Идеология «Время – вперёд!». Часть 1. Нытики и инфомрак
Почему ныть вредно для здоровья и жизни? Как нытьё разрушает целые государства? Что такое «инфомрак» и как с ним бороться? Проект «Время – вперёд!» начинает цикл лекций, в которых раскрываются основы нашей идеологии и цели движения. Большинство материалов этих лекций нигде не публиковались ранее и родились в ходе практической деятельности, наблюдений и анализа на протяжении 10 лет. Просвещайтесь!
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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.
«Время – вперёд!»
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Слушайте пафoсную ЛOЖЬ.
аптимистичненькo
Это тоже он?
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п.с. Ариэль и Тайд жалко