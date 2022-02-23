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Идеология «Время – вперёд!» Часть 3: инфосвет и инфляция счастья

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В прошлых двух сериях мы познакомили вас с основными понятиями, лежащими в основе нашей идеологии. Сегодня мы подошли к заключительной части цикла и разберём два важнейших вопроса – почему государство не искоренит инфомрак, если он ему так угрожает и как простому гражданину защититься от инфомрака.

Часть 1: https://youtu.be/gljBGJMFFAk
Часть 2: https://youtu.be/e1eKuPO6gc4

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Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ggHkVJ-iUK0
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