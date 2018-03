Послание Путина против плана Кудрина и Собянина

В многолетних дебатах вокруг судьбы проекта «мегаполизации» России, хотелось бы надеяться, поставлена точка. Или восклицательный знак, как кому больше нравится. Заявив в сегодняшнем Послании Федеральному собранию стратегию пространственного развития, президент России Владимир Путин, судя по всему, выбрал альтернативное и единственно верное решение. Развиваться будет вся страна, все ее территории, все населенные пункты. В том числе областные центры, не дотягивающие до миллионников, малые города, сельская местность. Что касается мегаполисов, то у них не будет — и не должно быть — никаких преференций. Считать «неперспективными» соотечественников из большой России, разрушая их дом и малую родину, лишать их будущего, сгоняя в города, где они обречены, мягко говоря, на заведомо проигрышные конкурентные позиции, — это, господа, социальная сегрегация. А также социальный апартеид и в целом — социальный геноцид. Это, как неоднократно приходилось указывать, — второе издание гитлеровского генерального плана Ost, который как раз в том и заключался, чтобы создавать на оккупированной русской территории «очаги немецкой культуры», которые будут окружены поясами «обслуги» из числа «аборигенов» и сельскохозяйственными территориями. И именно оттуда, где остановились нацисты, стартовали затем их исторические преемники-глобалисты, распространившие в своих теориях этот план, сверстанный в основном для России и Восточной Европы, на всё человечество.

Дороги, инфраструктура, транспортное сообщение между соседними регионами напрямую, «в обход» Москвы, так, как это нужно жителям этим регионов, а не столичным держателям денежных потоков, — многое из этого еще предстоит создать, хотя кое-что уже имеется. Но вначале всегда бывает Слово, которое необходимо произнести, чтобы за этим последовало Дело. Не одно десятилетие дискуссий вокруг гайдароподобных идей сгона людей с земли, запущенных еще в советские времена программой ликвидации «неперспективных» деревень, вышли на пик к концу первого десятилетия XXI века. Именно тогда в газете «Ведомости», которой на тот момент на две трети владели англосаксонские медиа-акулы глобального олигархического бизнеса — The Financial Times и The Wall Street Journal — появился материал, беспрецедентный по циничности и откровенности, и именно поэтому о нем нужно напоминать снова и снова. Вот его заголовок: «Правительство и администрация президента задумали передел России. Россияне будут жить не в 83 регионах, как сейчас, а в 20 агломерациях, где концентрируются ресурсы». Утверждалось, что эта идея может войти в предвыборную программу тогдашнего президента Дмитрия Медведева; тем самым, по сути, через иностранное СМИ население страны оповещали о разработке планов по грядущему сгону людей с земли. «Неперспективными», вслед за деревнями, предлагалось объявить все населенные пункты, имевшие численность населения менее 1 миллиона.

Медведев тогда на выборы не пошел, хотя те, кто готовил и продвигал эту публикацию, на него явно рассчитывали. Но и после того, как реализация этого провокационного плана застопорилась, у него нашлись влиятельные адвокаты и толкачи, среди которых своим отрывом от жизни и неприкрытой ненавистью к сложившимся нормам русского общежития особо выделились видные либералы экс-вице-премьер Алексей Кудрини действующий столичный мэр Сергей Собянин. Не поленитесь, освежите в памяти, читатель, эти замшелые аргументы, от которых за версту веет ложно понимаемой «элитарностью» и менторством по отношению к пресловутым «провинциалам». А как иначе, если «в замкадье», по их мнению, никакой жизни нет, и они даже не стесняются говорить об этом открыто. Так и хочется воскликнуть: «И вот эти эпигоны чужих, явно недружественных нам идей будут учить нас жизни?!».

Честно говоря, автор этих строк от прозвучавшего в Послании приговора плану «мегаполизации» получил чувство более глубокого (и искреннего) удовлетворения, чем даже от перечисленных и частично продемонстрированных urbi et orbi новейших образцов российских стратегических вооружений. Ибо над последними «репу будут чесать» в основном в Белом доме и Пентагоне, а вот крах концептуальных идей по превращению России в территорию упадка и регресса породит уныние в гораздо более весомых и влиятельных интеллектуальных штабах. И не только у наших заклятых «партнеров», но и у их местных «автохтонных» содержанцев, не оправдавших, получается, «высокого» заокеанского доверия