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Есть ли у россиян шанс избежать загона в гигантские агломерации? Юрий Крупнов, Игорь Шишкин

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Алексей Кудрин и Марат Хуснуллин всё активнее продвигают идею создания в России крупных агломераций, в которые планируется согнать население страны. Задумано несколько десятков образований численностью населения 8-12 млн жителей. Но нужна ли России такая урбанизация? Есть ли реальная возможность двигаться в будущее без уничтожения маленьких городов и сёл? Или же они экономические нецелесообразны, и гигантские города-монстры в ближайшем будущем неизбежны? Как вышло, что в гигантской по территории России люди живут более скученно, чем в других развитых странах? Какой пример нам может показать Белоруссия? А какая область в России ужа давно его показывает? Выясняем вместе экспертом по вопросам демографии Юрием Крупновым. Ведущий – Игорь Шишкин.

Предыдущий выпуск с Ю. Крупновым “Агломерации Кудрина: кому выгоден мир глобальных мегаполисов” https://www.youtube.com/watch?v=1KP1xQ4-6p0

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w1iNzizYG4s
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