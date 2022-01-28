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Агломерации Кудрина: кому выгоден мир глобальных мегаполисов. Ю. Крупнов, И. Шишкин

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Несколько крупных агломераций должны появиться в РФ вокруг крупных городов для конкуренции с Москвой, – заявил на днях глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе стратегической сессии «Проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан». Что произойдёт с Россией если возникнет ещё 10 таких городов как Москва – рассказывает общественный деятель, эксперт по вопросам демографии Юрий Крупнов. Ведущий Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1KP1xQ4-6p0
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