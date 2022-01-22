Государственный академический ансамбль народного танца им.Игоря Моисеева. “Кудесники танца”
К 100-летию Московской государственной филармонии. Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. "Кудесники танца"
Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева. "Кудесники танца" @Телеканал Культура
"К 100-летию Московской государственной филармонии" – цикл легендарных концертов, исполнявшихся в разные годы в Московской филармонии. Ведущий цикла – Александр Чайковский.
В программе: русский танец "Лето", венгерский танец "Понтозоо", польский танец "Краковяк", молдавский шуточный танец "Табакэряска", сюита греческих танцев "Сиртаки", египетский танец, Танец с бамбуком, "Сицилийская тарантелла", сюита мексиканских танцев, аргентинский танец "Маламбо", "Монгольская статуэтка", фрагмент хореографической картины "На катке".
Ведущий цикла: Александр Чайковский