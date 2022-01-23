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Катастрофа Бронзового века. Как народы моря разрушили Древний Мир

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Какова роль пиратства в событиях мировой истории? Об исторической значимости пиратства, и том как это изменило историю в новом цикле лекций рассказывает Фёдор Лисицын.

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Сайт издательства “Наше Завтра” https://nzavtra.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fF8GLKeuiF8
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