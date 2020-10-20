Одна из загадок сегодняшнего массового истеричного психоза вокруг «пандемии» коронавируса Ковид-19 — это цель всех разворачивающихся мероприятий. То, что в целом обычная вирусная инфекция внезапно информационно получила накачку до угрозы глобального масштаба, не делает ее Т-вирусом из «Обители Зла». Да и корпорация «Амбрелла», на которую можно списать появление зловредного вируса, тоже существует лишь в голливудском сюжете.

В реальности есть законы природы, которые исключают появление чего-то одновременно убийственного и глобального. Или то, или это. Одновременно такой кадавр существовать не может. Причина более чем известна: вирус с высокой летальностью попросту убьет своих носителей буквально на месте возникновения, на чем его история завершится. Поэтому вирусы-убийцы существуют, но глобальную угрозу они не несут — именно потому, что они выкашивают свою кормовую базу буквально на месте.

Природа вообще живет в состоянии баланса. Любой выход из гомеостазиса немедленно приводит к появлению хорошо известного принципа Ле-Шателье, который создает возвращающие силы или процессы, приводящие систему вновь к точке равновесия. Жизнь — это всегда баланс, а не выбор какого-то крайнего положения. Вирусы — один из инструментов природы, контрольный механизм отбраковки слабых особей популяции. При этом сам механизм тоже вполне ремонтопригоден, и в случае сбоя в нем заложены свои внутренние механизмы, возвращающие его к исходному функционалу. Природа не любит ни пустоты, ни крайностей.

Да, безусловно, любой кризис может перерасти в катастрофу, но опять же — у любой катастрофы есть свои собственные признаки, позволяющие ее квалифицировать и классифицировать. В случае с Ковид-19 нет ни одного признака, что именно этот вирус является чем-то из ряда вон. Самое интересное, что с последней сезонной вспышки «обычного» гриппа (в России она произошла в конце августа-начале сентября 2019 года) об «обычном» гриппе не слышно почти ничего. Мало того — профильные учреждения вроде Института гриппа вообще ведут статистику по гриппу с огромными лакунами. Фактически Ковид-19 заменил грипп (а возможно, что эти две однотипных ОРВИ идут параллельно друг с другом, но в силу политического заказа были принудительно слиты в одну колонку статданных).

В общем, разумных доводов за то, что мы имеем дело с чем-то из ряда вон выходящим, нет. Отчаянные и откровенно мутные манипуляции со статистикой мало убеждают, скорее, вынуждают подозревать проектность этих подтасовок.

И вот здесь-то и возникает исходный вопрос. О проектности. Синхронность действий национальных правительств в ситуации с донельзя странной «пандемией» вынуждает задаваться вопросом — в чем цель такого проекта, а главное — кто его заказчик.

Пресловутое «мировое правительство» можно смело отбрасывать в сторону — его попросту не существует. То есть, на него можно смело списывать все, что не поддается осмыслению, но это сродни религии, когда любое необъяснимое заранее получает определение божьего промысла. Кто-то верит в бога, кто-то в мировое правительство и мировой заговор. В сущности, это вполне конгруэнтные вещи.

Однако с чем мы имеем дело?

Мир воткнулся в тупик развития. И воткнулся давно. Вначале в него вошла экономика, а за ней — управление, причем произошло это на нескольких уровнях. Во-первых, развитие технологий, которое привело к Третьей НТР, еще могло управляться теми структурами управления, которые существовали и в Первом, и во Втором мире. Однако к концу второго этапа Третьей НТР стало очевидно, что управляющие элиты уже не справляются даже с осознанием возникающих задач. Одна из причин краха Советского Союза — это как раз противоречие между управляемым объектом и управляющим контуром, которые перестали соответствовать друг другу — СССР стал слишком сложным для партийно-советской элиты, а потому она пошла по пути упрощения самого объекта. Проще говоря, деградации, которая не могла завершиться ничем, кроме распада. Однако и Запад подошел к тому же тупику, и действия американского руководства, которое попыталось разрешить возникший аналогичный кризис с помощью прежних инструментов, лишь убеждает в недостаточной компетенции этого руководства.

В любом случае теперь эта проблема — избыточная сложность мировой системы для управляющих ею элит — стала носить непреодолимый и критический характер. Со всеми признаками надвигающейся катастрофы. А катастрофа — штука довольно понятная и вполне известная. Это — всегда выбор между двух взаимоисключающих решений. Точка бифуркации. Чем сложнее катастрофа, тем больше в ней этапов и критических точек, но каждый этап — это всегда бинарный выбор. Два сценария, ни больше и ни меньше. «И как всегда двое их, не больше и не меньше. Учитель и ученик» © Йода.

Сегодня сформировался такой бинарный выбор — между условными глобалистами и условными изоляционистами. Те и другие намерены раскрыть систему, которая замкнулась после краха СССР. Две мировые системы создавали баланс и устойчивость, а Третий мир выступал в качестве энтропийной ямы, куда сбрасывались противоречия — как внутренние, так и между двумя мировыми системами, Первым и Вторым мирами. Мировой порядок находился в состоянии гомеостазиса и устраивал в целом всех. Мало того — именно он и стал причиной ожесточенной конкуренции между двумя глобальными системами, а значит — обеспечил источник их стремительного развития. Которое и стало причиной их краха. Еще раз повторюсь — природа очень не любит крайностей. Плата за темп развития всегда одна и та же — долгая и мучительная стагнация или даже откат назад. Ле-Шательё никогда не ошибается.

Так при чем тут Ковид-19? Да при том, что единого проекта перехода от нынешнего состояния в какое-то иное, более устойчивое, так и нет. Глобалисты вцепились в изоляционистов, те рвут на немецкий крест глобалистов — но назвать победителем кого-либо их них все еще невозможно. А значит — нет единого проекта, а потому нет и не может быть нового Ялтинско-Потсдамского мирового порядка, определяющего ход развития на десятилетия вперед.

Но и ждать уже невозможно — катастрофические процессы накрывают мировую капиталистическую систему с головой. Кризисы идут непрерывной чередой, практически без релаксирующих периодов. Даже если нет проекта, даже если нет победителя — переходить нужно хоть куда-то. Без плана и цели. И прямо сейчас.

Кстати говоря, есть в определенном смысле вполне наглядный пример, с какой именно проблемой столкнулись мировые элиты. После революции 17 года и победы в гражданской войне большевики оказались перед таким же сложным выбором, причем никакого детального проекта ни у одного из двух (всегда два!) сценариев не было. Были «глобалисты»-троцкисты, выступавшие за продолжение революции в мировом масштабе, и были «изоляционисты», предлагавшие вначале построить социализм в отдельно взятой стране. Борьба длилась сравнительно долго, причем каждый раз победа одной группировки над другой немедленно приводила к новому бинарному выбору. Изоляционисты, разгромив троцкистов-глобалистов, немедленно принялись воевать уже внутри себя, выбирая в ходе так называемых «партийных» дискуссий тот проект, который и должен был лечь в основу развития страны Советов. Проигравшие отправлялись в компостную яму — причем чем дальше, тем буквальнее. Роднит же «ту» ситуацию и сегодняшнюю еще и то, что тогда никто особо не представлял себе конечной цели — никто в мире еще не строил социализм, а потому приходилось идти на ощупь. Точно так же сейчас: никто ранее не строил новый «пост-постиндустриальный» мир, да еще и в новом технологическом укладе. Неудивительно, что никакой «дорожной карты» нет сегодня ни у глобалистов-демократов, ни у изоляционистов-республиканцев. Есть только видение, да и то пока смутное. Пожалуй, только у Обамы начал проглядывать именно проект — его два «Партнерства», но даже он имел крайне рамочный характер и очевидно нуждался в основательной доработке напильником.

Так или иначе, но впереди — не менее десяти-пятнадцати лет, в ходе которых обе мировые элитные группировки вначале будут выяснять, кто среди них царь горы, после чего победитель немедленно перейдет уже к внутривидовой войне, дорабатывая проект-победитель.

Представляется, что рамочное видение мира у обоих группировок примерно совпадает — и те, и другие идут к миру, построенному вокруг сконцентрированных в огромных агломерациях человеко-муравейников. В России проект «двадцати агломераций» с упорством бульдозера пробивает известный всем Кудрин, и достаточно давно. Вокруг агломераций будут «серые зоны», куда и станут выбрасывать агломерационную энтропию — деклассированные элементы в первую очередь. Законность, права и прочие ненужные вещи в «серых зонах» будут крайне условным понятием, зато агломерации будут самым настоящим концлагерем в самых апокалиптических голливудских сюжетах.

Вся разница, причем принципиальная и неразрешимая между глобалистами и изоляционистами заключается в том, что глобалисты намерены унифицировать агломерации (примерно по типу японских дзайбацу или корейских чеболей — то есть, иметь внутри каждой примерно один и тот же набор промышленных и финансовых институтов) с конкуренцией агломераций между собой (проигравшие будут поглощаться победителями, теряя свои стандарты и получая взамен их стандарты победителей). Изоляционисты намерены специализировать каждую агломерацию, а конкуренция будет проходить на макроуровне — агломерации станут создавать союзы и объединения, на уровне которых и будет происходить соперничество. И опять же — ключевым признаком разделения между ними станут стандарты, за которые и будет вестись ожесточенная борьба.

Стандарты — важнейший ресурс Шестого уклада, который и станет источником развития, и они же будут смертью Шестого уклада, как только сумеют победить всех своих конкурентов — что приведет к новому неразрешимому кризису, за которым вся история повторится, но уже на совершенно ином уровне. Это отдельная тема, на мой взгляд крайне интересная, но пока о ней можно лишь упомянуть.

Так при чем тут Ковид-19? При том, что в новом счастливом будущем система агломераций должна будет возникнуть в планово-принудительном порядке. В начале людей нужно будет в них банально загнать. Что совсем не так уж и просто. Рецепт при этом давно и хорошо известен — добровольный отказ от всех прав, свобод и прочей ненужной мишуры. Нужно поставить огромные массы людей перед выбором — безопасность или свобода. Желающие свободы могут остаться на месте, которое станет «серой пустошью», но которое выпадет из новой системы и нового уклада. Там не будет ничего — ни медицины, ни соцобеспечения, ни налогов, ни денег. Ничего — живите как можете. А в случае бунта и желания приобщиться к благам цивилизации лихим налетом конницы из пустыни прилетит зондеркоманда и приведет вас в чувство. Городские против кочевников на новом уровне.

Выбравшие безопасность получат на лоб куар-код и пропуска в соответствующие ему зоны. Им будут предоставлены лимиты, минимальные соцпакеты, их разделят по степени социальной значимости (с соответствующими им соцпакетами) — и в пределах дозволенного даже некоторые свободы. Скажем, никто не будет препятствовать выбирать между «Пятерочкой» и «Дикси» или между «Макдональдс» и «Бургер Кинг». Что мы, нелюди какие?

Не нужно создавать Освенцим и Дахау — проще и рациональнее превратить в них уже готовые человейники и создать там соответствующие условия. В роли надзирателей теперь будут полицейские и врачи, которые и будут осуществлять диктатуру «на месте». Что, кстати, уже сейчас и происходит в полный рост.

Второй момент, который нужно понимать — в период борьбы за путь и проект будущего развития между глобальными элитами население — это фактор риска. Фактор неопределенности, на который нужно отвлекать и без того скудные ресурсы. А они пригодятся в борьбе, и их всегда недостаточно. Потому посадка большей части населения планеты по баракам — это элемент не только контроля, но и существенного снижения неопределенности и риска. Элитам будет некогда отвлекаться на объяснения населению, чем они заняты и к чему они пришли. Население получит от элит указания как жить дальше уже по факту.

Собственно, примерно так и можно представить себе общую картину происходящего. В которой обсуждение природы Ковид-19 — абсолютно бессмысленное занятие. Не было бы его, было бы что-то иное. Задача стоит предельно жестко, и для ее решения население планеты должно быть дезавуировано. При этом, понятно, в тех регионах и странах, которые ничего не решают сегодня, и которые ничего не будут решать потом, свирепость карантинных мер — на усмотрение туземных элит. Вас потом все равно поставят в известность, что вам надлежит делать, а пока прикройтесь ветошью и не отсвечивайте.

Получается занятная картина. В каком-то смысле синхронность действий национальных правительств и полный абсурд объяснений природы Ковид-19 вполне укладываются в сюжет некого единого замысла. Вот только у этого замысла нет автора. Всё происходит по «объективным» причинам и обстоятельствам. Так легли карты, а потому хочешь не хочешь, но партию придется отыграть до конца.

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4574232.html