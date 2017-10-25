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Величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы

13:37. 25 октября 2017 Просмотров - 563 Нет комментариев Опубликовал:
Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

Останки погибших, фото с раскопок в излучине реки Толленс.

 

 

Три тысячи триста лет лет назад у переправы реки Толленс (Северная Германия) разыгралось сражение невиданного дотоле масштаба - за век до Троянской войны и примерно в то же время, что и битва при Кадеше (самая знаменитая битва той эпохи - сражение между двумя империями - Хетской и Древнеегипетской державами). В отличие от густонаселенного юга здесь на севере Европы, плотность населения той эпохи оценивается историками  5 человек на квадратный километр.  И вот представьте, несмотря на это, здесь сошлись в жесточайшем бою от 2  до 4 тысяч воинов.

 

И если даже следа от великих битв древности не осталось (неизвестны даже захоронения погибших времен Троянской войны и битвы при Кадеше), то здесь на поле боя до сих пор лежат сотни неубранных останков побежденных, их просто некому было хоронить. Слава великих битв осталась в тысячелетиях, но вот память об этой кровавой битве растворилась в череде темных веков.

 

Кто сражался здесь? Кто были все эти люди? Мы с вами попробуем разобраться и найти ответы на эти вопросы.

 

Кто-то может возразить, есть находки десятков и сотен останков в захваченных и уничтоженных городах и поселениях. Но это совсем другой коленкор, резня мирных жителей, разграбление городов дело вполне обычное в ту эпоху, особенно ближе к темным векам и к катастрофе Бронзового века. Однако ни разу перед археологами не открывалась в своем ужасном в великолепии само место битвы. Были найдены десятки тысячи человеческих костных остатков принадлежащих примерно полутора сотням людей, а так же, как минимум, пяти-шести лошадей.

 

Не так уж много, возразит скептик, ведь это может все-таки следы массовой казни мирных местных жителей.

 

Нет, в массовой резне - жертвы в основном женщины, дети и старики. Здесь же погибли только мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, им не перерезали горло, они не погибли при пожаре - все они были убиты в бою или добиты ранеными тут же на месте. Учитывая, что раскопано менее 10% площади, где могла происходить битва, останков может быть гораздо больше - по оценкам археологов около 700-800 человек. При этом стоит учитывать, что брошены именно тела побежденных. Победители похоронили своих, бросив тела врагов на растерзание стервятникам.

 

 

Здесь вы можете оценить, сколь малую площадь поля занимают раскопки. 

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Были найдены бронзовые и каменные наконечники стрел, бронзовые топоры, лезвия копий. Не было найдено ни одного меча, но они были у бойцов, просто мечи представляли наибольшую ценность и наверняка были собраны победителями. Недалеко от места битвы найдены захоронения той эпохи с бронзовыми мечами.

 

А вот и доказательство - человеческая кость со следами рубленных ран. Причем зарубки говорят, что ударили два раза в одно и то же место.

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Наконечник копья, найденный при раскопках

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Плечевая кость с застрявшим кремневым наконечником стрелы

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Черепная коробка с бронзовым наконечником, надеюсь ее обладатель умер мгновенно.

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост
Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Черепа, найденные на поле битвы

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Один из них

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

А вот этому обладателю черепа, проломили череп дубиной, напоминающей клюшку. Остатки таких дубин так же были найдены.

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Внизу как раз такая дубинка внизу, не исключено, что именно ею проломили этот череп. Справа бронзовый топор и браслет. В центре спиральные украшения - большие скорей всего кольца на пальцах.

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Костные останки и оружие находили здесь еще в 70-80-х годах прошлого века, при вспашке поля и гидротехнических работах на реке.  Но само открытие произошло все же лишь в 1996 году археологом любителем Хансом-Дитрихом Боргвардтом, нашедшим в обрыве у реки несколько костей, в том числе и плечевую кость, пронзенную стрелой.

 

Раскопки 2000-х раскрыли новые тайны. Количество находок росло и превысило самые смелые ожидания. Оказалось, что мы имеем дело с одной из самых кровопролитных битв той эпохи. Часть ран на костях были явно нанесены снизу вверх, именно это, а так же наличие останков лошадей говорит о том, что в битве участвовали и всадники! Это удивительно, поскольку коневодство и езда верхом в ту эпоху, считались лишь привилегией  скотоводческих степных племен. Получается европейцы оседлали лошадей раньше, чем передовые древние цивилизации плодородного полумесяца (Египет, Ближний Восток, Междуречье).

 

Радиоуглеродный  анализ деревянных орудий дал дату примерно 1300 год до нашей эры.  Исследования останков на содержание изотопов и ДНК-анализ выяснил, что все убитые пришли издалека, скорей всего с юга Германии, территории современной Чехии, Словакии или с юга Польши.

 

 

Реконструкция воинов, павших на поле боя у реки Толленс.

 

 

Забытая величайшая битва эпохи Бронзового века на севере Европы... история, раскопки, битва у реки, длиннопост

 

Таким образом становится ясно, что у переправы сошлись две силы - защитники и захватчики, пришедшие издалека, причем захватчики, скорей всего, профессиональные воины, отряд со своими военными вождями.  Однако здесь они потерпели сокрушительное поражение и вынуждены были отступить, бросив своих убитых и раненых.

 

Мы с вами, скорей всего, так никогда не узнаем, кто именно сражался тогда у этой реки. Даже названия этих народов и их языки бесследно растворились в пучине времен.

 

Но тогда на этом безымянном  поле, возможно, решилась судьба целого народа, отстоявшего в смертельной битве свое право на жизнь и победившего пришлых захватчиков.

 

Метки: археология, битва при Толленс, бронзовый век, война племён, история
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