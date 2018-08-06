Боевые роботы уже реальность

Беспилотные автомобили, это, конечно, хорошо, но все наиболее продвинутые технологии человечество сначала внедряет и обкатывает в одной и той же индустрии — индустрии войны. С роботами наверняка будет то же самое: самые совершенные образцы в первую очередь станут появляться в армиях разных стран, а потом уже проникать в гражданский сектор.

Собственно, этот процесс уже давно идёт, просто о действительно передовых разработках военные не распространяются. Зато более простые боевые роботы уже превратились в обыденность.



Более простые — это не автономные, а управляемые человеком. В первую очередь на ум приходят всевозможные беспилотники, в Ираке и Афганистане превратившиеся в символ западной демократии. Воздушные роботы сегодня наиболее развиты, но в будущих войнах большую роль будут играть и роботы наземные.

Роботы-пионеры

В нашей стране эксперименты с боевой наземной робототехникой велись с 1920-х годов. К началу войны на вооружении Красной Армии стояло несколько десятков телетанков — ТТ-26 и ТУ-26. Первые представляли собой лёгкие огнемётные танки Т-26 с аппаратурой дистанционного управления. Оператор находился в танке управления — ТУ-26 — и мог управлять телетанком на расстоянии 0,5—1,5 километра. Телетанки вполне успешно применялись во время советско-финской войны в 1940 году для прорыва укреплённых районов.







Кстати, в войне с Финляндией ТТ-26 использовался и как самоходная мина: на него грузили несколько сотен килограммов взрывчатки, подгоняли к полевому укреплению и давали команду на подрыв. Однако самой известной — но тоже слишком дорогой и малоэффективной — самоходной миной стал немецкий «Голиаф»: крохотная танкетка, управлявшаяся по проводам; ящик с 65—100 кг динамита, оснащённый электродвигателем, аккумулятором и гусеницами.







Развитие наземных роботов было приостановлено из-за несовершенства и ненадёжности аппаратуры управления, необходимости визуального контакта, неудобства управления на больших расстояниях, риска потери связи из-за пересечённого рельефа местности и неэффективности действий радиоуправляемого танка по сравнению с танком обычным. У страны было множество гораздо более важных задач.

Сверхлёгкие малыши

Спустя годы в СССР вернулись к идее создания радиоуправляемых роботов, но к каким-то значимым результатам это не привело. Как ни крути, а использовать людей было и эффективнее, и проще, и дешевле. Но с развитием технологий, изменением видения будущих войн и необходимостью вести противопартизанские боевые действия в многочисленных горячих точках боевые наземные роботы становились всё более востребованным видом вооружения.



Лыжню начали прокладывать американцы со своими роботами сверхлёгкого класса. Сегодня они активно используются по всему Ближнему Востоку, играя роль разведчиков, сапёров и самоходных пулемётных точек. Такие роботы оснащаются видеокамерами, приборами ночного видения, лазерными дальномерами, манипуляторами для обезвреживания мин. В качестве вооружения чаще всего несут пехотные пулемёты, хотя на них ставят и противотанковые ракетные комплексы, и дробовики, и гранатомёты.







А что же из сверхлёгкого класса есть у нас?

Сапёрные роботы



Инсектоидное название «Богомол-3» носит робот-сапёр, созданный в Миасском филиале Южно-Уральского госуниверситета. «Богомол» может дотянуться до мины на крыше микроавтобуса или под днищем машины с клиренсом всего в 10 см. Как и «Стрелец», робот-сапёр способен подниматься по лестницам.











По заказу ФСБ в МГТУ им. Баумана был разработан и сапёрный робот «Варан», который может использоваться и в качестве разведчика.







Коротенькое видео, как устроен привод клешни-манипулятора: ссылка.



Колёсный робот-сапёр «Вездеход-ТМ5», помимо манипулятора, может нести на себе ещё и водомёт для разрушения взрывных устройств. Также он способен вести разведку, перевозить до 30 кг груза, открывать двери ключами, выбивать замки.







«Кобра-1600» — ещё один отечественный робот-сапёр, способный преодолевать лестничные марши. Задачи у него всё те же: манипулирование объектами и видеонаблюдение.









В Бауманке разработали платформу МРК — по сути, целое семейство сверхлёгких роботов разного назначения: боевых, сапёрных, спасательных и разведывательных.



Среди них особо впечатляют МРК-46 и МРК-61.



МРК-46:







МРК-61:







Правда, их прадедушки «Мобот-Ч-ХВ» и «Мобот-Ч-ХВ2» выглядят ещё внушительнее. Они были созданы в 1986 году и предназначались для работы в условиях высокого радиоактивного фона: убирали радиоактивные обломки с крыши третьего блока Чернобыльской АЭС.











«Летальные» роботы



Переходим к сверхлёгким роботам, несущим вооружение.



Пулемётный робот «Стрелок» предназначен в основном для городских боёв. Он способен взбираться по лестницам и помогать в зачистке зданий. Оснащён тремя камерами и пулемётом Калашникова.





МРК-27-БТ.

Это вам не баран чихнул — гусеничная платформа размером с большую газонокосилку несёт на себе два реактивных огнемёта «Шмель», два гранатомёта РШГ-2, пулемёт «Печенег» и дымовые гранаты. Весь этот арсенал быстросъёмный, то есть находящиеся рядом бойцы могут позаимствовать у робота его оружие.









«Платформа-М»



Сверхлёгкие боевые роботы — вещь хорошая, но у них своя ниша. Более-менее серьёзный бой им уже не по зубам: отсутствие брони и неспособность нести более тяжёлое вооружение, хотя бы крупнокалиберный пулемёт, серьёзно ограничивают их возможности и живучесть на поле боя. Поэтому в России активно развиваются роботы лёгкого-среднего класса.



В первую очередь это «Платформа-М». Как и в случае с МРК, это не конкретный вид робота, а целое семейство машин, построенных на базе унифицированного гусеничного шасси. В зависимости от установленного оборудования «Платформа-М» может быть машиной огневой поддержки, разведчиком, патрульным и сапёром.



Вес робота — до 800 кг, полезная нагрузка — до 300 кг, радиус действия — до 1,5 км.



Вооружение: пулемёт Калашникова, гранатомёт, ПТУР. Бронирование защищает робота от стрелкового оружия и небольших осколков. «Платформа-М» оснащена двумя электромоторами по 6,5 кВт, максимальная скорость — 12 км/ч. Аккумуляторов хватает на 6—10 часов движения.















«Волк-2»



Робот относится к среднему классу. «Волк-2» был разработан на Ижевском радиозаводе. Это робот массой 980 кг, приводимый в движение бензиновым двигателем. Максимальная скорость — 45 км/ч, радиус действия — до 5 км.







Варианты вооружения:

Пулемёт Калашникова

Крупнокалиберный пулемёт «Корд» или «Утёс»

Гранатомёт АГ-17А или АГ-30/29



«Волк-2» оснащён лазерным дальномером, гиростабилизатором оружейной платформы, тепловизором и баллистическим вычислителем. Робот может захватывать и вести цель, открывать по ней огонь и с места, и в движении. Есть информация, что «Волк-2» будет использоваться для охраны стратегических ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь-М».



«Нерехта»



Фонд перспективных исследований и завод им. Дегтярёва в Коврове разработали робототехническую платформу «Нерехта». Гусеничное шасси весом около 1 тонны может комплектоваться как вооружением, так и разведывательной аппаратурой. «Нерехта» способна даже играть роль транспортёра.















Есть вариант машины оптико-электронного подавления: робот на расстоянии до 5 км способен обнаружить оптические средства (прицелы, лазерные целеуказатели, камеры) и, подобравшись на 2 км, ослеплять их лазерным импульсом мощностью 4 МВт.





Машина разведки и артиллерийского наведения:





Силовая установка гибридная — дизель + электродвигатели. Дизельный мотор также заряжает аккумуляторы, и при необходимости «Нерехта» может проехать до 20 км только на электротяге. Максимальная скорость — 32 км/ч.



Варианты вооружения: пулемёт Калашникова, крупнокалиберный пулемёт «Корд».





И уже вот-вот должен появиться робот «Нерехта-2» с элементами ИИ и новым видом боеприпасов для поражения скрытых целей.

«Соратник»



Одна из наиболее свежих наших разработок в сфере боевых роботов. «Соратник» разработан концерном «Калашников» и относится к среднему классу. Способен выполнять задачи по разведке, патрулированию, разграждению. «Соратник» умеет действовать в связке с беспилотником. Максимальная дальность обнаружения целей — 2,5 км.



Общая масса машины со всеми наворотами может достигать 7 тонн. Максимальная скорость — 40 км/ч, радиус действия — до 10 км.



Вооружение: пулемёт Калашникова, крупнокалиберный пулемёт, гранатомёт АГ-17А, до восьми ПТУР «Корнет-Э».







Этот робот засветился в свежей передаче про действия бойцов Сил специальных операций в Сирии (5:20):

Семейство «Уран»



Десятитонный «Уран-9» вооружён по принципу «кашу маслом не испортишь»:

30-миллиметровая автоматическая пушка 2A72 (устанавливается и на БМП-2)

Пулемёт Калашникова

ПТУР «Атака» (либо ПЗРК «Игла»)

Реактивные огнемёты «Шмель»













Робот оснащён всем необходимым для своевременного обнаружения и поражения противника: лазерным дальномером, тепловизором, системой предупреждения о лазерном облучении, системой постановки дымовой завесы.



Радиус действия — до 8 км. Вот видео про него (воспроизводится нормально, ошибка в картинке-превью):

«Уран-6» — это инженерно-сапёрный робот. Он может оснащаться бульдозерным отвалом, бойковым, фрезерным или катковым тралами для разминирования. Это особенно актуально для очистки территорий, где раньше велись боевые действия, после чего остаётся множество мин и неразорвавшихся боеприпасов. Способен выдержать взрыв до 60 кг тротила. Причём «Уран-6» не просто тупо катается в надежде вызвать детонацию: на нём установлена аппаратура, позволяющая определять типы взрывчатых устройств — мины, снаряды, бомбы.



Масса — 6 тонн, радиус действия — до 1 км.









«Уран-14» — самый большой и тяжёлый из «Уранов». Правда, его предназначение не боевое, эта машина создавалась для тушения пожаров. Но при необходимости он может использоваться и для расчистки завалов и баррикад в зонах боевых действий. «Уран-14» оснащён пожарным насосом, цистерной для воды и пенообразующего реагента.



Мощность двигателя — 240 л. с., масса — 14 тонн, максимальная скорость — 12 км/ч.









Наверняка это далеко не полный перечень российских разработок. Но на то она и армия — свои новинки военные стараются не афишировать. Все вышеописанные роботы управляются людьми, но можно не сомневаться, что развитие искусственного интеллекта приведёт к появлению полностью автономных машин, которым человек понадобится лишь для технического обслуживания.



К слову, танк Т-14 «Армата», насколько известно, может в будущем управляться полностью дистанционно, а значит, станет боевым роботом сверхтяжёлого класса. И если его оснастят ИИ, то останется только сказать «ой».