Величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы

Три тысячи триста лет лет назад у переправы реки Толленс (Северная Германия) разыгралось сражение невиданного дотоле масштаба - за век до Троянской войны и примерно в то же время, что и битва при Кадеше (самая знаменитая битва той эпохи - сражение между двумя империями - Хетской и Древнеегипетской державами). В отличие от густонаселенного юга здесь на севере Европы, плотность населения той эпохи оценивается историками 5 человек на квадратный километр. И вот представьте, несмотря на это, здесь сошлись в жесточайшем бою от 2 до 4 тысяч воинов.

И если даже следа от великих битв древности не осталось (неизвестны даже захоронения погибших времен Троянской войны и битвы при Кадеше), то здесь на поле боя до сих пор лежат сотни неубранных останков побежденных, их просто некому было хоронить. Слава великих битв осталась в тысячелетиях, но вот память об этой кровавой битве растворилась в череде темных веков.

Кто сражался здесь? Кто были все эти люди? Мы с вами попробуем разобраться и найти ответы на эти вопросы.

Кто-то может возразить, есть находки десятков и сотен останков в захваченных и уничтоженных городах и поселениях. Но это совсем другой коленкор, резня мирных жителей, разграбление городов дело вполне обычное в ту эпоху, особенно ближе к темным векам и к катастрофе Бронзового века. Однако ни разу перед археологами не открывалась в своем ужасном в великолепии само место битвы. Были найдены десятки тысячи человеческих костных остатков принадлежащих примерно полутора сотням людей, а так же, как минимум, пяти-шести лошадей.

Не так уж много, возразит скептик, ведь это может все-таки следы массовой казни мирных местных жителей.

Нет, в массовой резне - жертвы в основном женщины, дети и старики. Здесь же погибли только мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, им не перерезали горло, они не погибли при пожаре - все они были убиты в бою или добиты ранеными тут же на месте. Учитывая, что раскопано менее 10% площади, где могла происходить битва, останков может быть гораздо больше - по оценкам археологов около 700-800 человек. При этом стоит учитывать, что брошены именно тела побежденных. Победители похоронили своих, бросив тела врагов на растерзание стервятникам.

Здесь вы можете оценить, сколь малую площадь поля занимают раскопки.