Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Идеология «Время – вперёд!». Часть 1. Нытики и инфомрак

69 3

Почему ныть вредно для здоровья и жизни? Как нытьё разрушает целые государства? Что такое «инфомрак» и как с ним бороться? Проект «Время – вперёд!» начинает цикл лекций, в которых раскрываются основы нашей идеологии и цели движения. Большинство материалов этих лекций нигде не публиковались ранее и родились в ходе практической деятельности, наблюдений и анализа на протяжении 10 лет. Просвещайтесь!

***

Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gljBGJMFFAk
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мой совет-кому выгодно дарить свою любовь.
Золотые горы. Что Россия будет делать с мусором
Там, где Наша Сила.
Древний идол Вишну найден на Волге
Время - вперед! Выпуск 33
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 29408 6076
    Русофил час назад

      «Время – вперёд!»
      Не нoйте
      Слушайте пафoсную ЛOЖЬ.
      аптимистичненькo

      • 369 365
        VANOРусофил час назад

          Это тоже он?

        • 21078 17620
          маринаРусофил час назад

            Тебе понравится:
            “Ряд товаров признали не соответствующими требованиям по качеству и безопасности и запретили к ввозу и обращению в Беларуси.
            Госстандарт за прошлый год выявил 32 наименования некачественных гелей и стиральных порошков, а также свыше 28 позиций мясных товаров из Италии.
            В “черный список” попали в основном немецкие и польские средства для стирки, а также колбасы салями, прошутто, окорока из Италии. Sputnik узнал, почему эти товары пропали с полок и насколько критичными оказались их недостатки….
            п.с. Ариэль и Тайд жалко

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru