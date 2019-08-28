Копать и докопаться до правды – в Твери пошатнули либеральный подход к нашей истории

27 августа в Тверской городской Думе прошло заседание Межведомственной рабочей группы по реализации концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Вел заседание председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Группа московских правозащитников работает в Твери уже второй день. Вчера делегация возложила цветы к мемориальным доскам, установленным на здании медицинского университета и памятнику жертвам политических репрессий. После этого делегация посетила мемориальный комплекс «Медное». Сегодня в зале заседаний ТГД правозащитники обсуждали наиболее актуальные, по их мнению, проблемы. Например, как реализуется концепция увековечения репрессированных в Тверской области. Об этом докладывали тверской омбудсмен Надежда Егорова и гендиректор ФГБУК «Государственный музей современной истории России» Ирина Великанова.

Сам Михаил Федотов докладывал о содержательном наполнении государственной концепции и о мерах, которые есть в субъектах Федерации для ее реализации.

Самое интересное началось вокруг обсуждения мемориала «Медное». Ирина Великанова в своем докладе заявила о новом подходе к наполнению экспозиции мемориала «Медное». Она привела цифры. В начале изысканий, в 1991 году были извлечены останки 243 человек, 16 из них идентифицировано, у 12 черепов обнаружены пулевые ранения. В 1995 году раскопки проводила польская сторона без участия российских специалистов. Копали при помощи экскаватора. По заявлению поляков они извлекли останки порядка двух тысяч человек. Далее она упомянула, что эти и другие данные поставили вопрос о достоверности экспозиции мемориала «Медное». Общественность Твери говорит об этом уже не первый год. «Мы не можем отмахнуться от этих данных», — сказала она. В связи с этим администрации мемориала «Медное» дано поручение провести поисковые работы и доподлинно установить, кто захоронен на территории мемориала в местах обозначенных, как погребения советских солдат. Директор мемориала «Медное» подтвердила, что такое задание получено и процесс запущен.

После этого среди участников заседания из числа либеральной правозащитной общественности поднялась волна гнева. Такой поворот событий они никак не ожидали. Высказывались мнения, что не нужно проводить никаких раскопок, нужно оставить все как есть и вернуться к этому разговору, когда вырастет технологический уровень оборудования для подобных изысканий – то есть, в неопределенно далеком будущем. При этом, никто не пояснил какие же тогда основания останутся для организации и работы мемориальных комплексов, подобных медновскому. Тверской правозащитник Корпусов заявил о том, что среди общественников, усомнившихся в содержательной части экспозиции мемориала одни радикалы, что увековечить память советских солдат требуют не профессионалы, ничего не понимающие в этой теме. В то же время он, Корпусов, уже 30 лет водит экскурсии по мемориалу и рассказывает детишкам о преступлениях советского режима. Также начали высказываться мысли о том, что раскопки – это варварство, что не нужно тревожить прах усопших. На этом моменте председательствующий на заседании Михаил Федотов навел порядок и напомнил, что польские поисковики в 1995 году вообще работали экскаватором, что очень плохо укладывается в голове, когда мы говорим о памяти усопших.

Вот что рассказал нам по окончании мероприятия общественный деятель из Твери Максим Кормушкин, который последовательно борется за увековечение памяти советских солдат:

— Когда мне дали высказаться, я поблагодарил Ирину Великанову за то, что она работает как профессиональный историк, а не как политикан. Я заметил, что по данным известного тверского поисковика Сергея Титкова, который в свое время проводил изыскания в Медном, на территории мемориала захоронено более 300 красноармейцев. Это только то, что удалось установить ему. Надеюсь, новые раскопки покажут истинный масштаб военных захоронений. И, наконец, я заметил, что уж если речь зашла о классификации людей и их интеллекта, и о том кто какую позицию занимает, то нужно напомнить, что энтузиасты-экскурсоводы 30 лет водят экскурсии в «Медном» и выдают холмики госпитальных захоронений за захоронения жертв политических репрессий. Это все что нужно знать об уровне подготовки и чистоплотности сторонников идеи винить во всем СССР. Надеюсь, что пропагандистский подход в этом вопросе сменится научным.