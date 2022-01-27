Больше 35 миллионов европейцев не могут оплатить отопление и еду
Стоимость газа на европейском рынке дошла до отметки, когда миллионы человек оказались в глубоком кризисе на грани выживания.
Так, более 35 миллионов европейцев сегодня стоят перед выбором: купить еду или обеспечить отопление своих домов. Об этом сообщает портал EuroNews.
Хотя некоторые страны, которые мечтают о членстве в Европейском союзе, глубоко уверены в том, что в ЕС настоящий рай, это не так. Систематические ошибки руководства многих стран и всего объединения в целом привели к катастрофической ситуации.
Основными причинами того, что население оказалось не готово к резкому подорожанию энергоносителей, стали низкие доходы европейцев и плохая теплоизоляция их жилищ. Кроме того, масла в огонь подливает и пандемия, которые тоже существенно ударила по благополучию Евросоюза и его обитателей.
Брюссель уже предлагает меры по снижению напряжения. Так, страны-члены ЕС должны оказывать срочную помощь малоимущим, а также снизить налоги. Однако людей, которые могут заработать на еду и тепло, становится все больше, и далеко не факт, что Европейским союз сможет помочь им всем.«Дети очень боятся обстрелов »: как выживает детский интернат в «красной зоне» Горловки
Стесняюсь спросить,нельзя ли поконкретней,в каких странах проживают эти 35 миллионов европейцев?
Ну так Албания Румыния Бoлгария.
Нэнечка-Украина Мoлдавия итд
В Украине как раз 35 лямов,но там написано что Брюссель очень переживает,неушто здобулы?)))
Ну и я переживаю и переживу.
И Брусель переживёт Украину
Всё па чеснаку