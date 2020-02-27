Развеивая «ложь Катыни»

25 февраля Тверь посетил известный польский независимый журналист, политолог и общественный деятель Мачей Вишневский. Вместе с тверскими коллегами он посетил мемориальный комплекс «Медное», а также принял участие в круглом столе по проблеме воинских захоронений и в России, и в Польше.

Актуальность поднятой темы не вызывает сомнений. В Польше – это десоветизация, борьба с памятниками советским воинам-освободителям от фашизма и переписывание истории Великой Отечественной войны.

В России, напротив, на примере мемориала «Медное» очевидно, что память поляков увековечена значительнее, нежели наших соотечественников, погибших от репрессий и умерших в госпиталях во время Великой Отечественной войны. При этом возникают вопросы относительно обоснованности польских захоронений.

В последние годы всё чаще звучат скептические высказывания о роли СССР в так называемой «катынской проблеме». Фашисты в 1943 году возложили вину в уничтожении польских военнопленных под Смоленском на территории СССР. На Нюрнбергском процессе эпизод с Катынью вошёл в обвинительное заключение нацистских преступников. Несколько десятилетий вина фашистов за «катынский расстрел» ни у кого не вызывала сомнений.

В конце 80-х годов ХХ века эта тема всплыла вновь. И вновь всю вину возложили на СССР. В Катыни Смоленской области и в окрестностях Медного под Тверью воздвигли мемориалы в память о «невинно убиенных поляках». Вот только кроме трактовок сомнительных документов и домыслов никаких доказательств вины СССР в гибели поляков не предоставлено. А в случае с Медным – несмотря на то, что при эксгумациях не идентифицировано и двадцати польских граждан – на польском памятнике указано точное число погибших: более 6 тысяч.

Эти противоречия вызывают неизбежные вопросы, которые лучше рассматривать вместе с польской стороной. Во время встречи с Мачеем Вишневским на мемориале «Медное» эксперты неоднократно подчеркивали, что в таком деликатном деле нужен исключительно научный, не политизированный подход. Польский журналист согласился с этим. Он заявил, что выступает категорически против сноса советских памятников в Польше, а в деле польских захоронений в России нужно снова серьёзно разбираться.

Российские исследователи подробно рассказали об изысканиях и раскопках на территории мемориала «Медное», исторических документах и предпосылках его создания. Было отмечено, что в прошлом году, после визита в Тверь и Медное комиссии по увековечению памяти жертв политических репрессий во главе с Михаилом Федотовым, было принято решение провести на территории ГМК «Медное» масштабные изыскания, чтобы определить все места захоронения человеческих останков и идентифицировать их.

Поводом для такого решения стала сенсационная информация о том, что на территории бывших дач НКВД, где сегодня расположен мемориал, в 1941 году хоронили умерших от ран бойцов Красной армии.

В военных архивах отыскали имена двух красноармейцев – Куваева и Беспалова, чьим местом захоронения обозначены дачи НКВД. Тем не менее, память погибших советских воинов на территории мемориала до сих пор не увековечена.

Хотя тверские поисковики ещё при раскопках этой территории в 90-х годах заявляли, что ими обнаружены два захоронения, которые могут являться госпитальными, где хоронили умерших красноармейцев.

Общественный деятель из Твери, издатель книг по «катынско-медновской» теме Максим Кормушкин, который давно занимается темой «Медного», подчеркнул, что в вопросе захоронений не должно оставаться белых пятен и поводов для спекуляций. Увековечение памяти погибших людей – слишком серьёзное дело, имеющее не менее серьёзные последствия для самосознания граждан и имиджа государства. Поэтому исследования в Медном очень важны.

После посещения мемориала «Медное» гости и эксперты отправились в музей Калининского фронта, где научный сотрудник этого учреждения Валерий Цыков провёл для гостей экскурсию и рассказал как велись бои в окрестностях Медного, сколько там располагалось госпиталей и где могли хоронить погибших бойцов.

Затем состоялся круглый стол на тверском телевидении. Вместе с гостем из Польши в дискуссии приняли участие: председатель Генеральского клуба Твери, генерал-майор в отставке Александр Грибов; председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, общественный деятель Максим Кормушкин.

Последний заострил внимание на том, что в Твери прокуратура вынесла представление снять со здания тверского медуниверситета таблички в память о якобы расстрелянных поляках. Надзорное ведомство не нашло подтверждения тому, что в этом здании, когда там располагалось управление Калининского НКВД, производились массовые расстрелы поляков. Да и никаких разрешительных документов на установлении такой таблички найти не удалось.

Максим Кормушкин в прямом эфире предложил организации «Катынские семьи», на чьи деньги установлена мемориальная табличка, приехать в Тверь и забрать их собственность для установки в объективно доказанном месте гибели польских граждан.

Теперь и государственные органы ставят под сомнение устоявшуюся версию событий в Калинине. Даже для установления памятной таблички нужны веские основания, что уж говорить о целом мемориале!

Обложка: Мачей Вишневский и эксперты на мемориале Медное

Источник: https://nstarikov.ru/razveivaja-lozh-katyni-113439