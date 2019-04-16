Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2019
- 13:53 Е.Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и Н.В.Стариков на канале Россия-24. “Окна. Ахметова мы тоже могли нагнуть”.
- 12:09 Декоммунизация в Черниговской области.
- 11:31 СБУ пытается обвинить Зеленского в связи с ДНР и Россией (ДОКУМЕНТ).
- 11:25 Правда ли, что меня сняли с розыска?.
- 11:12 Храм УПЦ МП сгорел в Харьковской области: обрушился купол (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:30 Савченко отпустили на свободу.
- 09:10 Неонацисты снесли бюст Ватутина и потоптались по лицу генерала (ФОТО).
- 08:15 Донбасс встаёт на путь Приднестровья: в Кремле готов план упрощённой выдачи российских паспортов (ФОТО).
- 08:00 Что стоит за освобождением Савченко — мнение.
- 06:58 Савченко после освобождения обратилась к украинцам (ВИДЕО).
- 00:11 Так когда извинишься, мурло.
- Вчера 23:27 “Бывшие” уже договариваются с новыми.
- Вчера 22:23 Выборы на Украине в работах Яна Клеймана.
- Вчера 21:37 На Украине могут возбудить дело против Зеленского.
Е.Ю.Спицын, Н.Н.Платошкин и Н.В.Стариков на канале Россия-24. “Окна. Ахметова мы тоже могли нагнуть”
#МПГУ #Спицын #Эксперты МПГУ #СМИ #Платошкин #Стариков
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Декоммунизация в Черниговской области
В Черниговской области фашики из организации "Сокол" снесли памятник освободителю Киева генералу Ватутину.
Обезъяны скачущие на разрущенных памятниках, один из символов "революции гидности" и Украины при Порошенко.
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СБУ пытается обвинить Зеленского в связи с ДНР и Россией (ДОКУМЕНТ)
СБУ проверяет в рамках уголовного производства информацию о финансировании избирательной кампании Зеленского Донецкой Народной Республикой и российскими спецслужбами.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос «Українських Новин».
Журналисты спрашивали, открыто ли уголовное производство по заявлению организации «Центр «Миротворец» относительно возможного финансирования избирательной компании Зеленского российскими спецслужбами.
Так, организация утверждает, что 25 февраля текущего года полковник ФСБ России, служащий в «министерстве госбезопасности» ДНР Андрей Пинчук дал указание владельцу криптобиржи WEX, боевику ДНР Дмитрию Хавченко периодически переводить криптовалюту в наличные средства и направлять на финансирование избирательной компании Зеленского.
«С 2015 года Службой безопасности Украины расследуется уголовное производство относительно деятельности террористических организаций ДНР/ЛНР, в рамках которого следователями органов безопасности исследуется противоправная деятельность представителя российской спецслужбы и боевика НВФ, данные которых были обнародованы в заявлении указанного Вами Интернет-ресурса. В рамках этого производства проверяется соответствующая информация», — сказано в ответе СБУ.
Другие подробности о данном расследовании спецслужба не сообщила.
Операция «агент Кремля», которая сработала бы в 2014-м или дже 2015-м, вряд ли сработает в апреле 2019 года. Но Порошенко и пока ещё подконтрольные ему спецслужбы хватаются и за эту соломинку тоже.
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Правда ли, что меня сняли с розыска?
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Храм УПЦ МП сгорел в Харьковской области: обрушился купол (ФОТО, ВИДЕО)
В городе Люботин Харьковской области загорелся Николаевский храм Украинской православной церкви Московского патриархата. От охватившего постройку огня обвалился купол.
Сообщение о пожаре поступило на горячую линию «101» в 18:10 воскресенья, 14 апреля. К 19:40 пожарным удалось остановить распространение огня. По состоянию на 20:20 ликвидация возгорания продолжалась. В операции были задействованы пять автоцистерн и автолестница.
По предварительной информации, огонь охватил 120 квадратных метров помещения.
В областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям журналистам сообщили, что причина возгорания неизвестна, однако ряд украинских изданий, со ссылкой на источники, сообщают, что рабочая версия следствия — поджог.
Пострадавших в пожаре нет, когда пожарные приехали на вызов, храм был уже закрыт. Служба закончилась в 15:30.
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Савченко отпустили на свободу
На Украине ночью освободили Савченко и Рубана.
Суд почти целый день рассматривал возможность продления ареста участникам "минометного заговора", но так и не смог определиться до 24 часов, после чего срок пребывания под стражей истек и было объявлено, что Савченко и Рубана надо освободить.
PS. Само дело против Савченко и Рубана изначально было сфабриковано СБУ (материалы на эту тему в свое время выкладывал) в интересах администрации Порошенко, которая хотела убрать неудобного депутата. Вполне понятно, что в условиях ослабления власти Порошенко, когда многие чиновники начинают задумываться о жизни после "шоколадного фюрера" и присматриваться к Зеленскому и Ко, вдруг появляться двойственность решений, нерешительность или "внезапная смелость".
Полагаю, что никаких судебных перспектив это дело не имеет, и если Порошенко не найдет способа остаться на второй срок, дело Савченко-Рубана окончательно развалится и будет похоронено. Так что погулявшая по российским и украинским тюрьмам Савченко еще не раз напомнит о себе.
PS2. Савченко, кстати, существенно похудела в украинской тюрьме – это не в российской на казенных харчах отъедаться.
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Неонацисты снесли бюст Ватутина и потоптались по лицу генерала (ФОТО)
В селе Новые Боровичи Черниговской области неонацисты из группировки «Сокол» сбросили с постамента бюст генерала Ватутина.
Об этом они сами заявили на странице в соцсети, снабдив рассказ фотографиями.
Впрочем, лица свои дальновидно спрятали.
Они заявили, что имя Ватутина включено в список лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации Голодомора и политических репрессий Украинским институтом национальной памяти.
Вменяют в вину Ватутину малолетние последователи Гитлера и «гибель 400 000 советских солдат и гражданских» во время форсирования Днепра и штурма немецких фортификаций на Букринском плацдарме (около Киева) в 1943 году.
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Донбасс встаёт на путь Приднестровья: в Кремле готов план упрощённой выдачи российских паспортов (ФОТО)
Кремль рассматривает сценарий предоставления жителям ДНР и ЛНР российского гражданства по упрощенной процедуре, рассказали источники РБК. Для реализации этого плана необходим указ президента.
После второго тура президентских выборов на Украине, который назначен на 21 апреля, Россия может ввести упрощенный порядок предоставления гражданства украинцам, проживающим на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Такой сценарий рассматривается в Кремле, проект соответствующего указа президента Владимира Путина уже подготовлен, сообщил РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил собеседник, знакомый с подготовкой документа.
Кто и как сможет получить паспорта
По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
У российских силовиков и чиновников за прошедшие месяцы была серия совещаний с сотрудниками миграционных служб ЛНР и ДНР по этой теме, добавил источник РБК в Следственном комитете России (представители этого ведомства участвовали в совещаниях).
Близкий к руководству ДНР источник подтвердил, что речь идет об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных республик. По его информации, основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов ЛНР и ДНР и сдача украинского паспорта. «Силовикам смогут выдать на месте, гражданским надо будет выезжать в Ростовскую область (Матвеев Курган), — рассказал собеседник РБК. — В бюджетных учреждениях собирают информацию о том, у кого есть паспорт ДНР, а у кого нет».
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг говорит, что данные о выданных паспортах ДНР есть в районных миграционных службах. «Не думаю, что нужно такую информацию дополнительно собирать в принципе», — сказал он РБК.
Член Минской контактной группы, советник главы ЛНР Родион Мирошник также сказал, что не видит необходимости «собирать по бюджетным учреждениям что-то, что есть в миграционной службе».
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать информацию о проекте указа об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов для жителей ЛНР и ДНР. Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего отказался от комментариев.
РБК направил запросы в МВД России и ДНР. В пресс-службе МВД ЛНР не ответили на звонки РБК.
Сколько паспортов ДНР и ЛНР уже выдано
По информации МВД ДНР на начало 2018 года, более 150 тыс. жителей непризнанной республики получили ее паспорта. В МВД ЛНР на конец 2017 года говорили о выдаче 100 тыс. республиканских паспортов. Численность населения обеих республик, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек. Как показало расследование РБК в начале 2017 года, владельцы паспортов ДНР и ЛНР могут пользоваться услугами российской железной дороги, авиакомпаний и гостиниц.
Закон, предоставляющий президенту полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта. Принятые поправки позволят предоставлять российское гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом. Источники РБК говорят, что новый президентский указ нужен для конкретизации лиц, которые смогут получить гражданство в упрощенном порядке в ДНР и ЛНР.
Как давно готовилась выдача российских паспортов
Слухи о возможной выдаче российских паспортов в непризнанных республиках муссируются ежегодно, но в 2019 году о таком сценарии открыто заговорили российские официальные лица и некоторые деятели непризнанных республик. В середине февраля 2019 года депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов заявил порталу News Front, что в соответствии с подписанным президентом законом жители Донбасса смогут в упрощенном порядке получить российское гражданство.
В начале марта о готовящейся паспортизации ДНР и ЛНР сообщал со ссылкой на источники экс-секретарь Совбеза ДНР и основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он предположил, что в случае военного обострения наличие гражданства у сотен тысяч жителей непризнанных республик «даст возможность правительству России заявить о необходимости выполнить свой долг по защите своих граждан по аналогу Приднестровья».
Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости
Позже о будущей паспортизации написал на своей странице во «ВКонтакте» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. «С начала апреля — по вполне заслуживающим доверия сведениям — будет издана серия указов президента РФ, существенно упрощающих получение гражданства „отдельными категориями иностранных граждан“. (В одну из этих категорий попадут жители республик.) Процедура будет значительно упрощена и сокращена по времени», — рассказал Стрелков. Он отмечал, что в первую очередь возможность получить российский паспорт появится у чиновников и силовиков самопровозглашенных республик.
В середине марта о скором упрощении процедуры получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР сообщал военкор и автора проекта War Gonzo Семен Пегов со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР. С таким утверждением он выступил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
О возможной выдаче паспортов говорила и украинская сторона. «Руководящий состав так называемой народной милиции ЛНР был проинформирован о том, что после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным жители „ЛДНР“, которые уже имеют „паспорта ЛНР и ДНР“, смогут получать паспорта граждан РФ», — сообщал в январе нардеп Рады Дмитрий Тымчук.
Зачем России паспортизация Донбасса
Александр Ходаковский оценивал историю с паспортизацией как инструмент влияния России на Украину в зависимости от итогов президентских выборов: «Уже и бланки изготовили, и нашим министрам внутренних дел поставили задачу подготовить базы данных, и даже на федеральных СМИ устами неофициальных лиц тему подсветили, но не объявили официально и как бы оставили место для маневра».
Сценарий российской паспортизации ЛНР и ДНР — это элемент торга Москвы с Киевом вокруг будущего Донбасса, говорит источник РБК, близкий к Кремлю.
Введение упрощенного порядка предоставления гражданства для жителей республик Донбасса — ответ на давний запрос живущих там людей на нормализацию жизни, объяснил источник РБК, близкий к внешнеполитическому ведомству. Этот шаг может закрыть гипотетическое окно возможностей для переговоров, которое откроется в случае смены власти в Киеве, однако игнорировать надежды жителей республик нельзя, говорит он.
Политолог Вадим Самодуров замечает, что тема паспортизации Донбасса поднималась неоднократно и без этого шага усилия России по поддержке республик Донбасса «выглядят половинчато и нерешительно». «Но три года назад издержки от „паспортизации“ республик перевешивали любые политические и прочие выгоды, поэтому осторожность и прагматизм российских властей понятны и оправданны, — рассуждает он. — Сейчас „паспортизация“ уже вряд ли может усугубить санкционное давление».
По мнению Самодурова, паспортизация является скорее рабочим сценарием Кремля в случае кризисного развития событий в регионе.
Какие риски есть у этого сценария
Реализация подобного сценария сразу после выборов будет говорить о том, что Москва не рассматривает всерьез перспективу конструктивных переговоров с Владимиром Зеленским в случае его победы, полагает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Это нарочито враждебные действия и стратегический вызов для Зеленского, в программе которого говорилось о мире в Донбассе», — считает эксперт. Кроме того, среди рисков сценария паспортизации он называет введение очередных санкций Запада в отношении России.
Информация о паспортизации Донбасса перед вторым туром украинских выборов, скорее всего, сыграет в пользу Петра Порошенко, но из-за большого отставания действующего президента от Зеленского вряд ли решит исход выборов, считает политолог Алексей Макаркин. «Другое дело, что решение о паспортизации, по сути, демонстрирует, что договориться с Киевом не удается, а значит, санкции сохранятся. Россия привыкает жить в чрезвычайных условиях», — заключает эксперт.
Решение о паспортизации Донбасса чревато дальнейшим оттоком населения из Донбасса в Россию, указал Колесников. Территории ДНР и ЛНР уже и так содержатся за счет России, поэтому принятие граждан непризнанных республик вряд ли увеличит нагрузку на российский бюджет — напротив, полагает Макаркин.
Бегство от войны
По информации Минсоцполитики Украины, по состоянию на 5 февраля 2019 года количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных с начала вооруженного конфликта (2014 год), составляло 1,36 млн человек. Об этом говорилось в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека. С января 2014-го по июль 2017 года 427 тыс. граждан Украины попросили убежища в России, отмечали чиновники ООН. По ее данным, конфликт в регионе унес более 10 тыс. жизней гражданских лиц.
С 2014 года в Россию только официально мигрировали 2,5 млн граждан Украины, говорил в апреле 2018 года на выступлении в Думе председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
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Владимир Дергачев, Полина Химшиашвили
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Что стоит за освобождением Савченко — мнение
Одесский журналист Юрий Ткачёв комментирует освобождение народного депутата Надежды Савченко из-под стражи в зале суда.
Суд освободил Надежду Савченко.
Хорошая идея, Пётр Алексеевич. Нет, прямо ну вот очень неплохая. Но только не сработает.
Вам бы по уму Савченко где-нибудь так в январе выпустить. И запустить как торпеду против Зеленского для окучивания протестного электората. Авось, какую-то часть политукраинского электората у него отъела бы.
Но вы тогда думали, что сами справитесь, да? А нет.
А щас — что уж? Стадион так стадион. Нахрен так нахрен.
Хотя смешно, да. Развалинами режима Порошенко удовлетворён.
Не оставила эта новость равнодушным и военного корреспондента Семёна Пегова, вот, что он пишет в своём Telegram-канале:
Освобождение Савченко и Рубана это, конечно, крайне не стандартный ход административной машины Порошенко.
Савченко была готова мобилизовать самых ярых националистов, чтобы свергнуть режим. Рубан — единственный украинский военный (ну хорошо, около-военный), который мог спокойно передвигаться по ДНР и ЛНР с оружием (!) — настолько доверительно к нему относились на Донбассе. Он даже был включен донецкими омбудсменами в списки на обмен пленными — именно как «свой».
То есть в электоральном смысле — это попадание сразу в двух зайцев. И в ярых укропов. И в тех украинских граждан, что настроены пророссийски.
Очевидно — их свобода это рискованная политическая сделка. Зеленский никак не запишет ее себе в актив.
Теперь самое главное — что заявят Савченко и Рубан в течение этой недели. На какие баррикады пойдут и под какие флаги станут.
По сути, их авторитет и репутация на Украине выше, чем у любого из кандидатов. Теперь действительно начинается самое интересное.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Савченко после освобождения обратилась к украинцам (ВИДЕО)
Сразу после освобождения из-под стражи Надежда Савченко поговорила с журналистами, прокомментировав ситуацию со своим арестом.
Так, она назвала странным арест и год тюремного заключения на Украине после двух лет тюрьмы в России. Отметила она и то, как быстро украинцы очаровываются, и как потом разочаровываются.
«Как можно быть героем Украины, а на следующий день стать врагом своего государства только потому, что власть так сказала. Как политик я очень хорошо поняла, что такое пропаганда», — сообщила она.
По поводу Петра Порошенко она напомнила, что он обещал закончить войну на Донбассе за два дня, однако он этого не сделал. Напомним, в этой самой войне Савченко участвовала на стороне Киева в составе националистического карательного батальона «Айдар», чьи зверства народ Донбасса будет долго помнить.
Напомним, Рубан и Савченко были арестованы ровно год назад по обвинению в подготовке вооруженного переворота и подготовке терактов в здании украинского парламента. СБУ утверждает, что в планах был расстрел руководства страны.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Так когда извинишься, мурло
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Бывшие” уже договариваются с новыми
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Выборы на Украине в работах Яна Клеймана
Украинские выборы в работах израильского художника Яна Клеймана.
"Шоколадный заяц", "Слуга народа" и "Женщина с косой".
Порошенко выглядит явным последователем Нургла.
С выбранными архетипами сложно не согласиться.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
Фото: Reuters
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Укринформ».
Отмечается, что соответствующее постановление в НАБУ передал глава общественной организации «Украинская самозащита» Александр Дутка.
Он добавил, что Государственное агентство по вопросам кино выделило Зеленскому как учредителю ООО «Киноквартал» часть средств на съёмки фильма «Я, ты, он, она», который был снят полностью на русском языке.
По словам Дудки, согласно законодательству, фильм должен быть снят на украинском или крымско-татарском языках.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Беги Лола, беги,второй акт балета и второй выход народной типа ,Надийки из застенков ,она все поняла и будет с народом убирать плохую власть Порошенко ,а Зе она что ,пока не разумеет?.Интересно, как на этот раз долго, обещанки Макрона спасти Петю от суда за войну будут длиться ,как при Янеке 20 минут.Смотрите Серые и помните ,что русские не совсем болваны ,чтобы дать повторить это жидам во второй или третий (1917) раз в России.