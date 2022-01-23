Катастрофа Бронзового века. Как народы моря разрушили Древний Мир
Какова роль пиратства в событиях мировой истории? Об исторической значимости пиратства, и том как это изменило историю в новом цикле лекций рассказывает Фёдор Лисицын.
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