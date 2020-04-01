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17 целей устойчивого развития. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Версия.

14:03. 1 апреля 2020 120 просмотров 10 коммент. Опубликовал:

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Москва, 5 декабря - "Вести.Экономика". ООН официально обнародовала новый план устойчивого развития Agenda 2030, в рамках которого обозначены цели устойчивого развития на ближайшие годы. 

Так как подобные международные соглашения, которые, к слову, не являются юридически обязывающими, довольно сложно читаются из-за своего витиеватого языка, то эксперты портала zerohedge.com решили взять на себя труд и расшифровать основные моменты, указанные в этом плане. 

Цель 1: Сделать так, чтобы нищета во всем мире исчезла. 

Что это означает: центральные банки, МВФ, Всемирный банк, ФРС будут контролировать все финансы, а также единую цифровую валюты в обществе без наличных денег. 

Цель 2: сделать так, чтобы в мире не было голода, обеспечить продуктовую безопасность и улучшенное питание, продвигать устойчивое сельское хозяйство. 

Что это означает: ГМО.

Цель 3: обеспечить здоровую жизнь и благосостояние для людей всех возрастов. 

Что это означает: массовая вакцинация, пищевой кодекс. 

Цель 4: обеспечить инклюзивное и равное образование высокого качества и стимулировать развитие возможностей образования в любом возрасте для всех. 

Что это означает: пропаганда ООН, промывание мозгов через обязательное образование на протяжении всей жизни. 

Цель 5: обеспечить достижение гендерного равенства и предоставить права всем женщинам и девочкам. 

Что это означает: контроль над численностью населения через насаждение планирования семьи. 

Цель 6: обеспечить доступность и устойчивость управления водой и канализацией для всех. 

Что это означает: приватизация всех водных ресурсов, фтористые добавки в воде. 

Цель 7: обеспечить доступ к надежной, устойчивой и современной энергии для всех. 

Что это означает: "умные" сети с "умными" измерениями на всех приборах, повышенное ценообразование в часы пик. 

Цель 8: обеспечить устойчивый, инклюзивный экономический рост, полную продуктивную занятость и достойную работу для всех. 

Что это означает: зоны свободной торговли, которые обслуживают интересы мегакорпораций. 

Цель 9: построить надежную инфраструктуру, продвигать устойчивую индустриализацию и стимулировать инновации. 

Что это означает: платные автодороги, продвижение общественного транспорта, экологические ограничения. 

Цель 10: снизить уровень неравенства внутри стран и между странами. 

Что это означает: усиление бюрократии на региональном и правительственном уровнях. 

Цель 11: сделать города и поселения инклюзивными, безопасными, надежными и устойчивыми. 

Что это означает: слежка на государственном уровне. 

Цель 12: обеспечить устойчивые шаблоны потребления и производства. 

Что это означает: вынужденный режим строгой экономии. 

Цель 13: принять срочные меры для борьбы с изменением климата и его последствиями. 

Что это означает: ограничения и налоги, налоги на вредные выбросы и другие виды налогов. 

Цель 14: консервативное и устойчивое использование океанов, морей и других водных ресурсов для устойчивого развития. 

Что это означает: экологические ограничения, контроль над всеми океанами, включая права на добычу минеральных ресурсов со дна океана. 

Цель 15: защита, восстановление и продвижение устойчивого использования наземных экосистем, устойчивое использование лесов, борьба с обезлесиванием, сдерживание деградации почв и сокращения биологического разнообразия. 

Что это означает: еще больше экологических ограничений, больше контроля над ресурсами и правами на добычу минеральных ресурсов.  

Цель 16: развивать мирные и инклюзивные общества для устойчивого развития, предоставить доступ к справедливость для всех и построить эффективные, подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях. 

Что это означает: миротворческие миссии ООН, Международный суд, создание кризисов, связанных с беженцами, что приводит к дальнейшим "миротворческим" миссиям ООН для решения этих кризисов, а это в свою очередь приводит к усилению контроля над регионом.  

Цель 17: укрепить меры реализации и ревитализации глобального партнерства с целью устойчивого развития. 

Что это означает: избавиться от национального суверенитета в странах по всему миру, продвигать глобализм, бюрократия ООН по всему миру, в стиле, описанном Оруэллом.

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3217221

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