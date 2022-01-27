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Больше 35 миллионов европейцев не могут оплатить отопление и еду

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Больше 35 миллионов европейцев не могут оплатить отопление и еду

Стоимость газа на европейском рынке дошла до отметки, когда миллионы человек оказались в глубоком кризисе на грани выживания.

Так, более 35 миллионов европейцев сегодня стоят перед выбором: купить еду или обеспечить отопление своих домов. Об этом сообщает портал EuroNews.

Хотя некоторые страны, которые мечтают о членстве в Европейском союзе, глубоко уверены в том, что в ЕС настоящий рай, это не так. Систематические ошибки руководства многих стран и всего объединения в целом привели к катастрофической ситуации.

Основными причинами того, что население оказалось не готово к резкому подорожанию энергоносителей, стали низкие доходы европейцев и плохая теплоизоляция их жилищ. Кроме того, масла в огонь подливает и пандемия, которые тоже существенно ударила по благополучию Евросоюза и его обитателей.

Брюссель уже предлагает меры по снижению напряжения. Так, страны-члены ЕС должны оказывать срочную помощь малоимущим, а также снизить налоги. Однако людей, которые могут заработать на еду и тепло, становится все больше, и далеко не факт, что Европейским союз сможет помочь им всем.

Источник: https://news-front.info/2022/01/27/bolshe-35-millionov-evropeytsev-ne-mogut-oplatit-otoplenie-i-edu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bolshe-35-millionov-evropeytsev-ne-mogut-oplatit-otoplenie-i-edu
Метки: европейский союз, Новости, последние мировые новости на сегодня, последние новости
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