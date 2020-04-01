17 целей устойчивого развития. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Версия.
Москва, 5 декабря - "Вести.Экономика". ООН официально обнародовала новый план устойчивого развития Agenda 2030, в рамках которого обозначены цели устойчивого развития на ближайшие годы.
Так как подобные международные соглашения, которые, к слову, не являются юридически обязывающими, довольно сложно читаются из-за своего витиеватого языка, то эксперты портала zerohedge.com решили взять на себя труд и расшифровать основные моменты, указанные в этом плане.
Цель 1: Сделать так, чтобы нищета во всем мире исчезла.
Что это означает: центральные банки, МВФ, Всемирный банк, ФРС будут контролировать все финансы, а также единую цифровую валюты в обществе без наличных денег.
Цель 2: сделать так, чтобы в мире не было голода, обеспечить продуктовую безопасность и улучшенное питание, продвигать устойчивое сельское хозяйство.
Что это означает: ГМО.
Цель 3: обеспечить здоровую жизнь и благосостояние для людей всех возрастов.
Что это означает: массовая вакцинация, пищевой кодекс.
Цель 4: обеспечить инклюзивное и равное образование высокого качества и стимулировать развитие возможностей образования в любом возрасте для всех.
Что это означает: пропаганда ООН, промывание мозгов через обязательное образование на протяжении всей жизни.
Цель 5: обеспечить достижение гендерного равенства и предоставить права всем женщинам и девочкам.
Что это означает: контроль над численностью населения через насаждение планирования семьи.
Цель 6: обеспечить доступность и устойчивость управления водой и канализацией для всех.
Что это означает: приватизация всех водных ресурсов, фтористые добавки в воде.
Цель 7: обеспечить доступ к надежной, устойчивой и современной энергии для всех.
Что это означает: "умные" сети с "умными" измерениями на всех приборах, повышенное ценообразование в часы пик.
Цель 8: обеспечить устойчивый, инклюзивный экономический рост, полную продуктивную занятость и достойную работу для всех.
Что это означает: зоны свободной торговли, которые обслуживают интересы мегакорпораций.
Цель 9: построить надежную инфраструктуру, продвигать устойчивую индустриализацию и стимулировать инновации.
Что это означает: платные автодороги, продвижение общественного транспорта, экологические ограничения.
Цель 10: снизить уровень неравенства внутри стран и между странами.
Что это означает: усиление бюрократии на региональном и правительственном уровнях.
Цель 11: сделать города и поселения инклюзивными, безопасными, надежными и устойчивыми.
Что это означает: слежка на государственном уровне.
Цель 12: обеспечить устойчивые шаблоны потребления и производства.
Что это означает: вынужденный режим строгой экономии.
Цель 13: принять срочные меры для борьбы с изменением климата и его последствиями.
Что это означает: ограничения и налоги, налоги на вредные выбросы и другие виды налогов.
Цель 14: консервативное и устойчивое использование океанов, морей и других водных ресурсов для устойчивого развития.
Что это означает: экологические ограничения, контроль над всеми океанами, включая права на добычу минеральных ресурсов со дна океана.
Цель 15: защита, восстановление и продвижение устойчивого использования наземных экосистем, устойчивое использование лесов, борьба с обезлесиванием, сдерживание деградации почв и сокращения биологического разнообразия.
Что это означает: еще больше экологических ограничений, больше контроля над ресурсами и правами на добычу минеральных ресурсов.
Цель 16: развивать мирные и инклюзивные общества для устойчивого развития, предоставить доступ к справедливость для всех и построить эффективные, подотчетные и инклюзивные институты на всех уровнях.
Что это означает: миротворческие миссии ООН, Международный суд, создание кризисов, связанных с беженцами, что приводит к дальнейшим "миротворческим" миссиям ООН для решения этих кризисов, а это в свою очередь приводит к усилению контроля над регионом.
Цель 17: укрепить меры реализации и ревитализации глобального партнерства с целью устойчивого развития.
Что это означает: избавиться от национального суверенитета в странах по всему миру, продвигать глобализм, бюрократия ООН по всему миру, в стиле, описанном Оруэллом.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3217221
Поскакали?
За всё хорошее против всего плохого ))
Отскочили уже с отставкой правительства Медведева.
Пускай поскачут остальные.
А Медведев причём?
Потому что гладиолус?
Потому что послание Путина встало поперек планов глобализации.
Ах вот оно чё Михалычь ))
А почему поперёк а не вдоль?
Вот “Вести.Экономика”. ООН официально обнародовала новый план устойчивого развития в котором послание путина стоит ВДОЛЬ планов глобализации.
Казачьи отряды и хохло-казачки с хором выступая на 9-й конференции войск НАТО под эгидой ООН с баяном кормят лошадей
Источник?
Источник как всегда в интернете .
Ссылку найдёшь по ссылке.
Там все самые тайные тайны.
Потому что гладиолус
Сказали А, говорите и Б.
Жду ссылку на Ваше утверждение о том, что послание собранию было в интересах глобализации.
Говорю и Б и С и даже Ы.
Операция Ы
Секретная и потому ссылку найдёшь в почтовом ящике.
Привет от Шурика.
На email пожалуйста)