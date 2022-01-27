Стоимость газа на европейском рынке дошла до отметки, когда миллионы человек оказались в глубоком кризисе на грани выживания.

Так, более 35 миллионов европейцев сегодня стоят перед выбором: купить еду или обеспечить отопление своих домов. Об этом сообщает портал EuroNews.

Хотя некоторые страны, которые мечтают о членстве в Европейском союзе, глубоко уверены в том, что в ЕС настоящий рай, это не так. Систематические ошибки руководства многих стран и всего объединения в целом привели к катастрофической ситуации.

Основными причинами того, что население оказалось не готово к резкому подорожанию энергоносителей, стали низкие доходы европейцев и плохая теплоизоляция их жилищ. Кроме того, масла в огонь подливает и пандемия, которые тоже существенно ударила по благополучию Евросоюза и его обитателей.

Брюссель уже предлагает меры по снижению напряжения. Так, страны-члены ЕС должны оказывать срочную помощь малоимущим, а также снизить налоги. Однако людей, которые могут заработать на еду и тепло, становится все больше, и далеко не факт, что Европейским союз сможет помочь им всем.