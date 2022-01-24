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Новых роботов «разведчика-камикадзе» и «логиста» показали на полигоне Алабино

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Робот-камикадзе идет впереди БТР. Его функция – видеообзор местности. Кроме того, машина способна принимать на себя разрывы мин и уничтожать цели путем самоподрыва. Замыкает строй робот-логист. Его задача – подвоз боеприпасов. Также он может доставлять медикаменты и эвакуировать раненых с поля боя.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QAvkYqz7t8Y
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