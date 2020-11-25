США разрабатывали планы разрушения Советского Союза – в этом смысле американцы последовательны и настойчивы. Ничего не меняется. Вашингтон борется со своими противниками. Один из главных инструментов этой борьбы – Центральное разведывательное управление (ЦРУ), которое было создано в 1947 году.

В 1953 году, незадолго до смерти Сталина, директором ЦРУ был назначен Аллен Даллес. Не погружаясь глубоко в его биографию, отметим, что и до создания этой организации в США были структуры и люди, занимавшиеся тайными операциями. Одной из таких фигур и был Аллен Даллес.

Достаточно отметить, что он общался с Гитлером в 1932 году, ещё ДО прихода фюрера к власти, а предметом обсуждения было финансирование НСДАП, которая постоянно участвовала в выборах, имела огромные долги, а победить всё никак не могла. 4 января 1932 года на вилле банкира Курта фон Шредера в Кельне Даллес и Гитлер, судя по всему, достигли консенсуса. Потому что ровно через год Адольф Гитлер был назначен рейхсканцлером Германии.

Существуют ли официальные документы ЦРУ, которые можно назвать «план Даллеса»? Да, существуют. Они вполне официально выложены на сайте Центрального разведывательного управления. Написаны они и подготовлены практически через неделю после смерти Сталина – 13 марта 1953 года. Общий смысл – стратегия разрушения СССР и стран-союзников в условиях смены власти в Советском Союзе.

Вот ссылка, по которой их можно легко найти:

https://www.cia.gov/library/readingroom/search/site/Stalin%20death

Гость нового выпуска моей программы «По-СтАриковски», писатель и сценарист Ольга Леонидовна Погодина-Кузмина, нашла эти документы и перевела значительную часть их.

Всё очевидно. Всё открыто. А ведь либералы и западники всегда утверждают, что «плана Даллеса» не существует…

Покажите им его, дайте ссылочку. И фрагменты на русском языке продемонстрируйте.

Вот эти.

«Предполагается, что правительство Соединенных Штатов намерено в полной мере использовать возможности, представленные смертью Сталина, а также трудности, связанные с передачей власти для достижения прогресса в реализации этих целей».

«Надеемся, что правительство Соединенных Штатов примет всеобъемлющую и решительную программу действий, включающую любые дипломатические, политические, военные и экономические меры, которые находятся в пределах наших возможностей для реального прогресса в достижении наших национальных целей; и что этот план психологических операций, который будет время от времени пересматриваться, станет частью масштабной и интегрированной кампании».

«Уже давно считается, что после смерти Сталина возникнет одна из самых перспективных возможностей добиться реального прогресса в достижении наших национальных целей в отношении советской системы. Неизбежная необходимость передачи власти в новые руки, независимо от того, насколько будет подготовлен этот процесс, является кризисным этапом для Советского Союза и советской системы в целом».

Параграф «Цели», он вообще наиболее интересен. Хочется отметить, что его почти в полной мере осуществил… Никита Сергеевич Хрущев! А это дает возможность предположить, что где-то рядом с Хрущевым был американский агент влияния.

Ну, а что не успел сделать Хрущев, то точно сделал Горбачев. Действуя прямо по ЦРУшному документу.

«Цели. В соответствии с нашими фундаментальными задачами наиболее перспективные пути достижения реального прогресса в достижении наших целей — использовать возможности, представленные смертью Сталина, и трудности, связанные с передачей власти в новые руки. В отношении коммунистической системы: (1) стимулировать конфликты в верховном руководстве страны; (2) содействовать разделению между Советским Союзом и коммунистическим Китаем; (3) содействовать разделению между Советским Союзом и восточноевропейскими саттелитами; (4) содействовать конфликту между крупными общественными объединениями или группами интересов в Советском Союзе; Что касается свободного мира; (5) способствовать укреплению и единству; (6) развивать и поддерживать доверие к руководству США (7) дезинтегрировать коммунистическую силу».

Попутно заметим, что сея раздор, сомнения и конфликты в стане противника, для США Аллен Даллес оставляет единство и доверие.

«Поставить перед новым советским режимом необходимость крупных и трудных решений в сфере политики, используя различие интересов и целей, избегая при этом чрезмерного давления, которое, как правило, объединяло советский народ».

Заставить принимать трудные и масштабные решения в условиях, когда велика вероятность ошибиться, так это и сейчас делают США в отношении нас. Переворот на Украине, война в Карабахе, волнения в Белоруссии, Сирия, Ливия, отношения с Турцией, балансирующие на грани войны.

«Мы должны постоянно провоцировать стимулы, способные порождать внутренние противоречия — например, проблемы, требующие компромиссного решения, или неудачи, ведущие к обвинению правительств этих стран, — но избегая прямых угроз или чрезмерного давления. (Б) Мы должны внушать постоянные сомнения в компетентности ключевых лиц и руководства стран-противников. (C) Мы должны подпитывать их внутренние противоречия, используя все подходящие средства, в том числе поощрение националистических чувств в отдельных республиках. (D) Мы должны объединить «кнут» и «пряник» как в прямой поддержке основных задач, так и при выполнении других поддерживающих усилий. Существенной особенностью нашей стратегии должна являться ситуация «раскачки», сочетающая давление и поощрения, которые обнажат внутренние проблемы и создадут для нас ситуацию преимущества. (Д) Раскачивание ситуации и политика «кнута и пряника» должны быть использована как дополнительное средство дестабилизации, за исключением случаев, когда устойчивость тактики желательна по каким-то особым причинам».

Правда, какие знакомые слова – «раскачивание ситуации». А это лексикон Аллена Даллеса и ЦРУ почти 70-летней давности.

Внутренние противоречия – их надо всячески порождать. Любые. Хватит кормить Кавказ! Белые против Красных! И так далее, и тому подобное.

И обязательно – национализм! Обязательно!

«Наша задача — спровоцировать кризис, при котором коммунистическая система перейдет в фазу открытого внутреннего конфликта. Этот третий этап нашей стратегии должен быть реализован в тот момент, когда такой конфликт покажется возможным. Если этого не произойдет, стратегия должна по-прежнему осуществляться и способствовать нашей конечной цели»

Скачать документы «План Даллеса» на английском языке – на сайте ЦРУ.

Фрагмент первого из документов по ссылке:

Перевод некоторых документов на русском языке:

Перевод СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 13 марта 1953 года МЕМОРАНДУМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ: ПРЕДМЕТ: План психологического использования смерти Сталина Настоящим представлен отредактированный текст проекта плана использования смерти Сталина для рассмотрения на заседании Совета 19 марта. По мере внесения изменений, я обобщил письменные и устные комментарии в этой редакции. Поскольку поправки пока не утверждены, в документе по-прежнему есть некоторый сумбур и несогласованность, вызванная его поспешной подготовкой. Я хотел бы особо подчеркнуть важность предположения 3 d. На стр. 2. Идея группы разработчиков заключается в том, что основная ценность рассматриваемой речи будет зависеть от её воплощения в новой политической реальности, в отличие от идей, основанных на существующей политике. Необходимы самые тщательные меры предосторожности в этом отношении, так как новый официальный статус нашей стратегии может быть заявлен как «психологическая война». Приложение: Проект плана психологического использования смерти Сталина ЧАСТЬ I ВВЕДЕНИЕ Проблема а. Проблема состоит в том, чтобы разработать план психологических операций, который был бы частью всеобъемлющей и решающей программы для использования смерти Сталина и передачи власти в новые руки, чтобы добиться реального прогресса в достижении наших национальных целей. б. В нынешней ситуации нет единого психологического плана. Психологические операции, подобные другим активам, должны быть способны к быстрой и гибкой корректировке в изменяющейся ситуации. Поэтому особенно важно создать активную межведомственную рабочую группу высокого уровня на постоянной основе для постоянного наблюдения за психологическими планами и операциями и в соответствии с национальной политикой. Основные соображения а. Психологические операции сами по себе не могут оказать достаточного влияния на советскую систему, чтобы произвести те изменения, которые мы будем рассматривать как реальный прогресс в достижении наших национальных целей. Они могут только способствовать успеху дипломатических, политических военных и экономических действий, предпринятых правительством Соединенных Штатов, или усугубить проблемы, которые возникают в самой советской системе. Они должны быть полностью приспособлены к всеобъемлющей и решающей программе использования смерти Сталина. б. В рамках этой статьи мы определяем, какими должны быть элементы такой программы. Однако для составления этого плана психологических операций было бы необходимо сделать определенные предположения о национальной политике. Предположения, принятые для целей настоящего документа, изложены в пункте 3 ниже. Если эти допущения ошибочны, план психологических операций должен быть соответствующим образом скорректирован. Предположения а. Предполагается, что основные цели нашего Государства в отношении советской системы по-прежнему указаны в соответствующих документах Совета национальной безопасности, а именно: NSC 20/4, NSC 68, MSC llA и NSC 135. По сути, эти основные цели: (1) добиться ослабления советской власти и её влияния на страны соцлагеря и коммунистического Китая, таким образом достигая снижения влияния советской власти на международной арене; (2) привести к коренному изменению характера советской системы, что было бы отражено прежде всего изменения международной политики советского режима в соответствии с духом и целью Устава Организации Объединенных Наций. Предполагается, что правительство Соединенных Штатов намерено в полной мере использовать возможности, представленные смертью Сталина, а также трудности, связанные с передачей власти для достижения прогресса в реализации этих целей. с. Надеемся, что правительство Соединенных Штатов примет всеобъемлющую и решительную программу действий, включающую любые дипломатические, политические, военные и экономические меры, которые находятся в пределах наших возможностей для реального прогресса в достижении наших национальных целей; и что этот план психологических операций, который будет время от времени пересматриваться, станет частью масштабной и интегрированной кампании. Наконец, считаем, что первоначальным крупным шагом в этой национальной кампании станет президентская речь, в которой будет изложена программа Соединенных Штатов по обеспечению мира / возможно, предлагающая скорейшую встречу на высоком уровне для рассмотрения некоторых важных нерешенных вопросов /. Это будет означать серьезный шаг, который, как мы надеемся, приведет к серьезным переговорам по урегулированию этих вопросов. Отсюда следует, что этот шаг должен рассматриваться и строиться как серьезное усилие со стороны Соединенных Штатов к достижению прогресса в направлении международной политики установления мира. Психологическая оценка ситуации а. Уже давно считается, что после смерти Сталина возникнет одна из самых перспективных возможностей добиться реального прогресса в достижении наших национальных целей в отношении советской системы. Неизбежная необходимость передачи власти в новые руки, независимо от того, насколько будет подготовлен этот процесс, является кризисным этапом для Советского Союза и советской системы в целом. Мы не должны принимать в расчет по видимости плавную передачу власти. Деспотизм может управляться только деспотом, а история знает немало неудачных попыток замены тирана на демократические институты. Существует реальный вопрос, сможет ли Маленков (или кто-либо еще) сохранять жесткий контроль над ситуацией и использовать силовые факторы, как это сделал Сталин. Следующие факторы имеют особое значение при разработке программы психологических операций, направленных на поддержку наших национальных усилий по достижению наших целей: (1) Приход к власти новых лидеров будет осуществлен в драматически быстрой и, по-видимому, решительной манере. Развитие ситуации и объявленные изменения в правительственной структуре указывают на тщательную подготовку и преднамеренность этой смены. (2) Реорганизация партийного и правительственного аппарата осуществляется по линии, почти идентичной той, что была используема во время Второй мировой войны. Это ясно указывает на попытку сконцентрировать власть в руках небольшой группы лиц и представить как на внутренней, так и на международной арене впечатление твердости, единства и преемственности. (3) Следующие три особенности реорганизации заслуживают особого упоминания. Во-первых, / новый режим на ранних стадиях / продолжает предпринимать меры для усиления контроля над военными и декларировать поддержку вооруженным силам. / Как видно из постоянно важной роли, предоставляемой военнослужащим, в частности по заданию Жукова /. Во-вторых, недавно подвергшийся критике внутренний аппарат безопасности был консолидирован и во главе его демонстративно поставлен самый опытный и беспощадный охранитель режима — Берия. В-третьих, произошла обширная перегруппировка и сращивание промышленных, транспортных и экономических министерств, причем контроль над ними был помещен в руки военных чинов. (4) Первоначальные заявления нового режима подчеркнули ведущую роль русских людей в укреплении советского строя. / Это говорит о том, что режим будет и дальше основывать свою физическую и идеологическую силу на великороссах/. В выступлениях на похоронах подчеркивался многонациональный характер СССР, исходя из этого можно предположить, что режим опасается раскола среди национальных республик, а также государств-саттелитов сомнительной надежности и, возможно, будет придерживаться все более жестких репрессивных мер в их отношении. Тот факт, что Сталин был грузином, а Маленков – великоросс, может иметь символическое значение в этой связи. Однако народы Советского Союза определенно не играют существенной роли в ситуации. (5) Помимо этого, в настоящее время нет ничего, что предполагает изменение или природу изменения, если оно рассматривается при проведении внешней и внутренней политики. Запрещение резкой интенсификации внутренних или внешних напряжений маловероятно. Такие изменения в ранние сроки. с. С другой стороны, очень быстрота, с которой была осуществлена передача власти, характер этого изменения и строгость наложенных на нее сил, а также скорость, с которой Сталин должен быть погребён, и Предупреждения о «беспорядке и панике» (необычайно показательная цитата из «Правды») свидетельствуют о том, что нервозность и беспокойство по поводу стабильности нового режима распространены на самых высоких уровнях и что, в частности, в отношении Маленкова, отряд консолидирует как силу, Режим и его контроль над ним являются главной заботой. д. Поэтому, вероятно, можно с уверенностью предположить, что режим надеется избежать серьезных внешних трудностей до тех пор, пока он не укрепит свою власть или если борьба за власть не будет развиваться таким образом, что один из аспирантов или другой видит возможность продвигать свои интересы, преследуя Агрессивный и авантюрный курс. Однако в природе такого нового режима он также должен проявлять свою твердость или, заявляя об этом отрицательно, что он должен избегать любых признаков слабости. В связи с этим делается вывод о том, что: (L) режим вряд ли предпримет какие-либо необдуманные действия или драматические новые инициативы в течение некоторого времени. (2) новые правила, скорее всего, будут более «роялистскими, чем королем», жестко придерживаясь политики Сталина. (3) новые правители будут реагировать быстро, резко и, возможно, даже чрезмерно на любые внешние угрозы. е. Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что режим может быть особенно обеспокоен (L) лояльность и подчиненность спутниковых режимов. (2) отношения с коммунистическим Китаем. (3) лояльность армии. (4) внутренняя безопасность. (5) отношение меньшинств в СССР. (6) партийный контроль над правительством и полицией; Тесные связи между партией и людьми. е. Независимо от его явного отношения к Т., основная забота нового режима и Маленкова, в частности, заключается в консолидации внутреннего положения. Однако, вероятно, это исключает серьезные внешние проблемы такого нового характера, которые они не смогут охватить. Благодаря политике, установленной Сталиным, серьезные трения возможны именно внутри страны и коммунистического режима. Серьезные трения по внешним вопросам, скорее всего, возникнут там, где будут появляться новые вызовы, не имеющие ответов в стратегии, уже установленной Сталиным. Стратегическая концепция. а. План психологических операций должен быть составлен в контексте стратегической концепции. Хотя его формулировка выходит за рамки настоящего документа, необходимо было изложить основные черты стратегической концепции как основы психологического плана. Если эта концепция будет пересмотрена, необходимо будет соответствующим образом пересмотреть план для психологических операций. б. Цели. В соответствии с нашими фундаментальными задачами наиболее перспективные пути достижения реального прогресса в достижении наших целей — использовать возможности, представленные смертью Сталина, и трудности, связанные с передачей власти в новые руки. В отношении коммунистической системы: (1) стимулировать конфликты в верховном руководстве страны; (2) содействовать разделению между Советским Союзом и коммунистическим Китаем; (3) содействовать разделению между Советским Союзом и восточноевропейскими саттелитами; (4) содействовать конфликту между крупными общественными объединениями или группами интересов в Советском Союзе; Что касается свободного мира; (5) способствовать укреплению и единству; (6) развивать и поддерживать доверие к руководству США (7) дезинтегрировать коммунистическую силу. Версия A: (1) Поставить перед новым советским режимом необходимость крупных и трудных решений в сфере политики, используя различие интересов и целей, избегая при этом чрезмерного давления, которое, как правило, объединяло советский народ. (2) Сформулировать ясное и свежее видение американских целей в отношении стран соцлагеря, призванное более четко связать их устремления с решением наших собственных задач. (3) Объединить свободные страны вокруг позитивных и постоянных усилий по поиску мира и вокруг проясненной концепции задач для наших союзников и «нейтралов». L) Обеспечить новую и более прочную основу в Соединенных Штатах для достижения американских интересов и целей. Версия B: L) Поощрять любые элементы раскола в верховной иерархии Кремля. Учитывая особую ситуацию отношений Маленкова-Берии-Молотова-Булганина. (2) Стимулировать разделяющие силы между Кремлем и правительствами стран соцлагеря, включая коммунистический Китай. (3) Максимизировать недовольство народов Советского Союза национальной политикой Маленкова. (4) Максимизировать разделение между народами стран соцлагеря, включая коммунистический Китай, внушая недовольство политикой Маленкова. (5) Поддерживать и укреплять единство между правительственными лидерами свободных наций. (6) Поддерживать и укреплять единство между народами свободных наций. (7) Успешно укреплять систему обороны США и других свободных наций. (8) Достичь роста благосостояния для США и других свободных наций, укрепляя уверенность в правильной экономической политике президента Эйзенхауэра. с. Ресурсы. (L) Наибольшим преимуществом для осуществления всех этих целей является динамичный, эффективный авторитет личности президента Эйзенхауэра в Соединенных Штатах. (2) Вторым самым большим ресурсом является эффективное дипломатическое ведомство, представленное во всех международных организациях, возглавляемое Государственным секретарем Даллесом и Представителем США. (3) Третьим по величине ресурсом является наш военный потенциал, в том числе атомное оружие с его сдерживающей силой, которое дает нам и нашим союзникам уверенность в военной безопасности наших стран. (4) Четвертым по величине ресурсом является наша экономическая мощь с нашим огромным производственным комплексом и нашей способностью помогать другим. д. Проистекающие отсюда обязательства: (1) Необходимость сохранения лидерских позиции США как «вожака стаи» среди других свободных стран. (2) Необходимость поддержания высоких оборонных расходов при наличии в обществе стремления к снижению налогов, уменьшения популярности военной службы, увеличения социальной нагрузки. (3) Опасность возникновения полной зависимости других свободных наций от обороны США и отказ с их стороны от военных и экономических обязательств. (4) Беспокойство наших партнеров в отношении безопасности и наши собственные долгосрочные экономические и политические цели. (5) Наше наследие тяжелых обязательств и ошибок прошлых лет. е. Методы. (1) Основные усилия: стратегия выбора. Одним из самых значительных способов достижения вышеуказанных целей является обострение в коммунистических государствах внутренних проблем, их изоляция и разобщение на фоне объединения и создания привлекательного образа стран свободного мира. Президентская речь, упомянутая выше, должна служить этим целям. (2) Поддержка усилий. Что касается коммунистического мира: (А) Мы должны постоянно провоцировать стимулы, способные порождать внутренние противоречия — например, проблемы, требующие компромиссного решения, или неудачи, ведущие к обвинению правительств этих стран, — но избегая прямых угроз или чрезмерного давления. (Б) Мы должны внушать постоянные сомнения в компетентности ключевых лиц и руководства стран-противников. (C) Мы должны подпитывать их внутренние противоречия, используя все подходящие средства, в том числе поощрение националистических чувств в отдельных республиках. (D) Мы должны объединить «кнут» и «пряник» как в прямой поддержке основных задач, так и при выполнении других поддерживающих усилий. Существенной особенностью нашей стратегии должна являться ситуация «раскачки», сочетающая давление и поощрения, которые обнажат внутренние проблемы и создадут для нас ситуацию преимущества. (Д) Раскачивание ситуации и политика «кнута и пряника» должны быть использованя как дополнительное средство дестабилизации, за исключением случаев, когда устойчивость тактики желательна по каким-то особым причинам. (F) Исследование (см. D (2) ниже). Что касается стран свободного мира: (G) Наиболее перспективными способами продвижения наших целей в отношении свободного мира являются: (1) Постоянно напоминать о важности укрепления силы и единства, создавая новые элементы опасности и возможной нестабильности. (2) Проявлять готовность и желание сотрудничать в деле единства усилий свободного мира. В этой связи хотелось бы добиться от наших союзников взаимовыручки и самоотдачи. (H) Мы должны использовать возможное ослабление связей между Кремлем и коммунистическими партиями во всем мире, указывая на несопоставимый масштаб личности Маленкова, недостаток его опыта и идеологической подготовленности для роли нового лидера мирового коммунизма. е. /d./ Этапы (1) Первоначальный рывок. В течение последующих нескольких недель оправданы любые риски и расходы для того, чтобы продлить и максимально использовать состояние нервозности в ситуации внезапной передачи власти. По этой причине так важна речь президента США, о которой говорится выше. (2) Последующие действия. Самое главное, чтобы основные усилия не носили характер одноразовой операции. Направленная энергия должна использоваться для того, чтобы усиливать все линии разобщения. Для этого любые действия, даже с незначительным эффектом, полезны для достижения наших целей — время покажет, где прорастут семена. Если события будут развиваться благоприятно, кризисная ситуация может возникнуть в самое ближайшее время. (3) Наша задача — спровоцировать кризис, при котором коммунистическая система перейдет в фазу открытого внутреннего конфликта. Этот третий этап нашей стратегии должен быть реализован в тот момент, когда такой конфликт покажется возможным. Если этого не произойдет, стратегия должна по-прежнему осуществляться и способствовать нашей конечной цели.

P.S. Текст «Плана Даллеса» переведен не полностью. Пока…

Источник: https://nstarikov.ru/plan-dallesa-i-smert-stalina-121652