Главная » Видео, История, Мировоззрение

Тверь 1941 года. Экскурсия на танке/Максим Фоменко

76 0

На девятом фестивале «Цифровая история» Максим Фоменко рассказал о периоде недолгой, но жестокой немецкой оккупации Твери (Калинина) с октября по декабрь 1941-го и принял участие в яркой дискуссии с представителем Музея Калининского фронта.
#цифроваяистория #фестивальЦИ #МаксимФоменкоЦИ

Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ogwP0xXb55E
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О мертвых или хорошо, или ничего... кроме правды
Обращение к Генеральному прокурору РФ адвоката Игоря Афонина
Т-90. Бункер на колесах. Военная приемка
Купит ли Япония Россию? Кремль искушают японскими миллиардами
Главные кинопремии России: За что их вручают?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru