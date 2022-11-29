Как пишет не склонная к сенсациям солидная британская газета Economist, предстоящей зимой ожидается резкий всплеск смертности в европейских странах. Среди основных причин, по ее мнению, — скачок цен на энергоносители, погодные условия и эпидемии.

Economist напоминает, что, как правило, с декабря по февраль недельная смертность в европейских странах вырастает на 21% по сравнению с летними месяцами. Теперь же, с учетом значительного влияния на этот показатель роста цен на энергоносители, в случае теплой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек, тогда как более холодная зима может стать причиной настоящей катастрофы — 335 тысяч дополнительных смертей.

Высокие цены на топливо усугубят влияние низких температур на смертность, заставляя людей мерзнуть из-за желания сэкономить.

С учетом средних метеорологических условий, модель, которую разработали эксперты Economist, показывает, что десятипроцентное повышение цен на электроэнергию увеличит смертность на 0,6%; в холодные недели больше, в умеренные — меньше.

В 2019 году академическое исследование американских данных дало аналогичную оценку. При этом больше всего смертей прогнозируется в Италии из-за резкого роста цен на электроэнергию — с 2020 года стоимость электричества в этой стране выросла почти на 200%, — и старения ее населения.

Драматические последствия в результате роста цен на электроэнергию, а, следовательно, и на отопление, ожидают Великобританию. Ведь в этой стране еще и раньше холода были причиной смерти множества пенсионеров, которые из-за недостатка средств вынуждены экономить на всем, в том числе и на обогреве домов. Согласно оценкам экспертов, в Великобритании прошлой зимой, несмотря на то, что она была относительно тёплой и мягкой, из-за переохлаждения умерли 43 900 пожилых людей.

Это на 140% больше по сравнению с предыдущим годом и худшая статистика с 1999-2000 годов, отмечала газета Guardian. В Англии и Уэльсе одни из самых высоких показателей смертности в зимние месяцы по сравнению с другими европейскими странами, заявили специалисты аналитического центра New Policy Institute. Но так было раньше, а что же будет нынешней зимой, когда цены на энергоносители стремительно скакнули «В Великобритании ужасающие показатели смертности от простуды: каждые семь минут от воздействия зимнего холода умирает один пожилой человек», — отметила руководитель благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс, пояснив, что многие старики из-за недостатка средств просто не могут позволить себе отапливать дома.

Страдают от холода зимой люди даже в солнечной Испании. Из-за высоких цен на электроэнергию ее жители часто вынуждены мириться с холодом зимой и жарой летом. В этой стране в подобной ситуации находятся 11% домохозяйств или 5,1 миллиона человек, говорится в исследовании неправительственной испанской организации Ассоциация наук об окружающей среде (ACA). Но это сведения относятся к прошлому году, а сейчас ситуация значительно ухудшилась.

Как отмечала статистическая служба Euronews, жители Европы находятся в неравном положении. Так, в богатом Люксембурге на коммунальных счетах экономят 3% населения, в Болгарии — 30%.

По информации коалиции «Право на энергию», до 100 тысяч европейцев умирают ежегодно от холода дома. В 2019 году около 80 миллионов человек не смогли вовремя оплатить коммунальные услуги, а что же тогда ждет Европу сейчас?

Авторы статьи в Economist утверждают, будто главная причина этой беды Европы – якобы в использовании Россией “энергетического оружия”, чью мощь европейцы испытают на себе грядущей зимой.

«В августе Путин перекрыл краны на большом трубопроводе, качающем газ в Европу, и скачок цен на топливо повлиял на экономику Европы», — с азартом обвиняют они Россию. Однако на самом деле подлинная причина обрушивающихся на европейцев несчастий и угроза замерзнуть зимой, понятно, другая — введенные Западом против России санкции и решение ЕС отказаться от российских энергоносителей, которые им теперь попросту нечем заменить.

Пока Европа накопила достаточно газа, чтобы заполнить хранилища, и катастрофа еще не произошла. Подсуетилась даже русофобская Великобритания. Как сообщила Daily Mail, еще до начала украинской спецоперации Лондон установил своеобразный исторический рекорд, потратив 2,6 миллиарда фунтов на закупки российских энергоносителей. За 911,5 миллиона фунтов были приобретены крупные объемы бензина и дизеля, еще 32 миллиона пошли на покупку энергетического угля, металлургического кокса и угольных брикетов, в 590,4 миллиона фунтов обошлась поставка сырой нефти и на 289,1 миллиона была куплена партия российского природного газа.

Однако все это не помогает Европе — рост оптовых цен на энергоносители уже больно ударил по рядовым потребителям. Рыночные цены на топливо хоть и снизились с максимумов, реальные расходы на газ и электричество для жилых домов в Европе превышают показатели 2000-19 гг. на 144% и 78% соответственно. «В прошлом, — пишет Economist, — изменения цен на энергоносители оказывало на смертность лишь незначительное влияние. Но не в этом году».

Помимо кризиса с отоплением, санкции оборачиваются еще и банальной нехваткой продуктов питания. Так, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск недавно предупредил, что прекращение торговли с Россией, которая является крупнейшим производителем пшеницы и удобрений, и провал посевной на Украине приведут к самому банальному голоду.

Хлеб в Европе, по расчётам Туска, может подорожать к концу года в четыре раза. И, разумеется, не только сам хлеб, но и все мучные изделия, а они составляют огромную часть европейского рациона.

Согласно американскому агентству Bloomberg, энергетический кризис в Европе постепенно превращается в продовольственный. Рост цен на энергоносители автоматически приводит к подорожанию всех видов продовольствия — от хлеба и сахара до мясомолочных продуктов. Так, продукция крупного кондитерского комбината Brioche Pasquier недалеко от Лондона подорожала за последние месяцы как минимум на 50%. Поднялись цены на все — на газ для гигантских печей, а также на ингредиенты — масло, яйца и сахар. Выросшая стоимость готовой продукции непосредственно бьет по карману потребителей и приводит к резкому удорожанию стоимости жизни.

Банк Англии уже вводит в этой связи новое понятие — «продовольственная бедность» (food poverty). Аналитики считают, что рост цен на газ, топливо и электричество продолжится в зимний сезон и приведет к резкому удорожанию продовольствия, поскольку переработка сырья (например, сахарной свеклы для сахара или обжарка кофейных зерен) является чрезвычайно энергоёмким процессом. Крупнейший в Европе немецкий производитель сахара Suedzucker AG уже заявил, что повышает цены в связи с удорожанием сырья, энергии и упаковочных материалов. С аналогичным заявлением выступил британский производитель кондитерских и хлебобулочных изделий Allied Bakeries, входящий в крупнейший холдинг Associated British Foods.

По данным Европейского объединения производителей растительных масел и жиров Fediol, производство растительных масел в Великобритании и Европе упало до самого низкого уровня с 2019 года. В этом году мировые цены на продовольствие стремительно выросли на фоне украинского конфликта, особенно это коснулось зерновых культур и растительных масел. По оценке аналитиков, ситуация еще более обострится зимой, когда резко увеличатся цены на отопление и электрогенерацию.

Ситуация складывается настолько серьезно, что энергоёмким пищевым комбинатам по всей Европе грозит закрытие в случае дальнейших перебоев с газом. В Германии и Великобритании уже приняты планы закрытия производств на случай обострения энергетического кризиса.

По данным Европейского статистического агентства (Евростат), по итогам августа уровень инфляции в еврозоне вырос до максимального показателя в 9,1%. Журнал Spiegel отмечает, что в Германии наряду с электроэнергией и топливом резко подорожали продовольственные товары, в первую очередь молочные продукты и растительное масло. Федеральное статистическое управление ФРГ сообщает, что рост цен на продовольствие составил 16,6%, что превышает показатель соседних европейских стран. Особенно сильно подорожали растительные масла и жиры (+44,5%), молочные продукты и яйца (+26,8%), мясо и колбасные изделия (+18,6%), а также хлебобулочные изделия (+17,1%). Согласно прогнозам, новый скачок инфляции произойдет в начале 2023 года, когда цены на продовольствие вырастут вслед за газом и электричеством.

А в Греции уже введены лимиты на покупки в продовольственных магазинах: в одни руки отпускается одна пачка сливочного масла, три килограмма пшеничной муки и т.д. Поговаривают и о возможности введения карточек на продовольствие. И все это еще только «цветочки», с приходом зимы, как ожидают, ситуация еще больше ухудшится. А нехватка базовых продуктов питания тоже вовсе не ведет к росту продолжительности жизни, а наоборот.

Еще более драматические последствия ожидают Европу в связи с обсуждаемым сейчас в ЕС нелепым планом введения «потолка» цен на российскую нефть.

«От ценового лимита, — предупреждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, — могут пострадать сами инициаторы. В случае значительного падения российского экспорта мировые цены рискуют взлететь до 130-140 долларов. Государства G7 и ЕС являются активными потребителями нефти, и ее удорожание при ввозе не из России подхлестнет там инфляцию, расходы бизнеса и населения».

А, кроме того, Россия уже объявила, что она не станет поставлять нефть тем странам, которые присоединятся к решению об этом «потолке». Словом, введут «потолок», а в результате сами окажутся на дне. Все это означает, что драматические прогнозы Economist насчет опасных последствий для Европы таких мер против России и в самом деле вполне могут стать мрачной реальностью.

Но чем же можно объяснить такое абсурдное поведение ЕС? Ведь речь же не идет о несмышленом шалуне, который решил назло бабушке отморозить себе уши. «Европейским союзом, — делает вывод хорватская газета Advance, — управляют западные лоялисты, и уже принято решение жертвовать всем ради попытки поставить Россию на колени».

Конечно, политические элиты жертвовать собой не намерены, и в их домах зимой будет тепло, поясняет издание. Жертвовать собой придется народным массам, а также, по-видимому, промышленности.





