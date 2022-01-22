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Государственный академический ансамбль народного танца им.Игоря Моисеева. “Кудесники танца”

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К 100-летию Московской государственной филармонии. Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. "Кудесники танца"

Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. "Кудесники танца" @Телеканал Культура

"К 100-летию Московской государственной филармонии" – цикл легендарных концертов, исполнявшихся в разные годы в Московской филармонии. Ведущий цикла – Александр Чайковский.
В программе: русский танец "Лето", венгерский танец "Понтозоо", польский танец "Краковяк", молдавский шуточный танец "Табакэряска", сюита греческих танцев "Сиртаки", египетский танец, Танец с бамбуком, "Сицилийская тарантелла", сюита мексиканских танцев, аргентинский танец "Маламбо", "Монгольская статуэтка", фрагмент хореографической картины "На катке".

Ведущий цикла: Александр Чайковский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dLtK_CFReM4
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