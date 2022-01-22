Тверь 1941 года. Экскурсия на танке/Максим Фоменко
На девятом фестивале «Цифровая история» Максим Фоменко рассказал о периоде недолгой, но жестокой немецкой оккупации Твери (Калинина) с октября по декабрь 1941-го и принял участие в яркой дискуссии с представителем Музея Калининского фронта.
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