пользу Петра Порошенко, но из-за большого отставания действующего президента от Зеленского вряд ли решит исход выборов, считает политолог Алексей Макаркин. «Другое дело, что решение о паспортизации, по сути, демонстрирует, что договориться с Киевом не удается, а значит, санкции сохранятся. Россия привыкает жить в чрезвычайных условиях», — заключает эксперт.

Решение о паспортизации Донбасса чревато дальнейшим оттоком населения из Донбасса в Россию, указал Колесников. Территории ДНР и ЛНР уже и так содержатся за счет России, поэтому принятие граждан непризнанных республик вряд ли увеличит нагрузку на российский бюджет — напротив, полагает Макаркин.

Бегство от войны

По информации Минсоцполитики Украины, по состоянию на 5 февраля 2019 года количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных с начала вооруженного конфликта (2014 год), составляло 1,36 млн человек. Об этом говорилось в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека. С января 2014-го по июль 2017 года 427 тыс. граждан Украины попросили убежища в России, отмечали чиновники ООН. По ее данным, конфликт в регионе унес более 10 тыс. жизней гражданских лиц.

С 2014 года в Россию только официально мигрировали 2,5 млн граждан Украины, говорил в апреле 2018 года на выступлении в Думе председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Читайте также: «Ты дно!» — Украинцы возмущены шуткой ведущего «порохобота» о соборе Парижской Богоматери

Владимир Дергачев, Полина Химшиашвили